Tahtakurusu alarmı: Uykuda kan emiyorlar

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Devlet Üretme Çiftlikleri
07:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
FETHİ YILMAZ'LA 30 DAKİKA
ABD'nin uçak gemilerinin bilinmeyenleri
10:30
30 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
GÜN ORTASI
AYM, Can Atalay görüşmesini erteledi
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
10 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Yapay zekanın en büyük hukuksal sorunu: Fikri mülkiyet
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Meclise gelen tezkerelerle ilgili CHP'nin politikası
15:02
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
‘Hamas artık Suriye, İran ve Direniş Ekseni’ne karşı istese bile ihanet edebilecek durumda değil’
16:04
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
Medvedev: IŞİD, Kiev rejiminin geleneksel ortağı
17:42
2 dk
SESLİ HABER
‘ABD, BM İnsan Hakları Konseyi seçimlerinde Rusya’nın seçilmemesi için kampanya yürüttü’
17:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
8 dk
SESLİ HABER
Putin'in katılacağı zirveye Paşinyan'ın katılmayacağı duyuruldu
18:17
2 dk
SESLİ HABER
Çin: Ortadoğu'da acil ateşkes gerekli
18:26
2 dk
SESLİ HABER
İranlı uzman Jelalzadeh: Hamas’ın İsrail operasyonunun bölge dışında da sonuçları olacak
18:36
2 dk
SESLİ HABER
Beyaz Saray’dan Ukrayna’ya 'kötü haber': Sonsuza kadar yardım edemeyiz
18:44
1 dk
SESLİ HABER
ABD basını: Pentagon, Ukrayna ve İsrail nedeniyle yaşayabileceği mühimmat sıkıntısından endişeli
18:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
SESLİ HABER
Borrell'dan İsrail'e uluslararası insancıl hukuka saygı gösterme çağrısı
19:38
2 dk
SESLİ HABER
Filistin’den İsrail’e ‘beyaz fosforlu mühimmat’ suçlaması
19:43
1 dk
SESLİ HABER
İsviçre parlamentosu, Hamas'ın terör örgütü olarak tanınmasını istedi
19:48
1 dk
SESLİ HABER
Pentagon'dan Sputnik'e açıklama: İsrail'e ikinci uçak gemisi gönderilecek mi?
19:55
1 dk
SESLİ HABER
ABD, İsrail çatışması nedeniyle İran fonlarını yeniden dondurabilir
20:00
2 dk
SESLİ HABER
FSB Direktörü: Batı, Ukrayna'yı paralı askerler için eğitim sahasına dönüştürdü
20:08
2 dk
SESLİ HABER
İstanbul’da bir ilk: Uluslararası Rus Dili Haftası düzenleniyor
20:20
2 dk
SESLİ HABER
Mısır Cumhurbaşkanı ve BAE liderinden Filistin'e yardım
20:28
1 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ABD, Ortadoğu'daki askerlerine yönelik saldırılardan korkuyor
20:37
2 dk
SESLİ HABER
Pentagon: ATACMS füzelerinin teslimatı konusunda henüz açıklayacak bir şey yok
20:45
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Bir uçak gemisi nasıl batırılır?
07:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
SESLİ HABER
Stoltenberg: ABD'nin Ortadoğu'daki askeri varlığını güçlendirmesi önemli
09:13
1 dk
SESLİ HABER
Alman medyası: İsrail beş cephede çatışma riskiyle karşı karşıya
09:23
1 dk
SESLİ HABER
'Zelenskiy, dayanışma nişanesi olarak İsrail'i ziyaret etmek istiyor'
09:33
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna'nın tahıl ihracatında keskin düşüş
09:41
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Çin basını: ABD’li savunma şirketleri, İsrail-Filistin çatışmalarından karlı çıkabilir
11:22
2 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
