https://sputniknews.com.tr/20231012/turkiyede-son-10-yilda-en-cok-dinlenen-sarkicilar-1076268452.html

Türkiye'de son 10 yılda en çok dinlenen şarkıcılar belli oldu

Türkiye'de son 10 yılda en çok dinlenen şarkıcılar belli oldu

2013 ile 2017 yılları arasında daha çok pop müzik ilgi görürken 2017’den itibaren hip-hop en çok dinlenenler listelerine giriş yaptı. Türkiye'de en çok... 12.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-12T11:46+0300

2023-10-12T11:46+0300

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yaşam

şarkıcı

müzik

türkiye

ezhel

sezen aksu

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Dijital müzik platformu Spotify, Türkiye’de son 10 yılda en çok dinlenen sanatçıları sıraladı. İşte son 10 yıla damgasını vuran şarkıcılar:10. Dolu Kadehi Ters Tut9. Yüzyüzeyken Konuşuruz8. Emir Can İğrek7. LvBel C56. Çakal5. Duman4. Sagopa Kajmer3. Sezen Aksu2. Uzi1. Ezhel

https://sputniknews.com.tr/20230904/2023-yazinda-turkiyede-en-cok-dinlenen-sarkilar-belli-oldu-1075164841.html

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şarkıcı, müzik, türkiye, ezhel, sezen aksu