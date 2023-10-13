https://sputniknews.com.tr/20231013/budapestede-filistine-destek-mitingi-yasaklandi-1076307448.html
Budapeşte'de Filistin'e destek mitingi yasaklandı
Budapeşte'de Filistin'e destek mitingi yasaklandı
Budapeşte polisi Filistin'e destek mitingini yasakladı. 13.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-13T16:33+0300
2023-10-13T16:33+0300
2023-10-13T16:34+0300
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Budapeşte Emniyet Müdürlüğü Cuma günü şehir merkezinde Filistin yanlısı bir miting düzenlenmesi talebinin reddedildiğini açıkladı.Emniyet tarafından yapılan açıklamadaş şu ifadeler yer aldı: Müdürlük açıklamasında ayrıca bu mitinge katılımın yaptırımlarla sonuçlanacağına da dikkat çekti.Emniyet Müdürlüğü, miting başvurusunun Hamas'ın bugün tüm dünyada miting yapılması yönündeki çağrılarına uygun olarak bir kişi tarafından yapıldığını kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20231013/mahmud-abbas-gazze-seridi-nufusunun-yerinden-edilmesine-yonelik-girisimler-kabul-edilemez-1076306038.html
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macaristan, budapeşte, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, israil
Budapeşte'de Filistin'e destek mitingi yasaklandı
16:33 13.10.2023 (güncellendi: 16:34 13.10.2023) Abone ol
Budapeşte polisi Filistin'e destek mitingini yasakladı.
Budapeşte Emniyet Müdürlüğü Cuma günü şehir merkezinde Filistin yanlısı bir miting düzenlenmesi talebinin reddedildiğini açıkladı.
Emniyet tarafından yapılan açıklamadaş şu ifadeler yer aldı:
Budapeşte Emniyet Müdürlüğü, 13 Ekim 2023 tarihinde başkentte yapılması planlanan bir mitingi 'kamu güvenliğini ve kamu düzenini doğrudan tehlikeye atabileceği endişesiyle' yasakladı.
Müdürlük açıklamasında ayrıca bu mitinge katılımın yaptırımlarla sonuçlanacağına da dikkat çekti.
Emniyet Müdürlüğü, miting başvurusunun Hamas'ın bugün tüm dünyada miting yapılması yönündeki çağrılarına uygun olarak bir kişi tarafından yapıldığını kaydetti.