GÜN ORTASI
Dr. Ramazan Demirtaş: Depremlerin tekrarlanma periyotları sabit değil
12:00
89 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20231013/tahtakurusu-alarmi-uykuda-kan-emiyorlar-1076305773.html
Tahtakurusu alarmı: Uykuda kan emiyorlar
Tahtakurusu alarmı: Uykuda kan emiyorlar
En çok şikayetin şu anda toplu yaşam alanlarından ve konutlardan geldiğini belirten uzmanlar, gece genellikle yatakların dikiş kenarlarında, ranzanın, bazanın... 13.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-13T13:51+0300
2023-10-13T14:46+0300
yaşam
türkiye
böcek
tahtakurusu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/0d/1076305578_0:382:877:875_1920x0_80_0_0_86d31efc3a9f5c2645d8bc88cbe2c1ca.jpg
Avrupa'da bazı ülkelerin kabusu haline gelen tahtakurularıyla ilgili Türkiye'nin farklı noktalarından da şikayetler gelmeye başladı. 'Böcek Profesörü' olarak bilinen Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Çetin, en çok şikayetin şu anda toplu yaşam alanlarından ve konutlardan geldiğini belirterek, “Gece uyuduğunuz zaman genellikle yatakların dikiş kenarlarında, ranzanın, bazanın ve dolaplar içerisinde görülüyorlar. Karanlığı ve kuytu noktaları seviyor. Lambayı yaktığınız zaman ortalıkta gözükmüyorlar. Ama siz ne zaman ışığı kapatıp yatmaya hazırlandıysanız o zaman onlarda yavaşça ortaya çıkabiliyorlar. Çözüm, profesyonel ilaçlama hizmeti almak ya da Sağlık Bakanlığı onaylı ürünlerle ilaçlama yapmak” dedi.Özellikle geçen günlerde Fransa'da sinema ve trenlerde ortaya çıkan, okullara kadar yayılan tahtakuruları, ülkede insanlara kabusu yaşatmıştı. Kahverengi ve koyu kırmızı renklerde, 5-7 milimetre büyüklüğünde olan tahtakuruları, yatak kenarları, bazalar, döşek ve yastık gibi alanlarda gizlenip karanlık ortamları bekliyor, ardından uyku sırasında insanı ısırarak kanından besleniyor. Bu ısırıklar da ciltte alerjik reaksiyona sebebiyet verebiliyor. Tahtakuruları, özellikle seyahatler sırasında valizler vasıtasıyla bir yerden başka bir yere taşınarak da yayılabiliyor.Avrupa'daki bazı ülkelerin yaşadığı kabusla beraber Türkiye'nin de farklı şehirlerinden tahtakurusu şikayetleri gelmeye başladı. Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Çetin, tüm Türkiye'den şu anda tahtakurusu hakkında çok sayıda şikayetler aldıklarını söyledi. “Özellikle konutlarda tahtakurusu ile ilgili problem yaşayan çok sayıda insan” diyen Çetin, “Yurt dışındaki bazı ülkelerdeki problemin yanı sıra Türkiye'de gerek toplu taşıma araçlarında gerekse konutlar içerisinde bu sorun olduğu biliniyor” ifadelerini kullandı.'Yatakların dikiş kenarlarında, ranzanın, bazanın ve dolaplar içerisinde görülüyorlar'Tahtakurularının geceleri insan kanı emerek beslendiğini belirten Çetin, sözlerini söyle sürdürdü:'Bir iki ay gibi bir sürede bütün evinizi sarabilir'Tahtakurusu ısırığını vatandaşların ilk etapta farkına varamadığını ve vücutta oluşan kızarıklığı alerji sandığını aktaran Çetin, “Birkaç gün boyunca meydana gelen bir karşılaştıkları alerjiden sonra önemsemiyorlar. Tahtakurusu eğer erişkin halde sizin evinize bulaştıysa kısa sürede çok sayıda yumurta bırakabiliyor. Üremesi de hızlı, çok kısa sürede bir iki ay gibi bir sürede bütün evinizi sarabilir. Normalde küçük bir odada başlıyor