https://sputniknews.com.tr/20231013/rusya-basbakan-yardimcisi-novak-dogalgaz-transfer-merkezinin-yol-haritasini-turkiyeye-gonderdik-1076305213.html

Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Doğalgaz transfer merkezinin yol haritasını Türkiye'ye gönderdik

Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Doğalgaz transfer merkezinin yol haritasını Türkiye'ye gönderdik

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Türkiye'de kurulması planlanan doğalgaz transfer merkezine ilişkin yol haritasını hazırladıklarını ve Ankara'ya... 13.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-13T15:01+0300

2023-10-13T15:01+0300

2023-10-13T15:02+0300

dünya

aleksandr novak

rusya

türkiye

recep tayyip erdoğan

vladimir putin

alparslan bayraktar

azerbaycan

anadolu ajansı (aa)

mavi akım

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/17/1071436811_0:23:3072:1751_1920x0_80_0_0_90693254d82c23ca71f3dfa7e2ce700c.jpg

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Türkiye'de kurulması planlanan doğalgaz transfer merkezine ilişkin yol haritasını hazırladıklarını ve Ankara'ya gönderdiklerini belirtti.Rusya Enerji Haftası kapsamında RT Arabic televizyonuna demeç veren Novak, "Bu proje şu anda istişare aşamasında, bir yol haritası hazırlandı ve Türk ortaklara gönderildi. Onlar şu anda inceliyorlar. İmzalanır imzalanmaz, proje eylem planına uygun olarak hayata geçirilecek" dedi.Projenin ilk etapta Türkiye'de elektronik doğalgaz ticaret platformu kurulmasını öngördüğünü anlatan Novak, "En büyüklerden biri olan Rusya da dahil çok sayıda tedarikçi var, tüketiciler de fazla, hem Türkiye hem de AB var. Orada fiyat tekliflerini oluşturan bir elektronik borsa bulunması gerektiği aşikar" ifadelerini kullandı.'Azerbaycan da ilgi duyuyor'Bu arada AA'ya da konuşan Novak, doğalgaz merkezi projesinin ilgi gördüğünü kaydederek "Bu hem Türkiye’nin hem de Rusya’nın yoğun ilgi gösterdiği bir proje. Ayrıca başka katılımcılar da var. Örneğin Azerbaycan da projede yer almaya hazır" diye konuştu.Projeye başka ülkelerin de katılabileceğini belirten Novak, "Diğer ülkelerin de gaz tedarikçisi olarak katılabileceğine inanıyoruz. Çünkü Avrupa için ve özellikle de Güneydoğu Avrupa için gaz fiyatlarının orada satılacak hacimlere göre oluşturulmasına yönelik bir elektronik ticaret platformun yapılması uygun olacaktır" dedi.'Türkiye ile doğalgaz alanında önemli projeleri hayata geçirdik'Türkiye ile doğalgaz alanında önemli projeleri hayata geçirdiklerini kaydeden Novak, "Hem Mavi Akım’la hem Türk Akım'ın 1. hattı üzerinden Türkiye'nin iç tüketimine, hem de TürkAkım'ın 2. hattı üzerinden Güneydoğu Avrupa ülkelerine gaz tedariki için Türkiye ile birçok büyük projeyi hayata geçirdik” vurgusu yaptı.Söz konusu projelerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in vardığı anlaşmalarla neticelendirildiğini belirten Novak, şöyle konuştu: “Gazprom ve BOTAŞ bu projeleri ortak bir şekilde hayata geçiriyor ve bugün söz konusu boru hatları başarılı bir şekilde çalışıyor. Teslimatlar tasarım kapasitesine uygun olarak eksiksiz olarak gerçekleştiriliyor. Dolayısıyla enerji sektöründe ve özellikle de doğal gaz sektöründe başarılı işbirlikleri yürütüldüğüne inanıyorum.”Enerji Bakanı Bayraktar'dan da açıklama gelmiştiEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Rusya Enerji Haftası kapsamında, AA'ya verdiği demeçte yol haritasıyla ilgili "Bu konuda Gazprom'la yaptığımız görüşmelerde, yakın bir zamanda bu konudaki bir yol haritasını karşılıklı mutabakat altına almayı ve ondan sonra da önümüzdeki süreçte doğal gaz merkezini gerçekleştirmeyle alakalı çalışmaları birlikte yürütmeyi kararlaştırdık. Bu konuda mutabık kaldık" demişti.

https://sputniknews.com.tr/20231011/enerji-bakani-bayraktar-moskovada-akkuyu-ngs-ne-zaman-devreye-girecek-1076233214.html

rusya

azerbaycan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

aleksandr novak, rusya, türkiye, recep tayyip erdoğan, vladimir putin, alparslan bayraktar, azerbaycan, anadolu ajansı (aa), mavi akım, türk akım, rusya enerji haftası uluslararası forumu