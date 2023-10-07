https://sputniknews.com.tr/20231007/ak-parti-4-olaganustu-buyuk-kongresi-basladi-1076115642.html
Erdoğan: İsrail'deki olaylarda tarafları, gerilimi tırmandıracak adımlardan uzak durmaya çağırıyoruz
Erdoğan: İsrail'deki olaylarda tarafları, gerilimi tırmandıracak adımlardan uzak durmaya çağırıyoruz
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 4. Olağanüstü Kongresi'nde konuşuyor. 07.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-07T12:29+0300
2023-10-07T12:29+0300
2023-10-07T13:19+0300
ak parti
politika
recep tayyip erdoğan
kongre
türkiye
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nin yapıldığı Ankara Spor Salonu'na geldi. Erdoğan, kongrenin yapıldığı spor salonu önünde toplanan partililere hitap ettikten sonra kongre salonuna eşi Emine Erdoğan ile girdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk olarak, Başkanlığını AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Başkan Yardımcılığını AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Özlem Zengin, üyeliklerini AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir ile AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan'ın yaptığı Kongre Divanı'nı selamladı.'Cumhuriyeti gerçek demokrasiyle kucaklaştıracak sivil, özgürlükçü ve kuşatıcı bir anayasayı inşallah ülkemize kazandıracağız'Kongrede konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Güven ve istikrar iklimini tahkim etmek, insanımızın refahını artırmak başta olmak üzere, milletimize verdiğimiz tüm sözleri yerine getireceğiz. Cumhuriyeti gerçek demokrasiyle kucaklaştıracak sivil, özgürlükçü ve kuşatıcı bir anayasayı inşallah ülkemize kazandıracağız" dedi ve devam etti:İsrail'deki gerilime dikkat çektiİsrail'de yaşanan olaylara ve savaş ilanı edildiğine vurgu yapan Erdoğan, "Türkiye olarak bu sabah İsrail'deki hadiseler ışığında tarafları itidalle hareket etmeye, gerilimi tırmandıracak fevri adımlardan uzak durmaya çağırıyoruz" şeklinde konuştu.Koreografi yapıldıKongre'deki konuşmasına başlamadan önce ise Cumhurbaşkanı için annesi Tenzile Erdoğan ile birlikte resmedilmiş bir koreografi salonda gösterildi.
https://sputniknews.com.tr/20231007/ak-partide-buyuk-kongre-basladi-genel-baskan-ve-yerel-secimlere-girilecek-isimler-belirlenecek-1076111480.html
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ak parti, recep tayyip erdoğan, kongre, türkiye
ak parti, recep tayyip erdoğan, kongre, türkiye
Erdoğan: İsrail'deki olaylarda tarafları, gerilimi tırmandıracak adımlardan uzak durmaya çağırıyoruz
12:29 07.10.2023 (güncellendi: 13:19 07.10.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 4. Olağanüstü Kongresi'nde konuşuyor.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nin yapıldığı Ankara Spor Salonu'na geldi. Erdoğan, kongrenin yapıldığı spor salonu önünde toplanan partililere hitap ettikten sonra kongre salonuna eşi Emine Erdoğan ile girdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk olarak, Başkanlığını AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Başkan Yardımcılığını AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Özlem Zengin, üyeliklerini AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir ile AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan'ın yaptığı Kongre Divanı'nı selamladı.
'Cumhuriyeti gerçek demokrasiyle kucaklaştıracak sivil, özgürlükçü ve kuşatıcı bir anayasayı inşallah ülkemize kazandıracağız'
Kongrede konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Güven ve istikrar iklimini tahkim etmek, insanımızın refahını artırmak başta olmak üzere, milletimize verdiğimiz tüm sözleri yerine getireceğiz. Cumhuriyeti gerçek demokrasiyle kucaklaştıracak sivil, özgürlükçü ve kuşatıcı bir anayasayı inşallah ülkemize kazandıracağız" dedi ve devam etti:
"Depremle yıkılan şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmakla kalmayacak, deprem tehdidi altındaki tüm yerleşim birimlerini tekrar inşa ve ihya edeceğiz. Terörü kaynağında kurutma stratejimizi kararlılıkla uygulayacak, PKK'sından, FETÖ ve DEAŞ'ına kadar döktükleri her damla kanın hesabını misliyle soracağız. Bir gece ansızın gelebiliriz' ikazının, vatanımızın bekasına kast eden alçakların yüreklerine saldığı korkuyu hiç eksiltmeyeceğiz."
İsrail'deki gerilime dikkat çekti
İsrail'de yaşanan olaylara ve savaş ilanı edildiğine vurgu yapan Erdoğan, "Türkiye olarak bu sabah İsrail'deki hadiseler ışığında tarafları itidalle hareket etmeye, gerilimi tırmandıracak fevri adımlardan uzak durmaya çağırıyoruz" şeklinde konuştu.
Koreografi yapıldı
Kongre'deki konuşmasına başlamadan önce ise Cumhurbaşkanı için annesi Tenzile Erdoğan ile birlikte resmedilmiş bir koreografi salonda gösterildi.