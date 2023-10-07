Yeniden AK Parti genel başkanı seçilen Erdoğan: Çok büyük bir zaferin bizi beklediğine inanıyorum
15:45 07.10.2023 (güncellendi: 16:41 07.10.2023)
© AA / Murat Kula.
© AA / Murat Kula
Cumhurbaşkanı Erdoğan 1399 geçerli oyun tamamını alarak yeniden AK Parti genel başkanı seçildi. Teşekkür konuşması yapan Erdoğan, "14 ve 28 Mayıs seçimlerinde elde ettiğimiz kritik başarıyı, 31 Mart’ta tekrarlayarak, yerel yönetimlerde de yeni bir dönemi başlatacağız" dedi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde geçerli 1399 oyun tamamını alarak partisinin genel başkanlığına yeniden seçildi.
AK Parti'nin, Ankara Spor Salonu'nda yapılan 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde genel başkanlık seçimi sonuçlandı.
Kongre Divan Başkanı Ali İhsan Yavuz, seçim sonuçlarına göre 1402 oy kullanıldığını, 1399 oyun geçerli, 3 oyun geçersiz sayıldığını bildirdi.
Yavuz, Erdoğan'ın geçerli 1399 oyun tamamını alarak yeniden AK Parti Genel Başkanlığına seçildiğini duyurdu.
Partinin 75 üyeden oluşan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu da aynı oylamayla belirlendi.
Teşekkür konuşması yapan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:
''Şahsımı bir kez daha genel başkanlık görevine layık gördüğünüz için her birinize şükranlarımı sunuyorum. Bugünkü toplantıdan sonra da önümüzdeki hafta içinde Yüksek İstişare Kurulu'nu açıklayacağım.
Terörden savaşa kadar bölgemizde çok ciddi krizler yaşanırken biz hep birlikte omuz omuza vererek Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceğiz. Biz yüz milyonların da umudu olan bir partiyiz.
CHP zihniyetinin elinde bakımsızlığa, hizmetsizliğe, adeta çürümeye terk edilen illerimizi gerçek belediyecilikle buluşturmak, boynumuzun borcudur. Büyük oranda büyükşehirlerimizi masaya tam manasıyla yatırıp yoğun bir çalışmayla durmak yok yola devam diyeceğiz. CHP karanlığının karabasan misali çöktüğü tüm vilayetlerimiz sabırsızlıkla 31 Mart'ı bekliyor. '31 Mart gelsin de biz bunlardan kurtulalım.' diyorlar. 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde elde ettiğimiz kritik başarıyı, 31 Mart’ta tekrarlayarak, yerel yönetimlerde de yeni bir dönemi başlatacağız."
Terörden savaşa kadar bölgemizde çok ciddi krizler yaşanırken biz hep birlikte omuz omuza vererek Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceğiz. Biz yüz milyonların da umudu olan bir partiyiz.
CHP zihniyetinin elinde bakımsızlığa, hizmetsizliğe, adeta çürümeye terk edilen illerimizi gerçek belediyecilikle buluşturmak, boynumuzun borcudur. Büyük oranda büyükşehirlerimizi masaya tam manasıyla yatırıp yoğun bir çalışmayla durmak yok yola devam diyeceğiz. CHP karanlığının karabasan misali çöktüğü tüm vilayetlerimiz sabırsızlıkla 31 Mart'ı bekliyor. '31 Mart gelsin de biz bunlardan kurtulalım.' diyorlar. 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde elde ettiğimiz kritik başarıyı, 31 Mart’ta tekrarlayarak, yerel yönetimlerde de yeni bir dönemi başlatacağız."