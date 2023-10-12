https://sputniknews.com.tr/20231012/tcmb-baskani-erkan-marakeste-fed-baskani-powell-ile-bir-araya-geldi-1076278629.html
TCMB Başkanı Erkan, Marakeş'te Fed Başkanı Powell ile bir araya geldi
TCMB Başkanı Erkan, Marakeş'te Fed Başkanı Powell ile bir araya geldi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, Dünya Bankası Grubu ve Uluslararası Para Fonu (IMF) Yıllık Toplantıları kapsamında, ABD... 12.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-12T15:58+0300
2023-10-12T15:58+0300
2023-10-12T15:58+0300
ekonomi
merkez bankası
fed
jerome powell
hafize gaye erkan
ekonomi
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TCMB Başkanı Erkan ve Fed Başkanı Powell'ın görüşmesi, Fas'ın Marakeş kentindeki Dünya Bankası Grubu ve IMF Yıllık Toplantıları kapsamında gerçekleştirildi. Görüşme, yaklaşık 40 dakika sürdü.Erkan, Marakeş görüşmeleri kapsamında, Brezilya Merkez Bankası Başkanı Roberto Campos Neto ile de bir araya geldi.Yatırımcı toplantılarıTCMB Başkanı Erkan, Barclays ve Deutsche Bank'ın organize ettiği yatırımcı toplantılarına da katıldı.Erkan'ın Marakeş programı; BlackRock, JP Morgan ve Goldman Sachs yatırımcı toplantıları ile devam ediyor.
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merkez bankası, fed, jerome powell, hafize gaye erkan, ekonomi
merkez bankası, fed, jerome powell, hafize gaye erkan, ekonomi
TCMB Başkanı Erkan, Marakeş'te Fed Başkanı Powell ile bir araya geldi
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, Dünya Bankası Grubu ve Uluslararası Para Fonu (IMF) Yıllık Toplantıları kapsamında, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ile bir araya geldi.
TCMB Başkanı Erkan ve Fed Başkanı Powell'ın görüşmesi, Fas'ın Marakeş kentindeki Dünya Bankası Grubu ve IMF Yıllık Toplantıları kapsamında gerçekleştirildi. Görüşme, yaklaşık 40 dakika sürdü.
Erkan, Marakeş görüşmeleri kapsamında, Brezilya Merkez Bankası Başkanı Roberto Campos Neto ile de bir araya geldi.
Yatırımcı toplantıları
TCMB Başkanı Erkan, Barclays ve Deutsche Bank'ın organize ettiği yatırımcı toplantılarına da katıldı.
Erkan'ın Marakeş programı; BlackRock, JP Morgan ve Goldman Sachs yatırımcı toplantıları ile devam ediyor.