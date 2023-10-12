https://sputniknews.com.tr/20231012/tcmb-baskani-erkan-marakeste-fed-baskani-powell-ile-bir-araya-geldi-1076278629.html

TCMB Başkanı Erkan, Marakeş'te Fed Başkanı Powell ile bir araya geldi

TCMB Başkanı Erkan, Marakeş'te Fed Başkanı Powell ile bir araya geldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, Dünya Bankası Grubu ve Uluslararası Para Fonu (IMF) Yıllık Toplantıları kapsamında, ABD... 12.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-12T15:58+0300

2023-10-12T15:58+0300

2023-10-12T15:58+0300

ekonomi

merkez bankası

fed

jerome powell

hafize gaye erkan

ekonomi

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TCMB Başkanı Erkan ve Fed Başkanı Powell'ın görüşmesi, Fas'ın Marakeş kentindeki Dünya Bankası Grubu ve IMF Yıllık Toplantıları kapsamında gerçekleştirildi. Görüşme, yaklaşık 40 dakika sürdü.Erkan, Marakeş görüşmeleri kapsamında, Brezilya Merkez Bankası Başkanı Roberto Campos Neto ile de bir araya geldi.Yatırımcı toplantılarıTCMB Başkanı Erkan, Barclays ve Deutsche Bank'ın organize ettiği yatırımcı toplantılarına da katıldı.Erkan'ın Marakeş programı; BlackRock, JP Morgan ve Goldman Sachs yatırımcı toplantıları ile devam ediyor.

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merkez bankası, fed, jerome powell, hafize gaye erkan, ekonomi