ama insanlar önemsemediklerinde zamanla bütün eve dağılabiliyor ve mücadelesi de çok zor. Normalde ilaçlama firmalarının yaptığı uygulamalarla çoğu zaman da çözülmüyor. İnsanların kendilerinin de bir şeyler yapması gerekiyor. Belediyeler daha çok sivrisinek, karasinek, hamam böceği gibi genel yaşam alanlarında dışarıda foseptik rögar gibi alanlardaki ilaçlamalardan sorumlular. Bu hayvan konut içerisinde yatak odanızda olan bir şey. Onun için buraya karışmazlar. Belediyenin yaptığı uygulamalar buralara uygun değil. Profesyonel ilaçlama firmalarından ya hizmet alınacak ya da kişiler sağlık bakanlığının ruhsat verdiği ürünleri alıp kendileri uygulayacaklar. 1-1,5 ay boyunca en az üç dört gün aralıklarla kontrol sağlamaları gerekiyor. Yanlış uygulamalar da oluyor. Kesinlikle tarım ilaçları uygulamasının konutlar içerisinde yapılmaması gerekiyor” diye konuştu.'Kesinlikle zirai ilaç kullanılmamalı'Prof. Dr. Çetin, ilaçlama yapılan yere çocuk, evcil hayvan, yaşlı insanların girmemesine özen gösterilmesi gerektiğini vurgulayarak, “En az bu alanlar iki ila dört saat kapalı kalmalı. Daha sonra en az iki dört saatte havalandırılmalı. Ondan sonra kullanılmalı. Aksi takdirde tabii ki bu bir zehir insan sağlığı açısından risk oluşturabilir ama dediğim gibi zirai ilaç kullanılmamalı. Bu konuda çok dikkat etmek gerekiyor. Zira ilaçlar biraz daha tehlikeli olabiliyorlar. Sağlık Bakanlığının izin vermediği herhangi bir ürünü konut içerisinde kullanmamak lazım” uyarısında bulundu.'En çok maruz kalan insanlar sık seyahat edenler'Çetin, seyahat eden insanların bu duruma en çok maruz kalanlar olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:'Panik olmamak gerekiyor'Şikayette bulunan bazı kişilerin tahtakurularını başka haşerelerle karıştığını aktaran Çetin, “Tahtakurusu altı bacağa sahip. Kiremit kırmızısına yakın renkte. Karpuz çekirdeğini andıran büyüklükte bir hayvan. İnternette taranınca resimlerine çok rahat ulaşılabilir. İnsanlar evlerinde gördükleri her şeyi bu haberlerden sonra tahtakurusu da zannetmeye başladı. Hamam böceklerini veya mutfaklarındaki tahıl zararlarını bile tahtakurusu zannedip panikleyen insanlar var. Çok panik yapmamak lazım. Fotoğrafını çekip internette tarama yaptıklarında gerçekten bu varsa bir an önce müdahale etmeleri lazım” dedi.'Kan emdikten birkaç gün sonra tekrar kan emebiliyor'Tahtakurusunun sivrisinek ya da bir kene gibi ölümcül hastalık taşıdığına dair bilimsel bir bulgu olmadığını ifade eden Prof. Dr. Çetin, “Ancak tabii ki kan emen bir canlı. Sık aralıklarla kan emen bir canlıdan bahsediyoruz. Kan emdikten birkaç gün sonra tekrar kan emebiliyor. Bu sebeple belki bazı enfeksiyonların bulaşmasına sebebiyet verebilir ama şu andaki bilimsel kanıtlar yeterli değil” şeklinde konuştu.'Karanlığı ve kuytu noktaları seven bir böcek'Çetin, tahtakurularının geceleri aktif olan bir böcek türü olduğuna dikkat çekerek sözlerini şöyle noktaladı:
https://sputniknews.com.tr/20231013/meksikada-uzayli-sanilan-cisimler-tanri-olabilir-1076303850.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/0d/1076305578_0:217:877:875_1920x0_80_0_0_d4261053a17e5bb5dc501e9ec80d80a5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, böcek, tahtakurusu
türkiye, böcek, tahtakurusu

