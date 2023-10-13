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Taksi şoförüne kaldırım taşıyla saldırdı: 'Temiz yüzlü olduğu için anlamadım'
Taksi şoförüne kaldırım taşıyla saldırdı: 'Temiz yüzlü olduğu için anlamadım'
İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir taksiye binen gaspçı, 62 yaşındaki taksi şoförünün başına kaldırım taşıyla vurdu. 13.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-13T09:50+0300
2023-10-13T09:50+0300
türkiye
taksi
saldırı
izmir
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Karabağlar ilçesinde bulunan bir duraktan A.T. adlı bir kişiyi taksisine alan 35 T 5656 plakalı araç sürücüsü S.K. (62), A.T.'nin Buca ilçesi Gediz Mahallesi'ne gitmek istemesi üzerine aracı hareket ettirdi. Gediz Mahallesi yakınlarında bir sokak arasında bulundukları esnada A.T., yanında bulunan ve gizlediği kaldırım taşı ile S.K.'nin başına vurup darbetmeye başladı. Araçta bulunan paraları gasp etmek isteyen saldırgan daha sonra panik yaparak araçtan inip kaçtı. Taşlı saldırı sonucu kafasından yaralanan taksi şoförü ise daha sonra hastaneye gitti.Kısa sürede yakalandıOlayın ardından taksi sürücüsü S.K.'nin kamera görüntüleriyle birlikte polis merkezine giderek şikayetçi olmasının ardından polis ekipleri hızlı bir çalışma başlattı. Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırgan A.T.'nin yerini kısa sürede belirledi. A.T., polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak emniyete götürüldü. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.'Temiz yüzlü olduğu için kötü birisi olduğunu anlamadım'“Odanın önünde yolcu beklerken bir arkadaş geldi ve Gediz’e gitmek istediğini söyledi” diyen 62 yaşındaki taksi sürücüsü Selim Keleş, “Ben de ücretin ne kadar tutabileceğini söyledikten sonra elinde siyah bir poşetle araca bindi. Temiz yüzlü olduğu için kötü birisi olduğunu anlamadım. Gediz’e gittiğimizde bana yol tarifi yaptı. Bir sokağa girdiğimizde ineceğini söyledi. Para almak için araç tavan lambasının düğmesine bastığımda o an kafama taşla vurdu. Taşı vurmasıyla ben elime taşı alıp atarak ikinciyi vurmasına fırsat vermedim. Sonra aramamızda arbede yaşandı. Amacı tasarlayarak, planlayarak beni öldürmekti. Elini cebime sokup paraları almaya çalıştı. Şu anda çok mağdur durumdayız. Ben şu anda korkudan sokağa çıkamıyorum. Pansumana dahi korkudan arkama baka baka gidiyorum. Ne olur buna bir önlem alınsın ve diğer arkadaşlarımız da zarar görmesin” ifadelerini kullandı.'Kan kaybı fazla olunca durağı aradım'Olaydan sonra yaşadıklarını da anlatan Keleş, “Kendimi toparlamaya çalıştım. Arkamdan müdahale eder korkusuyla gaza bastım. Kan kaybı fazla olunca durağı aradım ve duraktaki arkadaşlar da sağ olsunlar ambulans çağırmışlar. Ambulans ile beraber 4-5 araba taksici arkadaşlar da geldi ve beni hastaneye taşıdılar. Başıma 7 tane dikiş atıldı. Gereken cezayı almasını istiyorum. Şahsın yakalandığını duydum. Başka bir arkadaşın da bu şekilde canı yanmasın, lütfen gereken yapılsın” şeklinde konuştu.Öte yandan, 1 ay boyunca işini yapamayacağını belirten Keleş, 30 yıllık meslek hayatında daha önce böyle bir olay yaşamadığını ve şok içerisinde olduğunu da sözlerine ekledi.'Araç kameralı olduğu için şüphelinin tespiti de kolay oldu'Bir arkadaşlarının gasp girişimine ve saldırıya uğramasından dolayı üzgün olduklarını belirten İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, “Şüpheli şahıs yakalandı. Bundan memnunuz. Tabii yakalanmasının önemli bir sebebi var. Bizim burası 7/24 açıktır. Gece gündüz burada görevlilerimiz var. İzmir’deki 3 bin aracımızda takip sistemi var. Bunun dışında yaklaşık bin 200 aracımızda da kamera var. Binilen araç kameralı olduğu için şüphelinin tespiti de kolay oldu ve yakalandı. İnşallah gerekli cezayı alır. Bu bizim daha önce kurduğumuz alt yapıdan kaynaklanıyor. Yani bu tip hadiselerde polis bizim buraya gelip aracın nerelere gittiğine bakıyor. Bu konuda İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Emniyet Müdürlüğü ile ortak çalışıyoruz. O yüzden de bu işin kısa sürede aydınlatılması bizim içinde iyi oldu” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230905/turist-yolcu-ile-eglenen-taksici-istanbulda-bir-taksi-sorunu-var-ama-biz-iyi-taksicilerdeniz--1075219760.html
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taksi, saldırı, izmir
taksi, saldırı, izmir

