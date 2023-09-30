https://sputniknews.com.tr/20230930/amasyada-yolcu-otobusu-faciasi-cok-sayida-can-kaybi-ve-yarali-var-1075891125.html

Amasya'da yolcu otobüsü faciası: Çok sayıda can kaybı ve yaralı var

Amasya'da yolcu otobüsü faciası: Çok sayıda can kaybı ve yaralı var

Amasya'nın Merzifon ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı. 30.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-30T09:02+0300

2023-09-30T09:02+0300

2023-09-30T10:27+0300

türkiye

yolcu otobüsü

amasya

yaralı

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Amasya'da yolcu otobüsü devrildi. Alınan bilgiye göre, Ankara'dan Tokat'a gitmek üzere yola çıkan yolcu otobüsü, Merzifon OSB mevkisi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi.Olay yerine polis, jandarma ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. İlk incelemede otobüsteki 6 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.Yaralanan 35 kişi ambulanslarla Merzifon Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Soruşturma başlatıldıOlay yerinde incelemede bulunan Amasya Valisi Yılmaz Doruk, gazetecilere, acı bir olay yaşadıklarını, kazada ölü ve yaralılar bulunduğunu söyledi.İzmir'den Tokat'ın Erbaa ilçesine giden yolcu otobüsünün Merzifon ilçesine 5 kilometre kala yoldan çıkması sonucu kaza meydana geldiğini belirten Doruk, "6 vatandaşımız hayatını kaybetti, 35 vatandaşımız yaralandı. Bunlardan 2'si ayakta tedavi edildi, 33 vatandaşımızın tedavisi devam ediyor. Aralarında durumu ağır olanlar var" dedi.Olay yerinde fren izi bulunmadığınI işaret eden Doruk otobüsün yolun kenarındaki kanala çarpması sonucu yan yatıp devrildiğini anlattı.Öte yandan kazayla ilgili Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

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