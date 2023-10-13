https://sputniknews.com.tr/20231013/ukrayna-ordusu-donetsk-ve-horlivkayi-nato-muhimmati-ile-bombaladi-1076298729.html
Ukrayna ordusu Donetsk ve Gorlovka'yı NATO mühimmatı ile bombaladı
Ukrayna ordusu Donetsk ve Gorlovka'yı NATO mühimmatı ile bombaladı
Ortak Ateşkes Kontrol ve Koordinasyon Merkezi Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Temsilciliği'nin Telegram kanalında Ukrayna ordusunun NATO toplarıyla Donetsk ve... 13.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-13T11:18+0300
2023-10-13T11:18+0300
2023-10-13T11:26+0300
ukrayna krizi
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ukrayna ordusu
ukrayna silahlı kuvvetleri
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topçu mühimmat
topçu ateşi
gorlovka
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Ukrayna birliklerinin Donetsk ve Gorlovka bölgelerine 155 milimetre kalibrelik 10 adet top mermisi ateşlediği açıklandı.Açıklamada söz konusu saldırılar şu şekilde ifade edildi:Aynı zamanda, saat 3:15'te Ukrayna kuvvetlerinin aynı kalibrede üç mühimmat kullanarak Donetsk'e tekrar ateş açtığı kaydedildi.
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ukrayna, ukrayna ordusu, ukrayna silahlı kuvvetleri, nato, mühimmat, topçu mühimmat, topçu ateşi, gorlovka
Ukrayna ordusu Donetsk ve Gorlovka'yı NATO mühimmatı ile bombaladı
11:18 13.10.2023 (güncellendi: 11:26 13.10.2023) Abone ol
Ortak Ateşkes Kontrol ve Koordinasyon Merkezi Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Temsilciliği'nin Telegram kanalında Ukrayna ordusunun NATO toplarıyla Donetsk ve Gorlovka'yı bombaladığı açıklandı.
Ukrayna birliklerinin Donetsk ve Gorlovka bölgelerine 155 milimetre kalibrelik 10 adet top mermisi ateşlediği açıklandı.
Açıklamada söz konusu saldırılar şu şekilde ifade edildi:
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nden şu saldırılar kaydedilmiştir: 1:00 - Dzerjinsk - Gorlovka bölgesi (Nikitovskiy ve Merkez Gorodskiy bölgeleri): 4 adet 155 milimetrelik mermi atılmıştır; 3:00 - Galitsınovka bölgesi - Donetsk şehri (Kuybışevskiy bölgesi): üç adet 155 milimetrelik mermi.
Aynı zamanda, saat 3:15'te Ukrayna kuvvetlerinin aynı kalibrede üç mühimmat kullanarak Donetsk'e tekrar ateş açtığı kaydedildi.