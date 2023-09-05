https://sputniknews.com.tr/20230905/turist-yolcu-ile-eglenen-taksici-istanbulda-bir-taksi-sorunu-var-ama-biz-iyi-taksicilerdeniz--1075219760.html
Turist yolcu ile eğlenen taksici: İstanbul'da bir taksi sorunu var ama biz iyi taksicilerdeniz
Turist yolcu ile eğlenen taksici: İstanbul'da bir taksi sorunu var ama biz iyi taksicilerdeniz
İstanbul’da aracına binen turist ile türkü eşliğinde eğlenen taksicinin görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı. İlgi gören videoyla ilgili konuşan taksici... 05.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-05T21:22+0300
2023-09-05T21:22+0300
2023-09-05T21:44+0300
yaşam
taksi
sosyal medya
taksici
istanbul
turist
türkü
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İstanbul’da aracına binan turist ile Sivas yöresine ait türkü eşliğinde yolculuk yapan taksi şoförü o anları sosyal medyadan paylaştı. Türkü eşliğinde ilerleyerek yolculuk yapan turist ise türkü ile taksiciye eşlik etmeye çalıştı. Sosyal medyada yayılan görüntülerle ilgili İhlas Haber Ajansı muhabirine konuşan taksi şoförü Oğuzhan Yıldırım şunları söyledi:
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taksi, sosyal medya, taksici, istanbul, turist, türkü
taksi, sosyal medya, taksici, istanbul, turist, türkü
Turist yolcu ile eğlenen taksici: İstanbul'da bir taksi sorunu var ama biz iyi taksicilerdeniz
21:22 05.09.2023 (güncellendi: 21:44 05.09.2023) Abone ol
İstanbul’da aracına binen turist ile türkü eşliğinde eğlenen taksicinin görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı. İlgi gören videoyla ilgili konuşan taksici "Kendisinden izin alıp o anları kayda aldım. Evet İstanbul'da bir taksi sorunu var ama biz iyi taksicilerdeniz. Yolcumuzu Taksim'de kaldığı otele bıraktım" dedi.
İstanbul’da aracına binan turist ile Sivas yöresine ait türkü eşliğinde yolculuk yapan taksi şoförü o anları sosyal medyadan paylaştı.
Türkü eşliğinde ilerleyerek yolculuk yapan turist ise türkü ile taksiciye eşlik etmeye çalıştı.
Sosyal medyada yayılan görüntülerle ilgili İhlas Haber Ajansı muhabirine konuşan taksi şoförü Oğuzhan Yıldırım şunları söyledi:
"O gün taksiye aldığımız misafirimiz yabancıydı. Araçta hafif de müzik açıktı. Yolcumuz, müziğin sesini açmamı istedi. Yolcu kadın bir anda oynamaya başladı. Bende kendimi ritme kaptırdım. Kendisinden izin alıp o anları kayda aldım. Evet İstanbul'da bir taksi sorunu var ama biz iyi taksicilerdeniz. Yolcumuzu Taksim'de kaldığı otele bıraktım. Daha sonra videonun yayıldığını gördüm" dedi.