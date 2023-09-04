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https://sputniknews.com.tr/20230904/2023-yazinda-turkiyede-en-cok-dinlenen-sarkilar-belli-oldu-1075164841.html
2023 yazında Türkiye’de en çok dinlenen şarkılar belli oldu
2023 yazında Türkiye’de en çok dinlenen şarkılar belli oldu
Türkiye'de bu yaz en çok dinlenen şarkılar belli oldu. 2023 yazının en çok dinlenen şarkısı Semicenk ve Doğu Swag’in birlikte kaydettiği "Pişman Değilim" oldu. 04.09.2023, Sputnik Türkiye
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yaşam
şarkı
türkiye
şarkıcı
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2023 yazına veda ederken Spotify, Türkiye’de yazın en çok dinlenen şarkılarını açıkladı. Semicenk ve Doğu Swag’in birlikte seslendirdiği "Pişman Değilim" şarkısı yaz sezonunun en çok dinlenen şarkısı oldu.UZI'nin "Caney" parçası ikinci sırada yer alırken Halodayı ve Azer Bülbül parçası "Aman Güzel Yavaş Yürü" üçüncü oldu."24/7" ile listenin dördüncüsü ALIZADE ve BEGE ikilisi olurken Semicenk, Rast’la birlikte seslendirdiği "Canın Sağ Olsun" ile listenin beşinci sırasında yer aldı.2023 yaz aylarına damgasını vuran şarkılar Türkiye’deki müzik kültürünün bir yansıması niteliğinde. Z kuşağı için yükseliş trendinde olan arabeskin ve bu türün pop ve rap gibi türlerle oluşturduğu füzyonun yükselişini 2023 Yaz Hitleri listesinde görmek mümkün.Diğer yandan, Türkiye’de yaz mevsimi boyunca en çok dinlenen ilk 20 şarkının tamamen yerli sanatçılara ait olması Türkiye’deki yerli müziğin gücünü bir kez daha ortaya koyuyor.29 Mayıs ile 14 Ağustos tarihleri arasındaki dinlenmelere göre 2023 yazında Türkiye’de en çok dinlenen şarkılar:1. Pişman Değilim - Semicenk, Doğu Swag2. Caney - UZI3. Aman Güzel Yavaş Yürü - Halodayı, Azer Bülbül4. 24/7 - ALIZADE, BEGE5. Canın Sağ Olsun - Semicenk, Rast6. Geri Dönemedim - Semicenk7. Ali Cabbar - Emir Can İğrek8. Yana Yana - Semicenk, Reynmen9. Aşkın Olayım - Simge10. Aşk Olsun - cakal11. ARABA - Sefo12. BAYBAY - BLOK313. Sevecek Sandım - Semicenk14. N’aptığını bilmesem de - BLOK315. AFFETMEM - BLOK316. Celladına Aşık - Kubilay Karça17. Aynen - Heijan, Muti18. DEFOL - Lil Zey19. NKBİ X YAPAMAM - Remix - Lvbel C5, Güneş20. Yaz Gülü - İrem Derici
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şarkı, türkiye, şarkıcı
şarkı, türkiye, şarkıcı

2023 yazında Türkiye’de en çok dinlenen şarkılar belli oldu

12:26 04.09.2023
© AFP 2023 / YASIN AKGULkonser
konser - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2023
© AFP 2023 / YASIN AKGUL
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Türkiye'de bu yaz en çok dinlenen şarkılar belli oldu. 2023 yazının en çok dinlenen şarkısı Semicenk ve Doğu Swag’in birlikte kaydettiği "Pişman Değilim" oldu.
2023 yazına veda ederken Spotify, Türkiye’de yazın en çok dinlenen şarkılarını açıkladı. Semicenk ve Doğu Swag’in birlikte seslendirdiği "Pişman Değilim" şarkısı yaz sezonunun en çok dinlenen şarkısı oldu.
UZI'nin "Caney" parçası ikinci sırada yer alırken Halodayı ve Azer Bülbül parçası "Aman Güzel Yavaş Yürü" üçüncü oldu.
"24/7" ile listenin dördüncüsü ALIZADE ve BEGE ikilisi olurken Semicenk, Rast’la birlikte seslendirdiği "Canın Sağ Olsun" ile listenin beşinci sırasında yer aldı.
2023 yaz aylarına damgasını vuran şarkılar Türkiye’deki müzik kültürünün bir yansıması niteliğinde. Z kuşağı için yükseliş trendinde olan arabeskin ve bu türün pop ve rap gibi türlerle oluşturduğu füzyonun yükselişini 2023 Yaz Hitleri listesinde görmek mümkün.

Diğer yandan, Türkiye’de yaz mevsimi boyunca en çok dinlenen ilk 20 şarkının tamamen yerli sanatçılara ait olması Türkiye’deki yerli müziğin gücünü bir kez daha ortaya koyuyor.

29 Mayıs ile 14 Ağustos tarihleri arasındaki dinlenmelere göre 2023 yazında Türkiye’de en çok dinlenen şarkılar:

1. Pişman Değilim - Semicenk, Doğu Swag
2. Caney - UZI
3. Aman Güzel Yavaş Yürü - Halodayı, Azer Bülbül
4. 24/7 - ALIZADE, BEGE
5. Canın Sağ Olsun - Semicenk, Rast
6. Geri Dönemedim - Semicenk
7. Ali Cabbar - Emir Can İğrek
8. Yana Yana - Semicenk, Reynmen
9. Aşkın Olayım - Simge
10. Aşk Olsun - cakal
11. ARABA - Sefo
12. BAYBAY - BLOK3
13. Sevecek Sandım - Semicenk
14. N’aptığını bilmesem de - BLOK3
15. AFFETMEM - BLOK3
16. Celladına Aşık - Kubilay Karça
17. Aynen - Heijan, Muti
18. DEFOL - Lil Zey
19. NKBİ X YAPAMAM - Remix - Lvbel C5, Güneş
20. Yaz Gülü - İrem Derici
Mustafa Kemal Atatürk - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2023
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Atatürk'ün sevdiği şarkılar albüm oluyor
13 Ağustos, 13:21
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