Bakan Şimşek, emekli maaşlarına zam için tarih verdi

"Bütçe imkanlarını sonuna kadar zorladık, bir ödeme kararlaştırdık, emeklilerimiz, memurumuz, işçimiz, bütün çalışanlarımız için sözümüz var enflasyona ezdirmeyeceğiz. En düşük emekli maaşı Aralık 2022'de 3.500, bugün 7.500 TL, en düşük memur maaşı da yine manşet enflasyonun en az iki katı kadar arttı, reel olarak bizim büyümemizin çok ötesinde toplumun tüm kesimlerine reel olarak çok büyük artışlar verdik. Önümüzdeki dönemde emeklilerimizi tabii iki önceliklendireceğiz, ama enflasyonu tek haneye indireceksek gelirler politikamızın da buna uygun olması gerekiyor, öteki türlü bir sarmala giriyorsunuz, bu kısır döngüyü kırmamız lazım, bu kısırdöngüyü para politikasını rasyonelleştirerek, mali politikası ile yapacağız. Rutin olarak yılın başında imkanlara bakılıp karar verilecek."