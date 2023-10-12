https://sputniknews.com.tr/20231012/putin-kirgizistandaki-rus-ussunu-savunma-isbirligindeki-kilometre-tasi-olarak-nitelendirdi-1076276467.html

Putin, Kırgızistan'daki Rus üssünü savunma işbirliğindeki ‘kilometre taşı’ olarak nitelendirdi

Putin, Kırgızistan'daki Rus üssünü savunma işbirliğindeki ‘kilometre taşı’ olarak nitelendirdi

Kırgızistan ziyareti kapsamında, Bişkek'e yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Kant şehrinde bulunan Rus hava üssünün kuruluşunun 20. yıl dönümü dolayısıyla... 12.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-12T17:05+0300

2023-10-12T17:05+0300

2023-10-12T17:05+0300

dünya

rusya

kırgızistan

kant hava üssü

vladimir putin

bişkek

kolektif güvenlik antlaşması örgütü (kgaö)

hava kuvvetleri

rusya hava kuvvetleri

sadır caparov

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kant hava üssünde görev yapan Rus askerlerine hitaben yaptığı konuşmasında, “Vatanınızdan çok uzakta, yurt dışında zorlu bir hizmet yürütmenizi son derece takdir ediyoruz. Bunun bazı zorluklarla bağlantılı olduğunu anlıyorum ama bu size aynı zamanda özel bir sorumluluk da yüklüyor. Sürekli tetikte olmanın yanı sıra, ev sahibi ülke halkına karşı itidal, incelik ve dostane eğilim de gerektiriyor. Bizi hayal kırıklığına uğratmayacağınızı biliyor, size güveniyorum” ifadelerine yer verdi.Putin, hava üssünün kurulmasının üzerinden 20 yıl geçtiğini hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:Kırgızistan’ın Kant şehrinde hava üssünün kurulması kararı, 25 Mayıs 2001 tarihinde Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’nün (KGAÖ) mutabakatıyla alınmış, Ekim 2003 tarihinde ise KGAÖ bünyesinde kurulan Kolektif Acil Müdahale Güçleri’nin havacılık bölümü olarak resmiyet kazanmıştı.Söz konusu üs, SSCB dağıldıktan sonra Rusya’nın sınırları dışında bulunan ilk askeri üs niteliği taşırken, KGAÖ kapsamında ortak hava savunma tatbikatlarında kullanılıyor.

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kırgızistan

kant hava üssü

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rusya, kırgızistan, kant hava üssü, vladimir putin, bişkek, kolektif güvenlik antlaşması örgütü (kgaö), hava kuvvetleri, rusya hava kuvvetleri, sadır caparov