Tahtakurusu alarmı: Uykuda kan emiyorlar

13:51 13.10.2023 (güncellendi: 14:46 13.10.2023)
© İHA / FIRAT DEMİR - SUAT METİN-AW052065Tahtakurusu
Tahtakurusu - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2023
© İHA / FIRAT DEMİR - SUAT METİN-AW052065
Abone olTelegram
En çok şikayetin şu anda toplu yaşam alanlarından ve konutlardan geldiğini belirten uzmanlar, gece genellikle yatakların dikiş kenarlarında, ranzanın, bazanın ve dolaplar içerisinde görüldüğünü dile getirdi. Karanlığı ve kuytu noktaları sevdiklerini belirten uzmanlar, çözümün Sağlık Bakanlığı onaylı ürünlerle ilaçlama yapmak olduğunun altını çizdi.
Avrupa'da bazı ülkelerin kabusu haline gelen tahtakurularıyla ilgili Türkiye'nin farklı noktalarından da şikayetler gelmeye başladı. 'Böcek Profesörü' olarak bilinen Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Çetin, en çok şikayetin şu anda toplu yaşam alanlarından ve konutlardan geldiğini belirterek, “Gece uyuduğunuz zaman genellikle yatakların dikiş kenarlarında, ranzanın, bazanın ve dolaplar içerisinde görülüyorlar. Karanlığı ve kuytu noktaları seviyor. Lambayı yaktığınız zaman ortalıkta gözükmüyorlar. Ama siz ne zaman ışığı kapatıp yatmaya hazırlandıysanız o zaman onlarda yavaşça ortaya çıkabiliyorlar. Çözüm, profesyonel ilaçlama hizmeti almak ya da Sağlık Bakanlığı onaylı ürünlerle ilaçlama yapmak” dedi.
Özellikle geçen günlerde Fransa'da sinema ve trenlerde ortaya çıkan, okullara kadar yayılan tahtakuruları, ülkede insanlara kabusu yaşatmıştı. Kahverengi ve koyu kırmızı renklerde, 5-7 milimetre büyüklüğünde olan tahtakuruları, yatak kenarları, bazalar, döşek ve yastık gibi alanlarda gizlenip karanlık ortamları bekliyor, ardından uyku sırasında insanı ısırarak kanından besleniyor. Bu ısırıklar da ciltte alerjik reaksiyona sebebiyet verebiliyor. Tahtakuruları, özellikle seyahatler sırasında valizler vasıtasıyla bir yerden başka bir yere taşınarak da yayılabiliyor.
Avrupa'daki bazı ülkelerin yaşadığı kabusla beraber Türkiye'nin de farklı şehirlerinden tahtakurusu şikayetleri gelmeye başladı. Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Çetin, tüm Türkiye'den şu anda tahtakurusu hakkında çok sayıda şikayetler aldıklarını söyledi. “Özellikle konutlarda tahtakurusu ile ilgili problem yaşayan çok sayıda insan” diyen Çetin, “Yurt dışındaki bazı ülkelerdeki problemin yanı sıra Türkiye'de gerek toplu taşıma araçlarında gerekse konutlar içerisinde bu sorun olduğu biliniyor” ifadelerini kullandı.

'Yatakların dikiş kenarlarında, ranzanın, bazanın ve dolaplar içerisinde görülüyorlar'

Tahtakurularının geceleri insan kanı emerek beslendiğini belirten Çetin, sözlerini söyle sürdürdü:
“Bu hayvanlar normalde şu ana kadar belirgin bir hastalık taşıdıkları bilinmemesine rağmen, özellikle kan emme davranışları sebebiyle insanları rahatsız ediyorlar. Gece uyuduğunuz zaman genellikle yatakların dikiş kenarlarında, ranzanın, bazanın ve dolapların içerisinde görülüyorlar. En çok şikayeti şu anda toplu yaşam alanlarından alıyoruz. İnşaat şantiyelerinde işçilerin kaldığı yatakhanelerden çok şikayet geliyor. En çok karşılaştığımız problem maddi problemler sebebiyle ikinci el eşya kullanmak zorunda kalan kişiler oluyor. Örneğin herhangi bir ikinci el eşyayı gidip alıp getirdiklerinde evlerine tahtakurusunu da taşıyor olabilirler. Çünkü bu türdeki eşyalar dışarıya bırakıldığında veya herhangi bir yere satıldığında kişiler bunu daha ekonomik şekilde alabiliyorlar. İkinci el eşya alan kişilerin aldıkları eşyaların içerisinde gizlenen tahtakurusu var mı, yumurtaları var mı yok mu diye kontrol etmeleri. Aksi takdirde evlerine çok kötü bir şeyle karşı karşıya kalabilirler.”

