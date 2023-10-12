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https://sputniknews.com.tr/20231012/putin-biskekte-caparovla-bulustu-rusya-kirgiz-ekonomisinin-en-buyuk-yatirimcisi-1076271930.html
Putin, Bişkek'te Caparov'la buluştu: 'Rusya, Kırgız ekonomisinin en büyük yatırımcısı'
Putin, Bişkek'te Caparov'la buluştu: 'Rusya, Kırgız ekonomisinin en büyük yatırımcısı'
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, resmi ziyaret için gittiği Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te mevkidaşı Sadır Caparov'la bir araya geldi. Rus lider... 12.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-12T16:27+0300
2023-10-12T16:28+0300
dünya
vladimir putin
kırgızistan
sadır caparov
bişkek
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Caparov, Rusya lideri Putin'i Ala-Arça Devlet Konutu'nda resmi törenle karşıladıktan sonra liderler kameraların karşısına geçerek ikili görüşmeye başladı.Basına açık kısımda konuşan Putin, Caparov'a davet için teşekkür ederek bu görüşme için son derece güzel gerekçeleri bulunduğunu ve Kırgızistan'da bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.Konuşmasının devamında ikili ilişkilere değinen Putin, Rusya'nın Kırgızistan ekonomisine en fazla yatırım yapan ülke olduğunu vurguladı.Rusya'nın Kırgızistan'ın önde gelen ticari ve ekonomik partnerlerinden biri ve Kırgız ekonomisinin en büyük yatırımcısı olduğunu belirten Putin, Rus sermayesinin Kırgızistan'a yapılan doğrudan yabancı yatırımların yaklaşık yüzde 36'sını teşkil ettiğinin altını çizdi.Kırgızistan, dönem başkanlığını yürüttüğü Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapıyor.2022 yılında ikili ticaret hacminin yüzde 37 artarak yaklaşık 3.5 milyar dolarlık rekor seviyeye ulaştığını anımsatan Rus lider, bu yılın ilk yarısında da bu alanda yüzde 17.9'luk artış kaydedildiği bilgisini paylaştı.Putin'den Kırgız askerlere: 'Salam, asker'Putin, resmi tören kıtasında kendisini karşılayan askerleri Kırgızca selamladı. Caparov'la birlikte askerlerin karşısına geçen Putin, "Salam, asker" dedi.Kırgızistan, Rusya ile ortak bölgesel hava savunma sistemi kurulmasını onaylamıştıKırgızistan Meclisi, bir gün önce Rusya ile ortak bölgesel hava savunma sistemi kurulmasına ilişkin anlaşmayı onaylamıştı.Meclis'in internet sitesindeki açıklamaya göre, Meclis Genel Kurulu'nda görüşülen Kırgızistan ile Rusya arasında ortak bölgesel hava savunma sistemi kurulmasına ilişkin anlaşmanın uygun bulunmasına dair kanun kabul edildi.Anlaşma, iki ülke arasında Rusya'nın başkenti Moskova'da 16 Ağustos 2022'de imzalanmıştı.
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vladimir putin, kırgızistan, sadır caparov, bişkek
vladimir putin, kırgızistan, sadır caparov, bişkek

Putin, Bişkek'te Caparov'la buluştu: 'Rusya, Kırgız ekonomisinin en büyük yatırımcısı'

16:27 12.10.2023 (güncellendi: 16:28 12.10.2023)
© FotoğrafRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Kırgızistan Sadır Caparov
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Kırgızistan Sadır Caparov - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2023
© Fotoğraf
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, resmi ziyaret için gittiği Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te mevkidaşı Sadır Caparov'la bir araya geldi. Rus lider, Kırgızistan ekonomisine en fazla yatırım yapan ülke oldukları mesajını verdi.
Caparov, Rusya lideri Putin'i Ala-Arça Devlet Konutu'nda resmi törenle karşıladıktan sonra liderler kameraların karşısına geçerek ikili görüşmeye başladı.
Basına açık kısımda konuşan Putin, Caparov'a davet için teşekkür ederek bu görüşme için son derece güzel gerekçeleri bulunduğunu ve Kırgızistan'da bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.
Konuşmasının devamında ikili ilişkilere değinen Putin, Rusya'nın Kırgızistan ekonomisine en fazla yatırım yapan ülke olduğunu vurguladı.
Rusya'nın Kırgızistan'ın önde gelen ticari ve ekonomik partnerlerinden biri ve Kırgız ekonomisinin en büyük yatırımcısı olduğunu belirten Putin, Rus sermayesinin Kırgızistan'a yapılan doğrudan yabancı yatırımların yaklaşık yüzde 36'sını teşkil ettiğinin altını çizdi.
Kırgızistan, dönem başkanlığını yürüttüğü Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapıyor.
2022 yılında ikili ticaret hacminin yüzde 37 artarak yaklaşık 3.5 milyar dolarlık rekor seviyeye ulaştığını anımsatan Rus lider, bu yılın ilk yarısında da bu alanda yüzde 17.9'luk artış kaydedildiği bilgisini paylaştı.
© Ruptly
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Kırgızistan Sadır Caparov Bişkek - Sputnik Türkiye
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© Ruptly
© Ruptly
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, resmi ziyaret için gittiği Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te mevkidaşı Sadır Caparov'la - Sputnik Türkiye
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, resmi ziyaret için gittiği Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te mevkidaşı Sadır Caparov'la - Sputnik Türkiye
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Putin'den Kırgız askerlere: 'Salam, asker'

Putin, resmi tören kıtasında kendisini karşılayan askerleri Kırgızca selamladı. Caparov'la birlikte askerlerin karşısına geçen Putin, "Salam, asker" dedi.

Kırgızistan, Rusya ile ortak bölgesel hava savunma sistemi kurulmasını onaylamıştı

Kırgızistan Meclisi, bir gün önce Rusya ile ortak bölgesel hava savunma sistemi kurulmasına ilişkin anlaşmayı onaylamıştı.
Meclis'in internet sitesindeki açıklamaya göre, Meclis Genel Kurulu'nda görüşülen Kırgızistan ile Rusya arasında ortak bölgesel hava savunma sistemi kurulmasına ilişkin anlaşmanın uygun bulunmasına dair kanun kabul edildi.
Anlaşma, iki ülke arasında Rusya'nın başkenti Moskova'da 16 Ağustos 2022'de imzalanmıştı.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2023
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