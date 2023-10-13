https://sputniknews.com.tr/20231013/balattaki-oyuncak-muzesinde-buyuk-yangin-1076292430.html
Balat'taki oyuncak müzesinde büyük yangın
Balat'taki oyuncak müzesinde büyük yangın
Balat'ta bulunan bir oyuncak müzesinde yangın çıktı. Birçok ilçeden olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın güçlükle söndürülürken, müzenin... 13.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-13T06:04+0300
2023-10-13T06:04+0300
2023-10-13T06:08+0300
türkiye
balat
yangın
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/0d/1076293056_0:0:1000:562_1920x0_80_0_0_19fcbe5456880bd4b8e22297b81f5bab.jpg
Fatih'te bulunan Balat Oyuncak Müzesi'nde yangın çıktı. Durumu itfaiye polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada alevler müzenin tamamını sardı. Alev alev yanan binaya birçok ilçeden sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale etti. Yaklaşık 40 dakikalık bir çalışmanın ardından yangın güçlükle kontrol altına alındı. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangında yaralanma ve can kaybı yaşanmazken oyuncak müzesi olarak hizmet veren binada büyük çapta maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırırken polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.
https://sputniknews.com.tr/20231009/muglada-orman-yangini-mudahale-suruyor-1076157903.html
türkiye
balat
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/0d/1076293056_125:0:874:562_1920x0_80_0_0_ba27bc6699a9f1fac2d073505a8944db.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
balat, yangın
Balat'taki oyuncak müzesinde büyük yangın
06:04 13.10.2023 (güncellendi: 06:08 13.10.2023) Abone ol
Balat'ta bulunan bir oyuncak müzesinde yangın çıktı. Birçok ilçeden olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın güçlükle söndürülürken, müzenin içerisi küle döndü.
Fatih'te bulunan Balat Oyuncak Müzesi'nde yangın çıktı. Durumu itfaiye polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Bu sırada alevler müzenin tamamını sardı. Alev alev yanan binaya birçok ilçeden sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale etti. Yaklaşık 40 dakikalık bir çalışmanın ardından yangın güçlükle kontrol altına alındı.
Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangında yaralanma ve can kaybı yaşanmazken oyuncak müzesi olarak hizmet veren binada büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırırken polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.