https://sputniknews.com.tr/20231002/abd-basini-ukrayna-iki-nato-uyesi-tarafindan-sirtindan-bicaklandi-1075942407.html

ABD basını: Ukrayna, iki NATO üyesi tarafından sırtından bıçaklandı

ABD basını: Ukrayna, iki NATO üyesi tarafından sırtından bıçaklandı

ABD ve Avrupa'da yaşanan siyasi gelişmelerin Ukrayna için kötü sinyaller vermeye devam ettiği, Batı basınındaki analizlerde giderek daha yaygın biçimde yer... 02.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-02T11:18+0300

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2023-10-02T11:18+0300

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ABD'de yayın yapan Newsweek dergisi, Kiev'in NATO'daki iki müttefikinin Ukrayna'yı sırtından bıçakladığını yazdı.Newsweek'in haberinde "Ukrayna, ABD ve Slovakya'dan kötü haberler aldı, zira bu ülkeler Kiev'e sağlanan insani ve askeri yardım hacimlerini azaltma tehdidinde bulunuyor" ifadelerine yer verildi.Rusya'nın Ukrayna ve Donbass'ta özel askeri harekata başladıktan sonra NATO'nun Kiev'in en önemli müttefiki haline geldiğini ve onlarca milyar dolar aktardığını kaydeden Newsweek, ancak geride kalan hafta sonunda gelişen olayların Kiev'i savunma harcamalarıyla ilgili yeni sorunlarla başbaşa bırakabileceğine işaret etti. Dergi, söz konusu olayların ABD Başkanı Joe Biden'ın Kiev'e yardım içermeyen geçici bütçe tasarısını imzalaması ve Slovakya'daki seçimlerin Ukrayna'ya yardımların kesilmesini isteyen eski Başbakan Robert Fico'nun partisi Sosyal Demokrat Partisi'nin (SMER) liderliğiyle tamamlanması olduğunun altını çizdi.Ağustos ayında Avrupa'da yapılan bir anketin sonuçlarına da yer veren dergi, Avrupa'da Ukrayna'ya yardım sunulmasına karşı çıkanların oranının yüzde 34'e yükseldiğini de dikkat çekti.

https://sputniknews.com.tr/20230930/nato-genel-sekreterinden-ukraynaya-iliskin-aciklama-bir-yol-bulacagiz-1075901732.html

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