https://sputniknews.com.tr/20231013/esnaf-icin-erken-emekliligin-sartlari-belli-oldu-prim-indiriminde-ayrintilar-netlesti-1076295163.html

Esnaf için erken emekliliğin şartları belli oldu: Prim indiriminde ayrıntılar netleşti

Esnaf için erken emekliliğin şartları belli oldu: Prim indiriminde ayrıntılar netleşti

Bağ-Kur prim gün sayısının 7200'e düşürülerek SSK'lılarla eşitlenmesiyle beraber binlerce küçük esnaf da Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi kapsamında... 13.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-13T08:17+0300

2023-10-13T08:17+0300

2023-10-13T08:17+0300

ekonomi

eyt

bağ-kur

erken emeklilik

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Meclis'in yasama faaliyetlerine başlamasının ardından esnaf erken emeklilik için gün saymaya başladı. Torba yasayla Bağ-Kur'luların prim koşulu 9 bin günden 7 bin 200'e inecek. Bağ-Kur ile SSK prim eşitlemesinden küçük esnaf yararlanacak. Böylece 1800 gün kazanan Bağ-Kur'lular 5 yıl daha az prim ödeyecek.Sabah’ın haberine göre şirket sahibi olan, bilanço esasına göre defter tutan büyük işletme sahipleri yasal düzenlemeden faydalanamayacak. Sadece 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigorta girişi olan ve gerekli koşulları taşıyan Bağ-Kur'lular erken emekli olabilecek.Yasal düzenlemenin yaşama geçmesiyle birlikte 7 bin 200 prim gününü yatıran vatandaşlar geri ödeme almayacak. Örneğin 8200 prim günü olan 7 bin 200'den fazla olan primini geri talep edemeyecek. Erken emeklilik için Bağ-Kur'dan SSK'ya geçenler de bu sigorta kolundaki çalışması 3.5 yıldan az ve 7 bin 200 günü doldurduysa Bağ-Kur kapsamında emekli olabilecek.Yasal düzenlemeyle prim günü düşerken normal emeklilikte yaş koşulu değişmeyecek. Prim gününü 7 bin 200'e tamamlayan Bağ-Kur'lu kadın 58, erkek de 60 yaşında emekli olacak.Yaklaşık 1 milyon esnafı ilgilendiriyorDüzenlemeden bütün Bağ-Kur'lular yararlanamayacak. Bugün itibariyle kayıtlı 3 milyonun üzerinde esnaf bulunuyor.Bunların yaklaşık 1 milyonu küçük esnaf olup yasadan da bu bölümün yararlanması planlanıyor. Prim indiriminde çalışan sayısına da bakılacak.Yasada netleşecek düzenleme ile 10 ve altı çalışan iş yerlerinde çalışanların yararlanması seçeneği ön plana çıkıyor. Bağ-Kur statüsünde olup isteğe bağlı sigortalı olanlar ise prim indirimi kapsamında yer almayacak.

https://sputniknews.com.tr/20231013/milyonlari-ilgilendiriyor-asgari-ucret-icin-rakam-tahmini-verildi-1076295002.html

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