https://sputniknews.com.tr/20231007/ak-parti-4-olaganustu-buyuk-kongresi-basladi-1076115642.html

Erdoğan: İsrail'deki olaylarda tarafları, gerilimi tırmandıracak adımlardan uzak durmaya çağırıyoruz

Erdoğan: İsrail'deki olaylarda tarafları, gerilimi tırmandıracak adımlardan uzak durmaya çağırıyoruz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 4. Olağanüstü Kongresi'nde konuşuyor. 07.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-07T12:29+0300

2023-10-07T12:29+0300

2023-10-07T13:19+0300

ak parti

politika

recep tayyip erdoğan

kongre

türkiye

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nin yapıldığı Ankara Spor Salonu'na geldi. Erdoğan, kongrenin yapıldığı spor salonu önünde toplanan partililere hitap ettikten sonra kongre salonuna eşi Emine Erdoğan ile girdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk olarak, Başkanlığını AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Başkan Yardımcılığını AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Özlem Zengin, üyeliklerini AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir ile AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan'ın yaptığı Kongre Divanı'nı selamladı.'Cumhuriyeti gerçek demokrasiyle kucaklaştıracak sivil, özgürlükçü ve kuşatıcı bir anayasayı inşallah ülkemize kazandıracağız'Kongrede konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Güven ve istikrar iklimini tahkim etmek, insanımızın refahını artırmak başta olmak üzere, milletimize verdiğimiz tüm sözleri yerine getireceğiz. Cumhuriyeti gerçek demokrasiyle kucaklaştıracak sivil, özgürlükçü ve kuşatıcı bir anayasayı inşallah ülkemize kazandıracağız" dedi ve devam etti:İsrail'deki gerilime dikkat çektiİsrail'de yaşanan olaylara ve savaş ilanı edildiğine vurgu yapan Erdoğan, "Türkiye olarak bu sabah İsrail'deki hadiseler ışığında tarafları itidalle hareket etmeye, gerilimi tırmandıracak fevri adımlardan uzak durmaya çağırıyoruz" şeklinde konuştu.Koreografi yapıldıKongre'deki konuşmasına başlamadan önce ise Cumhurbaşkanı için annesi Tenzile Erdoğan ile birlikte resmedilmiş bir koreografi salonda gösterildi.

https://sputniknews.com.tr/20231007/ak-partide-buyuk-kongre-basladi-genel-baskan-ve-yerel-secimlere-girilecek-isimler-belirlenecek-1076111480.html

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ak parti, recep tayyip erdoğan, kongre, türkiye