https://sputniknews.com.tr/20230930/amasyadaki-yolcu-otobusu-kazasinda-olenlerin-isimleri-belli-oldu-1075902596.html
Amasya'daki yolcu otobüsü kazasında ölenlerin isimleri belli oldu
Amasya'daki yolcu otobüsü kazasında ölenlerin isimleri belli oldu
Amasya’nın Merzifon ilçesinde devrilen yolcu otobüsünde hayatını kaybeden 6 kişinin isimleri belirlendi. 30.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-30T14:46+0300
2023-09-30T14:46+0300
2023-09-30T14:46+0300
türkiye
amasya
yolcu otobüsü
kaza
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İzmir’den Tokat’ın Erbaa ilçesine giden Kemal Öz (55) yönetimindeki yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu sürüklenerek devrildi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma, polis, acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Cenazeler ise yapılan inceleme sonrası Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Otobüs sürücüsü Öz kazada yaralandı.Kazayla ilgili Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.Kimlikleri belli olduKazada, hayatını kaybeden 6 kişinin isimleri belirlendi. Hilal Çelebi (18), Melisa Kor (19), Edanur Çelik (20), Semanur Tahtakılıç (22), Durmuş Uysal (45), Urguç Karadayı (51) yaşamını yitirdi.
https://sputniknews.com.tr/20230930/amasyada-yolcu-otobusu-faciasi-cok-sayida-can-kaybi-ve-yarali-var-1075891125.html
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amasya, yolcu otobüsü, kaza
amasya, yolcu otobüsü, kaza
Amasya'daki yolcu otobüsü kazasında ölenlerin isimleri belli oldu
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Amasya’nın Merzifon ilçesinde devrilen yolcu otobüsünde hayatını kaybeden 6 kişinin isimleri belirlendi.
İzmir’den Tokat’ın Erbaa ilçesine giden Kemal Öz (55) yönetimindeki yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu sürüklenerek devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma, polis, acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.
Cenazeler ise yapılan inceleme sonrası Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Otobüs sürücüsü Öz kazada yaralandı.
Kazayla ilgili Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Kimlikleri belli oldu
Kazada, hayatını kaybeden 6 kişinin isimleri belirlendi. Hilal Çelebi (18), Melisa Kor (19), Edanur Çelik (20), Semanur Tahtakılıç (22), Durmuş Uysal (45), Urguç Karadayı (51) yaşamını yitirdi.