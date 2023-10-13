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Kulisler hareketli: İmamoğlu'ndan 'genel başkanlık' kararı
Kulisler hareketli: İmamoğlu'ndan 'genel başkanlık' kararı
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, kurultayda CHP Genel Başkanlığı için aday olacağı iddialarına cevap geldi. İmamoğlu'na yakın... 13.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-13T08:33+0300
2023-10-13T08:33+0300
politika
ekrem imamoğlu
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
genel başkan
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Parti kulislerinde CHP İstanbul İl Kongresi’ni değişimcilerin kazanmasının ardından “İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kurultayda genel başkan adayı olabileceği” iddiası gündeme gelmişti. Konuya ilişkin Milliyet’e değerlendirmede bulunan İmamoğlu kurmayları, şunları söyledi:“Kesinlikle Ekrem Bey aday olmayacak, Dakika başı karar değiştiren birisi değil ki neden olsun? İstanbul Büyükşehir Belediyesi’yle ilgili iddiasını, hedefini ortaya koydu. Hedefi bir yeni tip halkçılık. Bütün dünyada artık yeni tip halkçılık ve yerel yönetimler konusu tartışılıyor. Ekrem Bey bu fikri geliştiren öncülerden. İstanbul’a yeniden aday olduğunu söyledi."Yakın çevresi, İmamoğlu’nun İstanbul İl kongresine müdahil olduğu yönündeki iddialara ilişkin de, “Konuşmasına hazırlandı. Öyle delege arayayım, onu çağırayım, bunu çağırayım gibi bir şey yapmadı. Konuşması ile de Türkiye’ye nasıl yaklaştığını, değişimin altının nasıl doldurulduğunu gösterdi. Çok net ‘ben 2028’in adayıyım’ dedi” değerlendirmesini yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20231010/ibb-meclisinde-ibbye-liyakatsiz-is-alimi-tartismasi-1076211755.html
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ekrem imamoğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), genel başkan
ekrem imamoğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), genel başkan

Kulisler hareketli: İmamoğlu'ndan 'genel başkanlık' kararı

08:33 13.10.2023
© İBBİBB Başkanı Ekrem İmamoğlu
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2023
© İBB
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, kurultayda CHP Genel Başkanlığı için aday olacağı iddialarına cevap geldi. İmamoğlu'na yakın kurmaylar, "Kesinlikle Ekrem Bey aday olmayacak. Dakika başı karar değiştiren birisi değil ki neden olsun" yorumunu yaptı.
Parti kulislerinde CHP İstanbul İl Kongresi’ni değişimcilerin kazanmasının ardından “İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kurultayda genel başkan adayı olabileceği” iddiası gündeme gelmişti.
Konuya ilişkin Milliyet’e değerlendirmede bulunan İmamoğlu kurmayları, şunları söyledi:
“Kesinlikle Ekrem Bey aday olmayacak, Dakika başı karar değiştiren birisi değil ki neden olsun? İstanbul Büyükşehir Belediyesi’yle ilgili iddiasını, hedefini ortaya koydu. Hedefi bir yeni tip halkçılık. Bütün dünyada artık yeni tip halkçılık ve yerel yönetimler konusu tartışılıyor. Ekrem Bey bu fikri geliştiren öncülerden. İstanbul’a yeniden aday olduğunu söyledi."
Yakın çevresi, İmamoğlu’nun İstanbul İl kongresine müdahil olduğu yönündeki iddialara ilişkin de, “Konuşmasına hazırlandı. Öyle delege arayayım, onu çağırayım, bunu çağırayım gibi bir şey yapmadı. Konuşması ile de Türkiye’ye nasıl yaklaştığını, değişimin altının nasıl doldurulduğunu gösterdi. Çok net ‘ben 2028’in adayıyım’ dedi” değerlendirmesini yaptı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Ekim ayı ikinci oturumu Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul'un yönetiminde Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2023
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İBB Meclis'inde 'İBB'ye liyakatsiz iş alımı' tartışması
10 Ekim, 19:43
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