https://sputniknews.com.tr/20231012/nato-onumuzdeki-hafta-nukleer-tatbikat-yapilacagini-duyurdu-1076281891.html

NATO, önümüzdeki hafta nükleer tatbikat yapılacağını duyurdu

NATO, önümüzdeki hafta nükleer tatbikat yapılacağını duyurdu

NATO ülkeleri, her yıl düzenlenen "Steadfast Noon" adlı nükleer tatbikatı gelecek hafta icra edecek. 12.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-12T22:45+0300

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dünya

nato

steadfast noon

nükleer caydırıcılık

nükleer silah

jens stoltenberg

nato genel sekreteri jens stoltenberg

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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, İttifak'ın her yıl ekim ayında yaptığı rutin tatbikatın gelecek hafta İtalya, Hırvatistan ve Akdeniz üzerinde düzenleneceğini söyledi. İttifakın savunma bakanlarının Brüksel'de gerçekleştirdiği toplantının ardından basın açıklaması yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, yaptığı açıklamada, Her yıl ekim ayında düzenlenen Steadfast Noon tatbikatının ittifakın nükleer güçlerinin caydırıcılığı açısından hayati önem taşıdığını bildirdi.Stoltenberg, tatbikatın bu yılki ayağının Akdeniz semalarında, İtalya ve Hırvatistan’da gerçekleşeceğini sözlerine ekledi.Başta ABD Başkanı Joe Biden olmak üzere Batılı liderlerin Rusya'ya karşı nükleer retoriği tırmandırdığı dönemde NATO, Avrupa'da nükleer caydırıcılık tatbikatlarına daha da vurgu yaparken, geçtiğimiz yılki Steadfast Noon 2022 tatbikatı Kuzey Denizi üzerinde yapılmıştı.

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nato, steadfast noon, nükleer caydırıcılık, nükleer silah, jens stoltenberg, nato genel sekreteri jens stoltenberg