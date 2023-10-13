Ukrayna ordusu Donetsk ve Gorlovka'yı NATO mühimmatı ile bombaladı

Beyaz Saray’dan Ukrayna’ya 'kötü haber': Sonsuza kadar yardım edemeyiz

ABD basını: Pentagon, Ukrayna ve İsrail nedeniyle yaşayabileceği mühimmat sıkıntısından endişeli

Mısır Cumhurbaşkanı ve BAE liderinden Filistin'e yardım

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Pentagon: ATACMS füzelerinin teslimatı konusunda henüz açıklayacak bir şey yok