Taksi şoförüne kaldırım taşıyla saldırdı: 'Temiz yüzlü olduğu için anlamadım'

09:50 13.10.2023
© İHA / ALİ İHSAN ÇİFTÇİ-AW051746Taksi şoförüne kaldırım taşıyla saldırdı
Taksi şoförüne kaldırım taşıyla saldırdı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2023
© İHA / ALİ İHSAN ÇİFTÇİ-AW051746
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İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir taksiye binen gaspçı, 62 yaşındaki taksi şoförünün başına kaldırım taşıyla vurdu.
Karabağlar ilçesinde bulunan bir duraktan A.T. adlı bir kişiyi taksisine alan 35 T 5656 plakalı araç sürücüsü S.K. (62), A.T.'nin Buca ilçesi Gediz Mahallesi'ne gitmek istemesi üzerine aracı hareket ettirdi. Gediz Mahallesi yakınlarında bir sokak arasında bulundukları esnada A.T., yanında bulunan ve gizlediği kaldırım taşı ile S.K.'nin başına vurup darbetmeye başladı. Araçta bulunan paraları gasp etmek isteyen saldırgan daha sonra panik yaparak araçtan inip kaçtı. Taşlı saldırı sonucu kafasından yaralanan taksi şoförü ise daha sonra hastaneye gitti.

Kısa sürede yakalandı

Olayın ardından taksi sürücüsü S.K.'nin kamera görüntüleriyle birlikte polis merkezine giderek şikayetçi olmasının ardından polis ekipleri hızlı bir çalışma başlattı. Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırgan A.T.'nin yerini kısa sürede belirledi. A.T., polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak emniyete götürüldü. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'Temiz yüzlü olduğu için kötü birisi olduğunu anlamadım'

“Odanın önünde yolcu beklerken bir arkadaş geldi ve Gediz’e gitmek istediğini söyledi” diyen 62 yaşındaki taksi sürücüsü Selim Keleş, “Ben de ücretin ne kadar tutabileceğini söyledikten sonra elinde siyah bir poşetle araca bindi. Temiz yüzlü olduğu için kötü birisi olduğunu anlamadım. Gediz’e gittiğimizde bana yol tarifi yaptı. Bir sokağa girdiğimizde ineceğini söyledi. Para almak için araç tavan lambasının düğmesine bastığımda o an kafama taşla vurdu. Taşı vurmasıyla ben elime taşı alıp atarak ikinciyi vurmasına fırsat vermedim. Sonra aramamızda arbede yaşandı. Amacı tasarlayarak, planlayarak beni öldürmekti. Elini cebime sokup paraları almaya çalıştı. Şu anda çok mağdur durumdayız. Ben şu anda korkudan sokağa çıkamıyorum. Pansumana dahi korkudan arkama baka baka gidiyorum. Ne olur buna bir önlem alınsın ve diğer arkadaşlarımız da zarar görmesin” ifadelerini kullandı.

'Kan kaybı fazla olunca durağı aradım'

Olaydan sonra yaşadıklarını da anlatan Keleş, “Kendimi toparlamaya çalıştım. Arkamdan müdahale eder korkusuyla gaza bastım. Kan kaybı fazla olunca durağı aradım ve duraktaki arkadaşlar da sağ olsunlar ambulans çağırmışlar. Ambulans ile beraber 4-5 araba taksici arkadaşlar da geldi ve beni hastaneye taşıdılar. Başıma 7 tane dikiş atıldı. Gereken cezayı almasını istiyorum. Şahsın yakalandığını duydum. Başka bir arkadaşın da bu şekilde canı yanmasın, lütfen gereken yapılsın” şeklinde konuştu.
Öte yandan, 1 ay boyunca işini yapamayacağını belirten Keleş, 30 yıllık meslek hayatında daha önce böyle bir olay yaşamadığını ve şok içerisinde olduğunu da sözlerine ekledi.

'Araç kameralı olduğu için şüphelinin tespiti de kolay oldu'

Bir arkadaşlarının gasp girişimine ve saldırıya uğramasından dolayı üzgün olduklarını belirten İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, “Şüpheli şahıs yakalandı. Bundan memnunuz. Tabii yakalanmasının önemli bir sebebi var. Bizim burası 7/24 açıktır. Gece gündüz burada görevlilerimiz var. İzmir’deki 3 bin aracımızda takip sistemi var. Bunun dışında yaklaşık bin 200 aracımızda da kamera var. Binilen araç kameralı olduğu için şüphelinin tespiti de kolay oldu ve yakalandı. İnşallah gerekli cezayı alır. Bu bizim daha önce kurduğumuz alt yapıdan kaynaklanıyor. Yani bu tip hadiselerde polis bizim buraya gelip aracın nerelere gittiğine bakıyor. Bu konuda İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Emniyet Müdürlüğü ile ortak çalışıyoruz. O yüzden de bu işin kısa sürede aydınlatılması bizim içinde iyi oldu” dedi.
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