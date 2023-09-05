https://sputniknews.com.tr/20230905/turist-yolcu-ile-eglenen-taksici-istanbulda-bir-taksi-sorunu-var-ama-biz-iyi-taksicilerdeniz--1075219760.html

Turist yolcu ile eğlenen taksici: İstanbul'da bir taksi sorunu var ama biz iyi taksicilerdeniz

Turist yolcu ile eğlenen taksici: İstanbul'da bir taksi sorunu var ama biz iyi taksicilerdeniz

İstanbul’da aracına binen turist ile türkü eşliğinde eğlenen taksicinin görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı. İlgi gören videoyla ilgili konuşan taksici... 05.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-05T21:22+0300

2023-09-05T21:22+0300

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yaşam

taksi

sosyal medya

taksici

istanbul

turist

türkü

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İstanbul’da aracına binan turist ile Sivas yöresine ait türkü eşliğinde yolculuk yapan taksi şoförü o anları sosyal medyadan paylaştı. Türkü eşliğinde ilerleyerek yolculuk yapan turist ise türkü ile taksiciye eşlik etmeye çalıştı. Sosyal medyada yayılan görüntülerle ilgili İhlas Haber Ajansı muhabirine konuşan taksi şoförü Oğuzhan Yıldırım şunları söyledi:

istanbul

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2023

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taksi, sosyal medya, taksici, istanbul, turist, türkü