'Bir iki ay gibi bir sürede bütün evinizi sarabilir'

Tahtakurusu ısırığını vatandaşların ilk etapta farkına varamadığını ve vücutta oluşan kızarıklığı alerji sandığını aktaran Çetin, “Birkaç gün boyunca meydana gelen bir karşılaştıkları alerjiden sonra önemsemiyorlar. Tahtakurusu eğer erişkin halde sizin evinize bulaştıysa kısa sürede çok sayıda yumurta bırakabiliyor. Üremesi de hızlı, çok kısa sürede bir iki ay gibi bir sürede bütün evinizi sarabilir. Normalde küçük bir odada başlıyor ama insanlar önemsemediklerinde zamanla bütün eve dağılabiliyor ve mücadelesi de çok zor. Normalde ilaçlama firmalarının yaptığı uygulamalarla çoğu zaman da çözülmüyor. İnsanların kendilerinin de bir şeyler yapması gerekiyor. Belediyeler daha çok sivrisinek, karasinek, hamam böceği gibi genel yaşam alanlarında dışarıda foseptik rögar gibi alanlardaki ilaçlamalardan sorumlular. Bu hayvan konut içerisinde yatak odanızda olan bir şey. Onun için buraya karışmazlar. Belediyenin yaptığı uygulamalar buralara uygun değil. Profesyonel ilaçlama firmalarından ya hizmet alınacak ya da kişiler sağlık bakanlığının ruhsat verdiği ürünleri alıp kendileri uygulayacaklar. 1-1,5 ay boyunca en az üç dört gün aralıklarla kontrol sağlamaları gerekiyor. Yanlış uygulamalar da oluyor. Kesinlikle tarım ilaçları uygulamasının konutlar içerisinde yapılmaması gerekiyor” diye konuştu.

'Kesinlikle zirai ilaç kullanılmamalı'

Prof. Dr. Çetin, ilaçlama yapılan yere çocuk, evcil hayvan, yaşlı insanların girmemesine özen gösterilmesi gerektiğini vurgulayarak, “En az bu alanlar iki ila dört saat kapalı kalmalı. Daha sonra en az iki dört saatte havalandırılmalı. Ondan sonra kullanılmalı. Aksi takdirde tabii ki bu bir zehir insan sağlığı açısından risk oluşturabilir ama dediğim gibi zirai ilaç kullanılmamalı. Bu konuda çok dikkat etmek gerekiyor. Zira ilaçlar biraz daha tehlikeli olabiliyorlar. Sağlık Bakanlığının izin vermediği herhangi bir ürünü konut içerisinde kullanmamak lazım” uyarısında bulundu.

'En çok maruz kalan insanlar sık seyahat edenler'

