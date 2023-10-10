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İBB Meclis'inde 'İBB'ye liyakatsiz iş alımı' tartışması
İBB Meclis'inde 'İBB'ye liyakatsiz iş alımı' tartışması
İBB Meclisi toplantısında CHP İl Başkan AdayCanpolat'ın kongredeki 'İBB'deki iş alımlarında liyakatsiz davranıldığı' sözleri gündem oldu. Temel Haklar... 10.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-10T19:43+0300
2023-10-10T19:43+0300
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İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Olağan Ekim Ayı Toplantısı'nın ikinci oturumu gerçekleştirildi. Oturum, Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında Saraçhane binasında düzenlendi. İlçe belediyelerin ek talepleri, cadde ve sokak isimleri değişikliği ve arsa satış tekliflerinin oylamaya sunulduğu toplantıda CHP 38. Olağan İl Kongresi'nde konuşan CHP İl Başkan Adayı Cemal Canpolat'ın iş alımlarında liyakatsiz davranıldığını ifade eden konuşması gündem oldu. Bunun üzerine AK Parti ve CHP grup üyelerinin arasında tartışma çıktı.'Canpolat, konuşmasında CHP'lilerin başka parti üzerinden işe girmesini içime sindiremiyorum'CHP 38. Olağan İl Kongresi'nde konuşan CHP İl Başkan Adayı Cemal Canpolat'ın söylemleri hakkında Temel Haklar Komisyonu Başkanı Ali Rıza Teke, şunları söyledi:'İBB ile hiçbir ilgisi olmayan iddialar'Temel Haklar Komisyonu Başkanı Teke'ye cevap veren CHP Meclis Üyesi Mesut Kösedağ, "Partilimizin seçim zamanından delegeleri etkilemek üzere söylemiş olduğu bir cümle. Asla ve asla bir gerçekçiliği olmayan, hiçbir karşılığı olmayan ve İBB ile hiçbir ilgisi olmayan iddialar. Kongre anında delegelerin oylarını almak için söylenen bir iddiadır. Gerçekle asla ve asla alakası yoktur. Bu konuda kimse merak etmesin kişinin kendisini bağlar" şeklinde konuştu."Canpolat bizim 4 buçuk yıldır söylediklerimizi kürsüden teyit etmiş oldu"Canpolat'ın konuşmasına ilişkin AK Parti Meclis Üyesi Murat Türkyılmaz ise, "Biz Cumhuriyet Halk Parti'sinin aile içi işlerine karışacak değiliz. Öyle bir haddimiz yok fakat meselenin buradaki vazifemize bakan bir yönü var. İBB Meclisi burası. İstanbulluların imkanlarının hangi amaçlarla kullandığı konusunda bizim öncelikli bir vazifemiz var. Arkadaşımız bu vazifesini yerine getirmek için soru önergesinde bulundu. Sayın Canpolat'ın kürsüden ki kendisi 300 oy aldı zannediyorum. 32 oyla seçimi kaybetmiştir. Konuşmasının bütün tespitlerinin de kurultayda bir teveccüh gösterdi. Hatta 'yalanlarında boğulmakla' İBB başkanı tarafından itham edildiler. Orada maalesef İBB başkanının bence 4 buçuk yıldır devam eden Büyükşehir Belediyesi'ne kendi şahsı üzerinden siyasallaştırma sürecinin o ifade zirvesi olmuştur. Kendi yol arkadaşlarına bile bu ifadeleri kullanacak seviyeye gelmiştir. İddialar, tespitler çok net. Canpolat bizim 4 buçuk yıldır söylediklerimizi kürsüden teyit etmiş oldu. Bizler bugüne kadar diyorduk ki İstanbul ittifakı olarak tanımladıkları ittifak oldukları kontenjanlarına, insanlarına, kaynaklarının tahsis edildiğini, personellerin liyakate değil, partizanca istihdam edildiklerini 4 buçuk yıldır söylüyoruz" dedi.'İşe almıyorsunuz diyerek başkanımızı suçladı'Canpolat'ın konuşmasının yanlış anlaşıldığını belirten CHP Meclis Üyesi Ülkü Sakalar, "Arkadaşımız soru önergesi verdi ama soru önergeleri iftira ve suç isnadı olmamalıdır. Meclis üyelerinin vereceği soru önergeleri bilgi almak içindir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kongresi Cumhuriyet Halk Partisi'ni ilgilendirir ama bir konuda da yanılıyorlar. Sayın Cemal Canpolat'ın kongrede kullandığı ifade partilileri işe alıyorsunuz değil, tam tersine Cumhuriyet Halk Partililere arkanıza döndünüz. İşe almıyorsunuz diyerek başkanımızı suçladı" ifadelerini kullandı.AK Parti konuşmayı dinletti, CHP protesto ettiCHP'li Sakalar'ın cevabına ilişkin tekrar söz hakkı alan AK Partili Türkyılmaz, "Biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin üzerine çöken CHP'nin karanlık gölgelerini ortadan kaldırmak için mücadele ediyoruz" diyerek Cemal Canpolat'ın CHP İstanbul İl Kongresi'ndeki konuşmasının bir kısmını dinletti. Bunun üzerine CHP meclis üyeleri sıralara vurarak protesto etti. Kısa süreli tartışmanın ardından soru önergesi meclis üyelerinin oylarına sunuldu ve oy çokluğu ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı makamına sevk edildi.
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ibb, ibb meclisi, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ak parti, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ekrem imamoğlu
ibb, ibb meclisi, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ak parti, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ekrem imamoğlu

