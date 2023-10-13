https://sputniknews.com.tr/20231013/budapestede-filistine-destek-mitingi-yasaklandi-1076307448.html

Budapeşte'de Filistin'e destek mitingi yasaklandı

Budapeşte'de Filistin'e destek mitingi yasaklandı

Budapeşte polisi Filistin'e destek mitingini yasakladı. 13.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-13T16:33+0300

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Budapeşte Emniyet Müdürlüğü Cuma günü şehir merkezinde Filistin yanlısı bir miting düzenlenmesi talebinin reddedildiğini açıkladı.Emniyet tarafından yapılan açıklamadaş şu ifadeler yer aldı: Müdürlük açıklamasında ayrıca bu mitinge katılımın yaptırımlarla sonuçlanacağına da dikkat çekti.Emniyet Müdürlüğü, miting başvurusunun Hamas'ın bugün tüm dünyada miting yapılması yönündeki çağrılarına uygun olarak bir kişi tarafından yapıldığını kaydetti.

https://sputniknews.com.tr/20231013/mahmud-abbas-gazze-seridi-nufusunun-yerinden-edilmesine-yonelik-girisimler-kabul-edilemez-1076306038.html

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