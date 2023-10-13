https://sputniknews.com.tr/20231013/antalyada-yangin-6-kisi-dumandan-etkilendi-1076306970.html
Antalya’da yangın: 6 kişi dumandan etkilendi
Antalya’da yangın: 6 kişi dumandan etkilendi
Antalya’nın Serik ilçesinde ardiyede çıkan yangında çok sayıda plastik kasa yanarken, bazı makinelerde zarar meydana geldi. Gökyüzünü kara dumanlarla kaplatan... 13.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-13T14:11+0300
2023-10-13T14:11+0300
2023-10-13T14:11+0300
türkiye
antalya
yangın
duman
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Yangın, Abdurrahmanlar Mahallesi'ndeki bir ardiyede öğle saatlerinde meydana geldi. Çatıda yapılan kaynaktan dolayı meydana geldiği öğrenilen yangın sonrası ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede plastik kasalarının yanması sonucu forklift trakör ve makineler alevlerden etkilendi. Ekiplerin müdahalesi ile söndürülen yangın sonrası ardiye sahibi ellerindeki yanıklardan dolayı hastaneye sevk edildi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatılırken, ardiyede maddi hasar meydana geldi.
https://sputniknews.com.tr/20231013/balattaki-oyuncak-muzesinde-buyuk-yangin-1076292430.html
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antalya, yangın, duman
Antalya’da yangın: 6 kişi dumandan etkilendi
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Antalya’nın Serik ilçesinde ardiyede çıkan yangında çok sayıda plastik kasa yanarken, bazı makinelerde zarar meydana geldi. Gökyüzünü kara dumanlarla kaplatan yangında 1 kişi alevlerden etkilendi.
Yangın, Abdurrahmanlar Mahallesi'ndeki bir ardiyede öğle saatlerinde meydana geldi.
Çatıda yapılan kaynaktan dolayı meydana geldiği öğrenilen yangın sonrası ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede plastik kasalarının yanması sonucu forklift trakör ve makineler alevlerden etkilendi. Ekiplerin müdahalesi ile söndürülen yangın sonrası ardiye sahibi ellerindeki yanıklardan dolayı hastaneye sevk edildi.
Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatılırken, ardiyede maddi hasar meydana geldi.