https://sputniknews.com.tr/20231013/borrellin-cinde-bm-guvenlik-konseyinde-reform-yapilmasi-elzem-1076304133.html

Borrell Çin'de: BM Güvenlik Konseyi'nde reform yapılması elzem

Borrell Çin'de: BM Güvenlik Konseyi'nde reform yapılması elzem

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, 12-14 Ekim tarihlerinde bir dizi ziyaret gerçekleştirmek için Çin'in... 13.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-13T15:37+0300

2023-10-13T15:37+0300

2023-10-13T15:52+0300

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Pekin Üniversitesi'nde öğrenci ve hocalara konuşma yapan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell,, South China Morning Post için kaleme aldığı yazıda Avrupa Birliği'nin Çin'in yükselişini engellemeye çalışmadığını, Çin'in önemli uluslararası meselelere daha fazla müdahil olmasından yana olduğunu söyledi. Kaleme aldığı makalede Borrell şu cümlelere yer verdi:Borrell ayrıca AB'nin önemli uluslararası sorunlarda Çin ile birlikte hareket etmeyi umduğunu da belirtti. Avrupa diplomasisinin başı, "Bu nedenle, herhangi bir şekilde kopuş sadece istenmeyen bir durum değil, aynı zamanda imkansızdır" dedi.Avrupa'nın Çin'i dikkate aldığını belirten Borrell, Avrupa'nın da karşılığında aynı tutumu beklediğini vurguladı. Tüm farklılıklara rağmen iki tarafın birlikte çalışmak için fırsatlara sahip olduğunu dile getiren Borrell, ziyaretinin amacının bu fırsatların değerlendirilmesi olduğunun altını çizdi.Borrell: BM Güvenlik Konseyi'nde reform yapılması elzemAB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Avrupa Birliği'nin BM Güvenlik Konseyi de dâhil olmak üzere uluslararası kurumlarda reform yapılması ihtiyacını kabul ettiğini söyledi.Borrell South China Morning Post için kaleme aldığı makalede şu cümlelere yer verdi:Ortak kurallar olmadan güç politikasının hakim olacağına ve güçlü olanın zayıf olana hükmedeceğine inandığını ifade eden Borrell, bu durumun kabul edilemez olduğunun altını çizdi.Borrell: AB, çok kutuplu bir dünyadan korkmuyorAB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, South China Morning Post için kaleme aldığı yazıda AB'nin çok kutupluluktan korkmadığını ancak bunun bir düzenleme gerektirdiğini söyledi.Kaleme aldığı makalede çok kutuplu bir dünyadan korkmadıklarını ifade eden Borrell, bu durumun zenginliğin daha fazla ülkeye yayıldığını gösterdiği ve bu durumu memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Buna ek olarak bir düzenleme yapılmasının zaruri olduğunu vurgulayarak çok kutupluluğun güçlenmesiyle birlikte çok taraflılıkta düşüş yaşandığını ifade etti.Borrell: Çin-AB ekonomik ilişkileri tatmin edici değilAB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, South China Morning Post için kaleme aldığı bir yazıda Çin-AB ekonomik ilişkilerinin tatmin edici olmaktan uzak olduğunu ve ticaretteki dengesizliğin giderilmesinin iki tarafın da ortak menfaatine olduğunu belirtti.Makalede ise Borrell şu cümlelere yer verdi:Buna ek olarak Borrell bu dengesizlikte artışın büyük bir kısmının Avrupa şirketlerin Çin pazarına girmek için karşılaştıkları zorluklardan kaynaklandığını ifade etti. Bu zorluklara ilişkin Borrell'in cümleleri ise şu şekilde oldu:Borrell makalesinde, Avrupa kamuoyunun Çin ile ticaretteki dengesizliklerin Avrupa sanayisinin kilit sektörlerini tehlikeye attığını hissetmesi halinde, daha güçlü korumacı önlemler alınmasını isteyeceğini belirterek ticari münasebetlerdeki dengesizlikleri ele almanın ortak çıkarlarına uygun olacağını ifade etti.Borrell: Avrupa Birliği Tayvan'ın bağımsızlığına karşıAB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, South China Morning Post için kaleme aldığı görüş yazısında, AB'nin Tayvan'ı bağımsız bir devlet olarak tanımadığını ancak Tayvan ile ilişkilerden yana olduğunu söyledi. Borrell'in makalesinde ise şu cümle dikkat çekti: Bununla birlikte Borrell, AB'nin Tayvan ile bağımsız bir ülke olarak herhangi bir siyasi tanıma anlamına gelmeyen ikili ilişkilere 'evet' ve gerginliklerin anlamlı ve açık diyalog yoluyla çözülmesine 'evet' dediğini kaydetti.Borrell: Avrupa, Çin'in Ukrayna konusunda tarafsızlığından şüphe duyuyorAB Diplomasi Şefi Josep Borrell, Avrupa'nın Çin'in Ukrayna krizi karşısındaki tarafsızlığına tam olarak inanmadığını söyledi.Borrell makalede "Ukrayna'daki çatışma Avrupa için büyük önem taşıyor. Açıkçası biz Avrupa'da Çin'in bu çatışmada tarafsız olduğu yönündeki argümanlarına tam olarak ikna olmuş değiliz" cümlelerine yer verdi.Çin'i eleştirmek isteyen Borrell'den yeni gaf: Ukrayna'ya tavuk muamelesi yaptıAvrupa Diplomasi Şefi Josep Borrell verdiği bir mülakatta AB'nin Çin'in Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmaya ilişkin tutumundan memnun olmadığını söyledi. Verdiği örnekte Ukrayna'yı bir kümese, Ukraynalıları da tavuğa benzeten Borrell şu cümleyi sarf etti: Borrell, Çin'in Ukrayna konusunda barışçıl bir çözüm için daha fazlasını yapmasını gerektiğini vurguladı.

https://sputniknews.com.tr/20230505/borrell-abnin-abdden-ayri-kendi-cin-politikasi-olmali-1070669700.html

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south china morning post, josep borrell, çin, avrupa birliği, rusya, ukrayna, ukrayna krizi, pekin üniversitesi