Çetin, seyahat eden insanların bu duruma en çok maruz kalanlar olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:
“Pansiyonlar, otel odaları, yurtlar, ranza kullanımı yapılan yerler gibi alanlarda çok dikkat etmek gerekiyor. Bizim en çok karşılaştığımız alanlar buralarda. Tabii konutlarda da oluyor. En çok maruz kalan insanlarda sık seyahat eden insanlar. Trenle otobüsle bir yere gidip ya da uçakla gidip bir otelde kalıyorsunuz. Otele gittiğinizde valizinizi götürüp direkt açıyorsunuz. Otele gittiğimizde kesinlikle valizimizi direkt açmamalıyız. Otel odasına götürdüğümüz eşyamızı önce mümkünse banyoya küvetin içerisine koymalıyız. Odada bir tahtakurusu kontrolü yapmalıyız. Yatağın çarşaf kısmını kaldırıp yatağın fitillerine, dikiş kenarlarında tahta kurusu izleri var mı, kan izleri var mı gibi bir kontrol yapmak gerekiyor. Ondan sonra eğer valiziniz varsa da valizimizi dağınık bir şekilde açmanızı önermiyoruz. Açtığımız eşyaları sola bırakmamalıyız. Çünkü bu hayvan çok ilginç bir hayvan. Perde kornişlerine kadar çıkabilen bir hayvandan bahsediyoruz. Eğer siz kıyafetlerinizi eşyalarınızı çok dağınık bir şekilde bırakırsanız örneğin bir otelde bir gece konakladığınızda ertesi gün valizinizi alıp evinize getirdiğinizde ki seyahat sonrasında da eve getirdiğiniz valizinizi mutlaka ve mutlaka yine ya balkonda ya da banyoda açıp içini kontrol etmenizi öneriyoruz. Kesinlikle direkt götürüp diğer eşyalarınızı yanınıza koyması risklidir. Bu anlamda toplu taşıma araçlarının otobüslerin tramvayların metroların da düzenli olarak ilaçlanması lazım. Hatta uçakların da düzenli olarak ilaçlanması gerekiyor. Çünkü en büyük taşıma şekillerinden bir tanesi valizle bir yerden bir yere taşınma şeklinde oluyor.”

'Panik olmamak gerekiyor'

Şikayette bulunan bazı kişilerin tahtakurularını başka haşerelerle karıştığını aktaran Çetin, “Tahtakurusu altı bacağa sahip. Kiremit kırmızısına yakın renkte. Karpuz çekirdeğini andıran büyüklükte bir hayvan. İnternette taranınca resimlerine çok rahat ulaşılabilir. İnsanlar evlerinde gördükleri her şeyi bu haberlerden sonra tahtakurusu da zannetmeye başladı. Hamam böceklerini veya mutfaklarındaki tahıl zararlarını bile tahtakurusu zannedip panikleyen insanlar var. Çok panik yapmamak lazım. Fotoğrafını çekip internette tarama yaptıklarında gerçekten bu varsa bir an önce müdahale etmeleri lazım” dedi.

'Kan emdikten birkaç gün sonra tekrar kan emebiliyor'

Tahtakurusunun sivrisinek ya da bir kene gibi ölümcül hastalık taşıdığına dair bilimsel bir bulgu olmadığını ifade eden Prof. Dr. Çetin, “Ancak tabii ki kan emen bir canlı. Sık aralıklarla kan emen bir canlıdan bahsediyoruz. Kan emdikten birkaç gün sonra tekrar kan emebiliyor. Bu sebeple belki bazı enfeksiyonların bulaşmasına sebebiyet verebilir ama şu andaki bilimsel kanıtlar yeterli değil” şeklinde konuştu.

'Karanlığı ve kuytu noktaları seven bir böcek'

Çetin, tahtakurularının geceleri aktif olan bir böcek türü olduğuna dikkat çekerek sözlerini şöyle noktaladı:
“Geceleri aktif bir böcek. Karanlığı ve kuytu noktaları seviyor. Lambayı yaktığınız zaman ortalıkta gözükmüyorlar. Ama siz ne zaman ışığı kapatıp yatmaya hazırlandıysanız o zaman onlarda yavaşça ortaya çıkabiliyorlar. Çok iyi tırmanıcılar. Düz duvarda, ahşap ve cam üzerinde birçok yerde çok rahat bir şekilde hareket edebilme özellikleri var. Hatta bazen tavanda tırmanıp tavandan üzerinize bile düşebilecek durumları söz konusu. Evlerin konutların özellikle dikkatli davranılması gerekiyor. Konutlarda yaşayan insanların yeni kiralık eve çıktıysanız da buna dikkat etmenizi öneriyoruz. Aldığınız veya kiraladığınız evin mutlaka ilaçlanması gerekiyor. Çünkü fark etmeden yeni evinizde bu sevimsiz hayvanlarla karşılaşma durumunuz olabilir.”
Meksika'daki uzaylılar - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2023
YAŞAM
Meksika’daki 'uzaylılar' uzmanları harekete geçirdi: 'Sanılandan daha tuhaf bir şey olabilir'
13:39
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала