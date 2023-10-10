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https://sputniknews.com.tr/20231010/bakan-simsek-emekli-maaslarina-zam-icin-tarih-verdi-1076190703.html
Bakan Şimşek, emekli maaşlarına zam için tarih verdi
Bakan Şimşek, emekli maaşlarına zam için tarih verdi
Bakan Şimşek, "Önümüzdeki dönemde emeklilerimizi tabii iki önceliklendireceğiz. Rutin olarak yılın başında imkanlara bakılıp karar verilecek" dedi. 10.10.2023, Sputnik Türkiye
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ekonomi
mehmet şimşek
emekli maaşı
zam
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ahaber'de katıldığı bir yayında konuştu. Bakan Şimşek, emekli maaşlarına yapılması beklenen zamma ilişkin değerlendirmelerde bulundu:'TL'nin eskiden olduğu gibi değer kaybı için sebep kalmıyor'Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonda yıllık bazda düşüşün 2024'ün ikinci yarısında olacağını açıkladı. Şimşek, pozitif reel faiz patikasına girildiğini belirterek, "Artık TL'nin eskiden olduğu gibi değer kaybı için sebep kalmıyor." dedi.
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mehmet şimşek, emekli maaşı, zam, emekli
mehmet şimşek, emekli maaşı, zam, emekli

Bakan Şimşek, emekli maaşlarına zam için tarih verdi

12:08 10.10.2023 (güncellendi: 13:09 10.10.2023)
© AA / Hazine ve Maliye BakanlığıHazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2023
© AA / Hazine ve Maliye Bakanlığı
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Bakan Şimşek, "Önümüzdeki dönemde emeklilerimizi tabii iki önceliklendireceğiz. Rutin olarak yılın başında imkanlara bakılıp karar verilecek" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ahaber'de katıldığı bir yayında konuştu. Bakan Şimşek, emekli maaşlarına yapılması beklenen zamma ilişkin değerlendirmelerde bulundu:
"Bütçe imkanlarını sonuna kadar zorladık, bir ödeme kararlaştırdık, emeklilerimiz, memurumuz, işçimiz, bütün çalışanlarımız için sözümüz var enflasyona ezdirmeyeceğiz. En düşük emekli maaşı Aralık 2022'de 3.500, bugün 7.500 TL, en düşük memur maaşı da yine manşet enflasyonun en az iki katı kadar arttı, reel olarak bizim büyümemizin çok ötesinde toplumun tüm kesimlerine reel olarak çok büyük artışlar verdik. Önümüzdeki dönemde emeklilerimizi tabii iki önceliklendireceğiz, ama enflasyonu tek haneye indireceksek gelirler politikamızın da buna uygun olması gerekiyor, öteki türlü bir sarmala giriyorsunuz, bu kısır döngüyü kırmamız lazım, bu kısırdöngüyü para politikasını rasyonelleştirerek, mali politikası ile yapacağız. Rutin olarak yılın başında imkanlara bakılıp karar verilecek."

'TL'nin eskiden olduğu gibi değer kaybı için sebep kalmıyor'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonda yıllık bazda düşüşün 2024'ün ikinci yarısında olacağını açıkladı. Şimşek, pozitif reel faiz patikasına girildiğini belirterek, "Artık TL'nin eskiden olduğu gibi değer kaybı için sebep kalmıyor." dedi.
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