İBB Meclis'inde 'İBB'ye liyakatsiz iş alımı' tartışması

19:43 10.10.2023
© AA / İBBİstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Ekim ayı ikinci oturumu Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul'un yönetiminde Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Ekim ayı ikinci oturumu Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul'un yönetiminde Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2023
© AA / İBB
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İBB Meclisi toplantısında CHP İl Başkan AdayCanpolat'ın kongredeki 'İBB'deki iş alımlarında liyakatsiz davranıldığı' sözleri gündem oldu. Temel Haklar Komisyonu Başkanı Teke, "Canpolat, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun siyasi menfaat karşılığı torpille işe alım yaptığını alenen beyan etmiştir" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Olağan Ekim Ayı Toplantısı'nın ikinci oturumu gerçekleştirildi. Oturum, Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında Saraçhane binasında düzenlendi.
İlçe belediyelerin ek talepleri, cadde ve sokak isimleri değişikliği ve arsa satış tekliflerinin oylamaya sunulduğu toplantıda CHP 38. Olağan İl Kongresi'nde konuşan CHP İl Başkan Adayı Cemal Canpolat'ın iş alımlarında liyakatsiz davranıldığını ifade eden konuşması gündem oldu. Bunun üzerine AK Parti ve CHP grup üyelerinin arasında tartışma çıktı.

'Canpolat, konuşmasında CHP'lilerin başka parti üzerinden işe girmesini içime sindiremiyorum'

CHP 38. Olağan İl Kongresi'nde konuşan CHP İl Başkan Adayı Cemal Canpolat'ın söylemleri hakkında Temel Haklar Komisyonu Başkanı Ali Rıza Teke, şunları söyledi:

"Bu hafta sonu yapılan CHP 38. Olağan İl Kongresi'nde konuşan CHP İl Başkan Adayı Cemal Canpolat, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun siyasi menfaat karşılığı torpille işe alım yaptığını alenen beyan etmiştir. İl Başkan Adayı Canpolat, konuşmasında CHP'lilerin başka parti üzerinden işe girmesini içime sindiremiyorum. 'CHP delegelerine size oy vermeleri için işe aldığı bir dönemi ise hiç kabul edemiyorum' ifadelerine yer vermiştir. Söz konusu beyanlar ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun işe aldığı kişileri liyakat ile değil, siyasi menfaat için oy verme karşılığında işe aldığı ifşa edilmiştir. Belirtmemiz gerekir ki İBB ve iştirak şirketlerinde fişlenme, yer değiştirme, maaş zamanlarının yapılmaması ve daha birçok hukuka ve vicdana aykırı gerekçeler ile mobinge uğrayarak işi bırakan, işten çıkartılanların yerine CHP, İYİ Parti ve adı gizlenen diğer partilerin il ve ilçe yönetiminden işe alındığı bilindiği gibi bir de delegelerin işe alınmasını ifşa edilmesi, İBB yönetiminin ne denli liyakatsiz, partizanca hareket ettiğinin ayrı bir göstergesidir. İşten çıkartılanların yerine gerçekleştirilen partizanca kadrolaşma için yeni işe alımlara ilişkin meclis başkanlığınıza 38 kez soru önergesi vermemize rağmen hiçbirine bugüne değin herhangi bir cevap verilmemiştir."

