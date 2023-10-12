https://sputniknews.com.tr/20231012/putin-kirgizistandaki-rus-ussunu-savunma-isbirligindeki-kilometre-tasi-olarak-nitelendirdi-1076276467.html
Putin, Kırgızistan'daki Rus üssünü savunma işbirliğindeki ‘kilometre taşı’ olarak nitelendirdi
Putin, Kırgızistan'daki Rus üssünü savunma işbirliğindeki ‘kilometre taşı’ olarak nitelendirdi
Kırgızistan ziyareti kapsamında, Bişkek'e yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Kant şehrinde bulunan Rus hava üssünün kuruluşunun 20. yıl dönümü dolayısıyla... 12.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-12T17:05+0300
2023-10-12T17:05+0300
2023-10-12T17:05+0300
dünya
rusya
kırgızistan
kant hava üssü
vladimir putin
bişkek
kolektif güvenlik antlaşması örgütü (kgaö)
hava kuvvetleri
rusya hava kuvvetleri
sadır caparov
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kant hava üssünde görev yapan Rus askerlerine hitaben yaptığı konuşmasında, “Vatanınızdan çok uzakta, yurt dışında zorlu bir hizmet yürütmenizi son derece takdir ediyoruz. Bunun bazı zorluklarla bağlantılı olduğunu anlıyorum ama bu size aynı zamanda özel bir sorumluluk da yüklüyor. Sürekli tetikte olmanın yanı sıra, ev sahibi ülke halkına karşı itidal, incelik ve dostane eğilim de gerektiriyor. Bizi hayal kırıklığına uğratmayacağınızı biliyor, size güveniyorum” ifadelerine yer verdi.Putin, hava üssünün kurulmasının üzerinden 20 yıl geçtiğini hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:Kırgızistan’ın Kant şehrinde hava üssünün kurulması kararı, 25 Mayıs 2001 tarihinde Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’nün (KGAÖ) mutabakatıyla alınmış, Ekim 2003 tarihinde ise KGAÖ bünyesinde kurulan Kolektif Acil Müdahale Güçleri’nin havacılık bölümü olarak resmiyet kazanmıştı.Söz konusu üs, SSCB dağıldıktan sonra Rusya’nın sınırları dışında bulunan ilk askeri üs niteliği taşırken, KGAÖ kapsamında ortak hava savunma tatbikatlarında kullanılıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230929/soygu-dunyadaki-durum-bdt-ulkelerinin-guclu-orduya-sahip-olmasini-zorunlu-kiliyor-1075870838.html
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rusya, kırgızistan, kant hava üssü, vladimir putin, bişkek, kolektif güvenlik antlaşması örgütü (kgaö), hava kuvvetleri, rusya hava kuvvetleri, sadır caparov
rusya, kırgızistan, kant hava üssü, vladimir putin, bişkek, kolektif güvenlik antlaşması örgütü (kgaö), hava kuvvetleri, rusya hava kuvvetleri, sadır caparov
Putin, Kırgızistan'daki Rus üssünü savunma işbirliğindeki ‘kilometre taşı’ olarak nitelendirdi
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Kırgızistan ziyareti kapsamında, Bişkek'e yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Kant şehrinde bulunan Rus hava üssünün kuruluşunun 20. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende konuşan Rus lider Putin, üssün iki ülke arasındaki savunma işbirliklerinin kilometre taşı olduğunu söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kant hava üssünde görev yapan Rus askerlerine hitaben yaptığı konuşmasında, “Vatanınızdan çok uzakta, yurt dışında zorlu bir hizmet yürütmenizi son derece takdir ediyoruz. Bunun bazı zorluklarla bağlantılı olduğunu anlıyorum ama bu size aynı zamanda özel bir sorumluluk da yüklüyor. Sürekli tetikte olmanın yanı sıra, ev sahibi ülke halkına karşı itidal, incelik ve dostane eğilim de gerektiriyor. Bizi hayal kırıklığına uğratmayacağınızı biliyor, size güveniyorum” ifadelerine yer verdi.
Putin, hava üssünün kurulmasının üzerinden 20 yıl geçtiğini hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Burada, Bişkek’te çok önemli bir yıldönümünü, Kırgızistan Cumhuriyeti'nin Kant şehrinde Rus ortak askeri hava üssünün kuruluşunun 20. yıldönümünü kutlamak için toplandık. Bu üs, Kırgız dostlarımızla sahadaki işbirliğimiz açısından çok önemli bir kilometre taşıdır. Savunma ve genel olarak bölgesel güvenliğin sağlanmasında kilit rol oynamaktadır.”
Kırgızistan’ın Kant şehrinde hava üssünün kurulması kararı, 25 Mayıs 2001 tarihinde Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’nün (KGAÖ) mutabakatıyla alınmış, Ekim 2003 tarihinde ise KGAÖ bünyesinde kurulan Kolektif Acil Müdahale Güçleri’nin havacılık bölümü olarak resmiyet kazanmıştı.
Söz konusu üs, SSCB dağıldıktan sonra Rusya’nın sınırları dışında bulunan ilk askeri üs niteliği taşırken, KGAÖ kapsamında ortak hava savunma tatbikatlarında kullanılıyor.