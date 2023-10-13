https://sputniknews.com.tr/20231013/turkiye-gazze-seridine-insani-yardim-gonderdi-kargolar-misira-ulasti-1076299870.html
Türkiye, Gazze Şeridi'ne insani yardım gönderdi: Kargolar Mısır'a ulaştı
Türkiye, Gazze Şeridi'ne insani yardım gönderdi: Kargolar Mısır'a ulaştı
Türkiye'nin Gazze Şeridi'ne insani yardım gönderdiği ve kargonun Mısır'a ulaştığı belirtildi. 13.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-13T12:10+0300
2023-10-13T12:10+0300
2023-10-13T12:11+0300
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Ankara'daki diplomatik bir kaynağın Sputnik'e yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Gazze Şeridi'ne insani yardım gönderdiği ve kargonun Mısır'a ulaştığı belirtildi. Açıklamaya göre insani yardımın Mısır'dan Gazze'ye ulaştırılması bekleniyor.Diplomatik kaynağın açıklamasında şu cümleler yer aldı:
https://sputniknews.com.tr/20231012/rusya-ve-turkiye-disisleri-bakan-yardimcilari-israil-filistin-catismasini-istisare-etti-1076288234.html
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israil-filistin, filistin, israil, insani yardım, türkiye, gazze, gazze şeridi, mısır
israil-filistin, filistin, israil, insani yardım, türkiye, gazze, gazze şeridi, mısır
Türkiye, Gazze Şeridi'ne insani yardım gönderdi: Kargolar Mısır'a ulaştı
12:10 13.10.2023 (güncellendi: 12:11 13.10.2023) Abone ol
Türkiye'nin Gazze Şeridi'ne insani yardım gönderdiği ve kargonun Mısır'a ulaştığı belirtildi.
Ankara'daki diplomatik bir kaynağın Sputnik'e yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Gazze Şeridi'ne insani yardım gönderdiği ve kargonun Mısır'a ulaştığı belirtildi. Açıklamaya göre insani yardımın Mısır'dan Gazze'ye ulaştırılması bekleniyor.
Diplomatik kaynağın açıklamasında şu cümleler yer aldı:
"Türkiye Gazze Şeridi'ne insani yardım gönderdi. Askeri uçaklarla gönderilen yardım Mısır'a ulaştı. Malzemeler Mısır'dan Gazze'ye ulaştırılacak."