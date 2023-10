CHP İstanbul İl Kongresi'nde arbede çıktı

https://sputniknews.com.tr/20231008/chp-istanbul-il-kongresi-basladi-imamoglundan-aciklama-1076141156.html

Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen kongrede konuşan Kaftancıoğlu, 6 yıl CHP İl Başkanlığı yaptığını ve partililere son kez seslendiğini söyledi.CHP'nin kongresinde her fikri özgürce söyleyen adaylar olduğunu belirten Kaftancıoğlu, 21. yüzyılda Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına girerken sınırları aşan ama birbiriyle bağlantılı sorunlarla karşı karşıya olunduğunu kaydetti.İstanbul örgütü, ilçe başkanları, delegeler ve parti üyeleriyle ilgili trollerin, kendilerine gazeteci diyenlerin iftiralarına uğradığını ileri süren Kaftancıoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:Kılıçdaroğlu'nun mesajıKaftancıoğlu, konuşması sırasında zaman zaman alkışlanırken, bir grup tarafından da yuhalandı.Kaftancıoğlu'nun konuşmasının ardından yapılan oylamada Çetin Soysal divan başkanlığına seçildi. Kongrede, Soysal'ın konuşmasının ardından Kılıçdaroğlu'nun gönderdiği mesaj okundu.Mesajında, kongreye katılanları selamlayan Kılıçdaroğlu, "Büyüyen, kalkınan, bilimde ve teknolojide dünyaya meydan okuyan bir sığınmacı deposuna dönüştürülmeyen özgür ve adil bir Türkiye için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Çünkü bizler kişisel çıkarlar peşinde koşanlar değil güçlü ve mutlu Türkiye davasına inanmış insanlarız. Bu bağlamda bu yolda atılan her adım, demokrasi için verilen her oy sadece çocuklarımızın geleceğini şekillendirmekle kalmayacak." ifadelerini kullandı.Türkiye'nin tarihinin en zorlu dönemini geçirdiğini savunan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:CHP İl Başkanlığının çalışma ve mali raporlarının okunmasının ardından kongrede, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu konuşma yaptı.İmamoğlu: Parti içinde sanki 'ötekiler' veya 'düşmanlar' varmış gibi davranmaya asla yer yoktur partimizdeEkrem İmamoğlu, İBB'de yaptıkları icraatları anlattıktan sonra parti içi muhalefet ve partideki değişim taleplerine ilişkin konuştu.Gerçek bir CHP'li yerel yönetimin, gerçek bir sosyal demokrat belediyenin yapması gerekenlerin tamamını yaptıklarını söyleyen İmamoğlu, şunları kaydetti:Tarafların protesto ve sloganlarıİmamoğlu, en önemli görevlerinin milletin isteği doğrultusunda CHP'yi iktidar yapmak olduğunu belirterek, ilk işlerinin Mart 2024'teki yerel seçimlerinde Türkiye çapında yeni zafere imza atmak, sonra da 2028'deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde başarıya ulaşmak olduğunu dile getirdi.İmamoğlu'nun yaklaşık bir saat süren konuşması zaman zaman "Halkın gururu Kılıçdaroğlu", "Örgütte liyakat, Cemal Canpolat" sloganlarıyla kesildi.İmamoğlu'nu destekleyen grup ise "İstanbul seninle gurur duyuyor", "Gençlik seninle, durma ilerle", "Ekrem Başkan", "İktidar", "Her şey çok güzel olacak", "Birleşe birleşe kazanacağız" şeklinde sloganlar attı.Arbede çıktıKongrede konuşma yapan CHP Sultangazi İlçe Başkanı Kemal Avseren'in konuşması sırasında ise salonun balkon kısmında arbede çıktı.Avseren'in, ilçede düzenlenen bir törene katılan Ekrem İmamoğlu ile kameralar önünde yaşadığı gerginliği anlattığı sırada, bazı partililer yuhalayarak, "Ekrem Başkan" sloganlarıyla tepki gösterdi. Salondaki bir grup ile ilçe başkanına tepki gösterenler arasında kısa süreli bir arbede yaşandı. Parti yetkililerin araya girmesiyle çoğunluğu gençlerden oluşan iki grup sakinleştirildi.Kongre, konuşmalarla devam ediyor.​​​​​​​