'İBB ile hiçbir ilgisi olmayan iddialar'

Temel Haklar Komisyonu Başkanı Teke'ye cevap veren CHP Meclis Üyesi Mesut Kösedağ, "Partilimizin seçim zamanından delegeleri etkilemek üzere söylemiş olduğu bir cümle. Asla ve asla bir gerçekçiliği olmayan, hiçbir karşılığı olmayan ve İBB ile hiçbir ilgisi olmayan iddialar. Kongre anında delegelerin oylarını almak için söylenen bir iddiadır. Gerçekle asla ve asla alakası yoktur. Bu konuda kimse merak etmesin kişinin kendisini bağlar" şeklinde konuştu.
"Canpolat bizim 4 buçuk yıldır söylediklerimizi kürsüden teyit etmiş oldu"
Canpolat'ın konuşmasına ilişkin AK Parti Meclis Üyesi Murat Türkyılmaz ise, "Biz Cumhuriyet Halk Parti'sinin aile içi işlerine karışacak değiliz. Öyle bir haddimiz yok fakat meselenin buradaki vazifemize bakan bir yönü var. İBB Meclisi burası. İstanbulluların imkanlarının hangi amaçlarla kullandığı konusunda bizim öncelikli bir vazifemiz var. Arkadaşımız bu vazifesini yerine getirmek için soru önergesinde bulundu. Sayın Canpolat'ın kürsüden ki kendisi 300 oy aldı zannediyorum. 32 oyla seçimi kaybetmiştir. Konuşmasının bütün tespitlerinin de kurultayda bir teveccüh gösterdi. Hatta 'yalanlarında boğulmakla' İBB başkanı tarafından itham edildiler. Orada maalesef İBB başkanının bence 4 buçuk yıldır devam eden Büyükşehir Belediyesi'ne kendi şahsı üzerinden siyasallaştırma sürecinin o ifade zirvesi olmuştur. Kendi yol arkadaşlarına bile bu ifadeleri kullanacak seviyeye gelmiştir. İddialar, tespitler çok net. Canpolat bizim 4 buçuk yıldır söylediklerimizi kürsüden teyit etmiş oldu. Bizler bugüne kadar diyorduk ki İstanbul ittifakı olarak tanımladıkları ittifak oldukları kontenjanlarına, insanlarına, kaynaklarının tahsis edildiğini, personellerin liyakate değil, partizanca istihdam edildiklerini 4 buçuk yıldır söylüyoruz" dedi.

'İşe almıyorsunuz diyerek başkanımızı suçladı'

Canpolat'ın konuşmasının yanlış anlaşıldığını belirten CHP Meclis Üyesi Ülkü Sakalar, "Arkadaşımız soru önergesi verdi ama soru önergeleri iftira ve suç isnadı olmamalıdır. Meclis üyelerinin vereceği soru önergeleri bilgi almak içindir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kongresi Cumhuriyet Halk Partisi'ni ilgilendirir ama bir konuda da yanılıyorlar. Sayın Cemal Canpolat'ın kongrede kullandığı ifade partilileri işe alıyorsunuz değil, tam tersine Cumhuriyet Halk Partililere arkanıza döndünüz. İşe almıyorsunuz diyerek başkanımızı suçladı" ifadelerini kullandı.

AK Parti konuşmayı dinletti, CHP protesto etti

CHP'li Sakalar'ın cevabına ilişkin tekrar söz hakkı alan AK Partili Türkyılmaz, "Biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin üzerine çöken CHP'nin karanlık gölgelerini ortadan kaldırmak için mücadele ediyoruz" diyerek Cemal Canpolat'ın CHP İstanbul İl Kongresi'ndeki konuşmasının bir kısmını dinletti. Bunun üzerine CHP meclis üyeleri sıralara vurarak protesto etti.
Kısa süreli tartışmanın ardından soru önergesi meclis üyelerinin oylarına sunuldu ve oy çokluğu ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı makamına sevk edildi.
CHP İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2023
POLİTİKA
CHP İstanbul İl Kongresi'nde arbede çıktı
8 Ekim, 15:05
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