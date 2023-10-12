https://sputniknews.com.tr/20231012/turkiyede-son-10-yilda-en-cok-dinlenen-sarkicilar-1076268452.html
Türkiye'de son 10 yılda en çok dinlenen şarkıcılar belli oldu
Türkiye'de son 10 yılda en çok dinlenen şarkıcılar belli oldu
2013 ile 2017 yılları arasında daha çok pop müzik ilgi görürken 2017’den itibaren hip-hop en çok dinlenenler listelerine giriş yaptı. Türkiye'de en çok... 12.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-12T11:46+0300
2023-10-12T11:46+0300
2023-10-12T11:46+0300
yaşam
şarkıcı
müzik
türkiye
ezhel
sezen aksu
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Dijital müzik platformu Spotify, Türkiye’de son 10 yılda en çok dinlenen sanatçıları sıraladı. İşte son 10 yıla damgasını vuran şarkıcılar:10. Dolu Kadehi Ters Tut9. Yüzyüzeyken Konuşuruz8. Emir Can İğrek7. LvBel C56. Çakal5. Duman4. Sagopa Kajmer3. Sezen Aksu2. Uzi1. Ezhel
https://sputniknews.com.tr/20230904/2023-yazinda-turkiyede-en-cok-dinlenen-sarkilar-belli-oldu-1075164841.html
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şarkıcı, müzik, türkiye, ezhel, sezen aksu
şarkıcı, müzik, türkiye, ezhel, sezen aksu
Türkiye'de son 10 yılda en çok dinlenen şarkıcılar belli oldu
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2013 ile 2017 yılları arasında daha çok pop müzik ilgi görürken 2017’den itibaren hip-hop en çok dinlenenler listelerine giriş yaptı. Türkiye'de en çok dinlenen müzik türleri arasında ise arabesk, elektronika ve Türk Halk Müziği gibi sound’lardan etkilenen ve pop, rock, indie ve hip hop gibi ana akımlardan beslenen türler yer alıyor.
Dijital müzik platformu Spotify, Türkiye’de son 10 yılda en çok dinlenen sanatçıları sıraladı. İşte son 10 yıla damgasını vuran şarkıcılar: