https://sputniknews.com.tr/20231013/sanliurfada-otomobille-carpisan-otobus-devrildi-cok-sayida-can-kaybi-ve-yarali-var-1076296645.html

Şanlıurfa'da otomobille çarpışan otobüs devrildi: Çok sayıda can kaybı ve yaralı var

Şanlıurfa'da otomobille çarpışan otobüs devrildi: Çok sayıda can kaybı ve yaralı var

Şanlıurfa'da otomobille çarpışan yolcu otobüsünün petrol istasyonunda devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 25 kişi yaralandı. 13.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-13T09:48+0300

2023-10-13T09:48+0300

2023-10-13T09:48+0300

türkiye

otobüs

otobüs kazası

yaralı

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Sürücüsü henüz belirlenemeyen yolcu otobüsü, Viranşehir kara yolunun 66. kilometresinde otomobilli çarpışarak yol kenarında bulunan akaryakıt istasyonuna devrildi.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.Yaralılar, ambulanslarla Şanlıurfa ve Viranşehir devlet hastanelerine kaldırıldı.2 ölü, 25 yaralıŞanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, kazada 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 25 kişinin de yaralandığı belirtti.Şıldak, "Sabah saatlerinde Şanlıurfa-Mardin Karayolunda Viranşehir ilçemiz yakınlarında bir yolcu otobüsü ile bir otomobilin çarpışması sonucunda 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 25 kişi de yaralanmıştır. Yaralılardan durumu ağır olan bulunmamaktadır. Kazayla ilgili gerekli soruşturma başlatılmıştır" ifadelerini kullanıldı.Öte yandan akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarının kaydettiği görüntülerde aynı yönde seyreden otomobilin aniden akaryakıt istasyonuna yönelmesinin ardından peşinden gelen yolcu otobüsüyle çarpışması ve otobüsün devrilerek istasyona girmesi yer aldı.

https://sputniknews.com.tr/20230930/amasyadaki-yolcu-otobusu-kazasinda-olenlerin-isimleri-belli-oldu-1075902596.html

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