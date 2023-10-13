https://sputniknews.com.tr/20231013/antalyada-yangin-6-kisi-dumandan-etkilendi-1076306970.html

Antalya’da yangın: 6 kişi dumandan etkilendi

Antalya’da yangın: 6 kişi dumandan etkilendi

Antalya’nın Serik ilçesinde ardiyede çıkan yangında çok sayıda plastik kasa yanarken, bazı makinelerde zarar meydana geldi. Gökyüzünü kara dumanlarla kaplatan... 13.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-13T14:11+0300

2023-10-13T14:11+0300

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türkiye

antalya

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duman

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Yangın, Abdurrahmanlar Mahallesi'ndeki bir ardiyede öğle saatlerinde meydana geldi. Çatıda yapılan kaynaktan dolayı meydana geldiği öğrenilen yangın sonrası ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede plastik kasalarının yanması sonucu forklift trakör ve makineler alevlerden etkilendi. Ekiplerin müdahalesi ile söndürülen yangın sonrası ardiye sahibi ellerindeki yanıklardan dolayı hastaneye sevk edildi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatılırken, ardiyede maddi hasar meydana geldi.

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