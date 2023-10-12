https://sputniknews.com.tr/20231012/putin-biskekte-caparovla-bulustu-rusya-kirgiz-ekonomisinin-en-buyuk-yatirimcisi-1076271930.html

Putin, Bişkek'te Caparov'la buluştu: 'Rusya, Kırgız ekonomisinin en büyük yatırımcısı'

Putin, Bişkek'te Caparov'la buluştu: 'Rusya, Kırgız ekonomisinin en büyük yatırımcısı'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, resmi ziyaret için gittiği Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te mevkidaşı Sadır Caparov'la bir araya geldi. Rus lider... 12.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-12T16:27+0300

2023-10-12T16:27+0300

2023-10-12T16:28+0300

dünya

vladimir putin

kırgızistan

sadır caparov

bişkek

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Caparov, Rusya lideri Putin'i Ala-Arça Devlet Konutu'nda resmi törenle karşıladıktan sonra liderler kameraların karşısına geçerek ikili görüşmeye başladı.Basına açık kısımda konuşan Putin, Caparov'a davet için teşekkür ederek bu görüşme için son derece güzel gerekçeleri bulunduğunu ve Kırgızistan'da bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.Konuşmasının devamında ikili ilişkilere değinen Putin, Rusya'nın Kırgızistan ekonomisine en fazla yatırım yapan ülke olduğunu vurguladı.Rusya'nın Kırgızistan'ın önde gelen ticari ve ekonomik partnerlerinden biri ve Kırgız ekonomisinin en büyük yatırımcısı olduğunu belirten Putin, Rus sermayesinin Kırgızistan'a yapılan doğrudan yabancı yatırımların yaklaşık yüzde 36'sını teşkil ettiğinin altını çizdi.Kırgızistan, dönem başkanlığını yürüttüğü Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapıyor.2022 yılında ikili ticaret hacminin yüzde 37 artarak yaklaşık 3.5 milyar dolarlık rekor seviyeye ulaştığını anımsatan Rus lider, bu yılın ilk yarısında da bu alanda yüzde 17.9'luk artış kaydedildiği bilgisini paylaştı.Putin'den Kırgız askerlere: 'Salam, asker'Putin, resmi tören kıtasında kendisini karşılayan askerleri Kırgızca selamladı. Caparov'la birlikte askerlerin karşısına geçen Putin, "Salam, asker" dedi.Kırgızistan, Rusya ile ortak bölgesel hava savunma sistemi kurulmasını onaylamıştıKırgızistan Meclisi, bir gün önce Rusya ile ortak bölgesel hava savunma sistemi kurulmasına ilişkin anlaşmayı onaylamıştı.Meclis'in internet sitesindeki açıklamaya göre, Meclis Genel Kurulu'nda görüşülen Kırgızistan ile Rusya arasında ortak bölgesel hava savunma sistemi kurulmasına ilişkin anlaşmanın uygun bulunmasına dair kanun kabul edildi.Anlaşma, iki ülke arasında Rusya'nın başkenti Moskova'da 16 Ağustos 2022'de imzalanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230929/soygu-dunyadaki-durum-bdt-ulkelerinin-guclu-orduya-sahip-olmasini-zorunlu-kiliyor-1075870838.html

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