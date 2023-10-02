https://sputniknews.com.tr/20231002/abd-basini-ukrayna-iki-nato-uyesi-tarafindan-sirtindan-bicaklandi-1075942407.html
ABD basını: Ukrayna, iki NATO üyesi tarafından sırtından bıçaklandı
ABD basını: Ukrayna, iki NATO üyesi tarafından sırtından bıçaklandı
ABD ve Avrupa'da yaşanan siyasi gelişmelerin Ukrayna için kötü sinyaller vermeye devam ettiği, Batı basınındaki analizlerde giderek daha yaygın biçimde yer... 02.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-02T11:18+0300
2023-10-02T11:18+0300
2023-10-02T11:18+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
abd
joe biden
abd kongresi
donbass
slovakya
nato
avrupa
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/0b/1072301281_0:0:1043:586_1920x0_80_0_0_744c06fb4e589518ac15e19aefe7550c.jpg
ABD'de yayın yapan Newsweek dergisi, Kiev'in NATO'daki iki müttefikinin Ukrayna'yı sırtından bıçakladığını yazdı.Newsweek'in haberinde "Ukrayna, ABD ve Slovakya'dan kötü haberler aldı, zira bu ülkeler Kiev'e sağlanan insani ve askeri yardım hacimlerini azaltma tehdidinde bulunuyor" ifadelerine yer verildi.Rusya'nın Ukrayna ve Donbass'ta özel askeri harekata başladıktan sonra NATO'nun Kiev'in en önemli müttefiki haline geldiğini ve onlarca milyar dolar aktardığını kaydeden Newsweek, ancak geride kalan hafta sonunda gelişen olayların Kiev'i savunma harcamalarıyla ilgili yeni sorunlarla başbaşa bırakabileceğine işaret etti. Dergi, söz konusu olayların ABD Başkanı Joe Biden'ın Kiev'e yardım içermeyen geçici bütçe tasarısını imzalaması ve Slovakya'daki seçimlerin Ukrayna'ya yardımların kesilmesini isteyen eski Başbakan Robert Fico'nun partisi Sosyal Demokrat Partisi'nin (SMER) liderliğiyle tamamlanması olduğunun altını çizdi.Ağustos ayında Avrupa'da yapılan bir anketin sonuçlarına da yer veren dergi, Avrupa'da Ukrayna'ya yardım sunulmasına karşı çıkanların oranının yüzde 34'e yükseldiğini de dikkat çekti.
https://sputniknews.com.tr/20230930/nato-genel-sekreterinden-ukraynaya-iliskin-aciklama-bir-yol-bulacagiz-1075901732.html
ukrayna
donbass
slovakya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/0b/1072301281_0:0:927:695_1920x0_80_0_0_fda504fd3dd4fd2f27ee846521c6e623.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ukrayna, ukrayna krizi, abd, joe biden, abd kongresi, donbass, slovakya, nato, avrupa
ukrayna, ukrayna krizi, abd, joe biden, abd kongresi, donbass, slovakya, nato, avrupa
ABD basını: Ukrayna, iki NATO üyesi tarafından sırtından bıçaklandı
Abone ol
ABD ve Avrupa'da yaşanan siyasi gelişmelerin Ukrayna için kötü sinyaller vermeye devam ettiği, Batı basınındaki analizlerde giderek daha yaygın biçimde yer bulurken, Newsweek de ABD ve Slovakya'yı hedef gösteren bir makale yayınladı.
ABD'de yayın yapan Newsweek dergisi, Kiev'in NATO'daki iki müttefikinin Ukrayna'yı sırtından bıçakladığını yazdı.
Newsweek'in haberinde "Ukrayna, ABD ve Slovakya'dan kötü haberler aldı, zira bu ülkeler Kiev'e sağlanan insani ve askeri yardım hacimlerini azaltma tehdidinde bulunuyor" ifadelerine yer verildi.
Rusya'nın Ukrayna ve Donbass'ta özel askeri harekata başladıktan sonra NATO'nun Kiev'in en önemli müttefiki haline geldiğini ve onlarca milyar dolar aktardığını kaydeden Newsweek, ancak geride kalan hafta sonunda gelişen olayların Kiev'i savunma harcamalarıyla ilgili yeni sorunlarla başbaşa bırakabileceğine işaret etti.
Dergi, söz konusu olayların ABD Başkanı Joe Biden
'ın Kiev'e yardım içermeyen geçici bütçe
tasarısını imzalaması ve Slovakya
'daki seçimlerin Ukrayna'ya yardımların kesilmesini isteyen eski Başbakan Robert Fico
'nun partisi Sosyal Demokrat Partisi'nin (SMER)
liderliğiyle tamamlanması olduğunun altını çizdi.
Ağustos ayında Avrupa'da yapılan bir anketin sonuçlarına da yer veren dergi, Avrupa'da Ukrayna'ya yardım sunulmasına karşı çıkanların oranının yüzde 34'e yükseldiğini de dikkat çekti.