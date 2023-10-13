https://sputniknews.com.tr/20231013/balattaki-oyuncak-muzesinde-buyuk-yangin-1076292430.html

Balat'taki oyuncak müzesinde büyük yangın

Balat'taki oyuncak müzesinde büyük yangın

Balat'ta bulunan bir oyuncak müzesinde yangın çıktı. Birçok ilçeden olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın güçlükle söndürülürken, müzenin... 13.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-13T06:04+0300

2023-10-13T06:04+0300

2023-10-13T06:08+0300

türkiye

balat

yangın

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Fatih'te bulunan Balat Oyuncak Müzesi'nde yangın çıktı. Durumu itfaiye polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada alevler müzenin tamamını sardı. Alev alev yanan binaya birçok ilçeden sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale etti. Yaklaşık 40 dakikalık bir çalışmanın ardından yangın güçlükle kontrol altına alındı. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangında yaralanma ve can kaybı yaşanmazken oyuncak müzesi olarak hizmet veren binada büyük çapta maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırırken polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.

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türkiye

balat

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balat, yangın