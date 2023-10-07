Yeniden AK Parti genel başkanı seçilen Erdoğan: Çok büyük bir zaferin bizi beklediğine inanıyorum

''Şahsımı bir kez daha genel başkanlık görevine layık gördüğünüz için her birinize şükranlarımı sunuyorum. Bugünkü toplantıdan sonra da önümüzdeki hafta içinde Yüksek İstişare Kurulu'nu açıklayacağım.



Terörden savaşa kadar bölgemizde çok ciddi krizler yaşanırken biz hep birlikte omuz omuza vererek Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceğiz. Biz yüz milyonların da umudu olan bir partiyiz.



CHP zihniyetinin elinde bakımsızlığa, hizmetsizliğe, adeta çürümeye terk edilen illerimizi gerçek belediyecilikle buluşturmak, boynumuzun borcudur. Büyük oranda büyükşehirlerimizi masaya tam manasıyla yatırıp yoğun bir çalışmayla durmak yok yola devam diyeceğiz. CHP karanlığının karabasan misali çöktüğü tüm vilayetlerimiz sabırsızlıkla 31 Mart'ı bekliyor. '31 Mart gelsin de biz bunlardan kurtulalım.' diyorlar. 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde elde ettiğimiz kritik başarıyı, 31 Mart’ta tekrarlayarak, yerel yönetimlerde de yeni bir dönemi başlatacağız."