https://sputniknews.com.tr/20231013/milyonlari-ilgilendiriyor-asgari-ucret-icin-rakam-tahmini-verildi-1076295002.html

Milyonları ilgilendiriyor: Asgari ücret için rakam tahmini verildi

Milyonları ilgilendiriyor: Asgari ücret için rakam tahmini verildi

Milyonlarca çalışan 2024 yılında asgari ücretin ne kadar olacağını merak ediyor. Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş asgari ücret için verdiği tahminde, "17... 13.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-13T08:02+0300

2023-10-13T08:02+0300

2023-10-13T08:02+0300

ekonomi

asgari ücret

asgari ücret tespit komisyonu

asgari ücret 2023

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Milyonlarca çalışan asgari ücretteki artışının ne kadar olacağını merak ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan memur ve memur emeklilerine yüzde 50 civarında bir zam yapılacağını söylemişti.Milliyet'e açıklamalarda bulunan Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş şu ifadeleri kullandı: “Her ne kadar sayın Bakan Işıkhan’ın yüzde 38 civarında SSK ve Bağ-kur emeklilerine zam yapılacağını tahmin etse de bu oran verilecek enflasyon farkıdır. Bunun üzerine Cumhurbaşkanımızın mutlaka refah payı artışı yapacağını, SSK ve Bağ-kur emeklilerine yapılacak zammın, asgari ücretliye yapılacak zammın yüzde 50 civarında olacağı düşüncesindeyiz. Yüzde 38 oranı enflasyon farkı ile ilgili bir oran. Enflasyon farkının da bunun üzerinde gerçekleşeceği yaklaşık yüzde 41-42 civarında gerçekleşeceği ve bunun üzerine de yüzde 7-8 puanlık refah payı artışı verileceği, SSK ve Bağ-kur emeklilerine yüzde 50 oranında artış yapılacağını öngörebiliriz.Burada yüzde 50 artışa göre en düşük SSK, Bağ-kur emeklisinin maaşının 7 bin 500 TL’den 11 bin 250 TL’ye çıkmasını öngörüyoruz.En düşük memur emeklisi maaşının ise yüzde 50 oranında artışla 9 bin 876 TL’den 14 bin 814 TL’ye yükselmesini bekliyoruz.Asgari ücret tahminiBizim asgari ücretteki beklentimiz geçerliliğini koruyor. Enflasyonun üzerinde bir artış yapılacağı kanaatindeyiz. Daha önce de belirttiğim gibi refah payı beklentisi ile birlikte yüzde 50 civarında bir artış olacaktır. 17 bin 104 TL civarında bir asgari ücretin belirleneceği kanaatindeyiz."

https://sputniknews.com.tr/20231012/ev-hanimlarina-emeklilikte-ayrintilar-belli-oldu-prim-destegi-de-verilecek-1076261135.html

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asgari ücret, asgari ücret tespit komisyonu, asgari ücret 2023