https://sputniknews.com.tr/20231012/nato-onumuzdeki-hafta-nukleer-tatbikat-yapilacagini-duyurdu-1076281891.html
NATO, önümüzdeki hafta nükleer tatbikat yapılacağını duyurdu
NATO, önümüzdeki hafta nükleer tatbikat yapılacağını duyurdu
NATO ülkeleri, her yıl düzenlenen "Steadfast Noon" adlı nükleer tatbikatı gelecek hafta icra edecek. 12.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-12T22:45+0300
2023-10-12T22:45+0300
2023-10-12T22:45+0300
dünya
nato
steadfast noon
nükleer caydırıcılık
nükleer silah
jens stoltenberg
nato genel sekreteri jens stoltenberg
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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, İttifak'ın her yıl ekim ayında yaptığı rutin tatbikatın gelecek hafta İtalya, Hırvatistan ve Akdeniz üzerinde düzenleneceğini söyledi. İttifakın savunma bakanlarının Brüksel'de gerçekleştirdiği toplantının ardından basın açıklaması yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, yaptığı açıklamada, Her yıl ekim ayında düzenlenen Steadfast Noon tatbikatının ittifakın nükleer güçlerinin caydırıcılığı açısından hayati önem taşıdığını bildirdi.Stoltenberg, tatbikatın bu yılki ayağının Akdeniz semalarında, İtalya ve Hırvatistan’da gerçekleşeceğini sözlerine ekledi.Başta ABD Başkanı Joe Biden olmak üzere Batılı liderlerin Rusya'ya karşı nükleer retoriği tırmandırdığı dönemde NATO, Avrupa'da nükleer caydırıcılık tatbikatlarına daha da vurgu yaparken, geçtiğimiz yılki Steadfast Noon 2022 tatbikatı Kuzey Denizi üzerinde yapılmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231012/stoltenberg-abdnin-ortadogudaki-askeri-varligini-guclendirmesi-onemli-1076258552.html
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nato, steadfast noon, nükleer caydırıcılık, nükleer silah, jens stoltenberg, nato genel sekreteri jens stoltenberg
nato, steadfast noon, nükleer caydırıcılık, nükleer silah, jens stoltenberg, nato genel sekreteri jens stoltenberg
NATO, önümüzdeki hafta nükleer tatbikat yapılacağını duyurdu
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NATO ülkeleri, her yıl düzenlenen "Steadfast Noon" adlı nükleer tatbikatı gelecek hafta icra edecek.
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, İttifak'ın her yıl ekim ayında yaptığı rutin tatbikatın gelecek hafta İtalya, Hırvatistan ve Akdeniz üzerinde düzenleneceğini söyledi.
İttifakın savunma bakanlarının Brüksel'de gerçekleştirdiği toplantının ardından basın açıklaması yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, yaptığı açıklamada, Her yıl ekim ayında düzenlenen Steadfast Noon tatbikatının ittifakın nükleer güçlerinin caydırıcılığı açısından hayati önem taşıdığını bildirdi.
Stoltenberg, tatbikatın bu yılki ayağının Akdeniz semalarında, İtalya ve Hırvatistan’da gerçekleşeceğini sözlerine ekledi.
Başta ABD Başkanı Joe Biden olmak üzere Batılı liderlerin Rusya'ya karşı nükleer retoriği tırmandırdığı dönemde NATO, Avrupa'da nükleer caydırıcılık tatbikatlarına daha da vurgu yaparken, geçtiğimiz yılki Steadfast Noon 2022 tatbikatı Kuzey Denizi üzerinde yapılmıştı.