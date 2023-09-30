https://sputniknews.com.tr/20230930/amasyadaki-yolcu-otobusu-kazasinda-olenlerin-isimleri-belli-oldu-1075902596.html

Amasya'daki yolcu otobüsü kazasında ölenlerin isimleri belli oldu

Amasya'daki yolcu otobüsü kazasında ölenlerin isimleri belli oldu

Amasya’nın Merzifon ilçesinde devrilen yolcu otobüsünde hayatını kaybeden 6 kişinin isimleri belirlendi. 30.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-30T14:46+0300

2023-09-30T14:46+0300

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türkiye

amasya

yolcu otobüsü

kaza

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İzmir’den Tokat’ın Erbaa ilçesine giden Kemal Öz (55) yönetimindeki yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu sürüklenerek devrildi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma, polis, acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Cenazeler ise yapılan inceleme sonrası Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Otobüs sürücüsü Öz kazada yaralandı.Kazayla ilgili Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.Kimlikleri belli olduKazada, hayatını kaybeden 6 kişinin isimleri belirlendi. Hilal Çelebi (18), Melisa Kor (19), Edanur Çelik (20), Semanur Tahtakılıç (22), Durmuş Uysal (45), Urguç Karadayı (51) yaşamını yitirdi.

https://sputniknews.com.tr/20230930/amasyada-yolcu-otobusu-faciasi-cok-sayida-can-kaybi-ve-yarali-var-1075891125.html

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