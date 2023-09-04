https://sputniknews.com.tr/20230904/2023-yazinda-turkiyede-en-cok-dinlenen-sarkilar-belli-oldu-1075164841.html

2023 yazında Türkiye’de en çok dinlenen şarkılar belli oldu

2023 yazında Türkiye’de en çok dinlenen şarkılar belli oldu

Türkiye'de bu yaz en çok dinlenen şarkılar belli oldu. 2023 yazının en çok dinlenen şarkısı Semicenk ve Doğu Swag’in birlikte kaydettiği "Pişman Değilim" oldu. 04.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-04T12:26+0300

2023-09-04T12:26+0300

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yaşam

şarkı

türkiye

şarkıcı

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2023 yazına veda ederken Spotify, Türkiye’de yazın en çok dinlenen şarkılarını açıkladı. Semicenk ve Doğu Swag’in birlikte seslendirdiği "Pişman Değilim" şarkısı yaz sezonunun en çok dinlenen şarkısı oldu.UZI'nin "Caney" parçası ikinci sırada yer alırken Halodayı ve Azer Bülbül parçası "Aman Güzel Yavaş Yürü" üçüncü oldu."24/7" ile listenin dördüncüsü ALIZADE ve BEGE ikilisi olurken Semicenk, Rast’la birlikte seslendirdiği "Canın Sağ Olsun" ile listenin beşinci sırasında yer aldı.2023 yaz aylarına damgasını vuran şarkılar Türkiye’deki müzik kültürünün bir yansıması niteliğinde. Z kuşağı için yükseliş trendinde olan arabeskin ve bu türün pop ve rap gibi türlerle oluşturduğu füzyonun yükselişini 2023 Yaz Hitleri listesinde görmek mümkün.Diğer yandan, Türkiye’de yaz mevsimi boyunca en çok dinlenen ilk 20 şarkının tamamen yerli sanatçılara ait olması Türkiye’deki yerli müziğin gücünü bir kez daha ortaya koyuyor.29 Mayıs ile 14 Ağustos tarihleri arasındaki dinlenmelere göre 2023 yazında Türkiye’de en çok dinlenen şarkılar:1. Pişman Değilim - Semicenk, Doğu Swag2. Caney - UZI3. Aman Güzel Yavaş Yürü - Halodayı, Azer Bülbül4. 24/7 - ALIZADE, BEGE5. Canın Sağ Olsun - Semicenk, Rast6. Geri Dönemedim - Semicenk7. Ali Cabbar - Emir Can İğrek8. Yana Yana - Semicenk, Reynmen9. Aşkın Olayım - Simge10. Aşk Olsun - cakal11. ARABA - Sefo12. BAYBAY - BLOK313. Sevecek Sandım - Semicenk14. N’aptığını bilmesem de - BLOK315. AFFETMEM - BLOK316. Celladına Aşık - Kubilay Karça17. Aynen - Heijan, Muti18. DEFOL - Lil Zey19. NKBİ X YAPAMAM - Remix - Lvbel C5, Güneş20. Yaz Gülü - İrem Derici

https://sputniknews.com.tr/20230813/ataturkun-sevdigi-sarkilar-album-oluyor-1074606097.html

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