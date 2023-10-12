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Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20231012/nariskin-abd-rus-birlikleri-ve-suriye-ordusuna-iliskin-verileri-cihatcilara-aktariyor-1076278750.html
Narışkin: ABD, Rus birlikleri ve Suriye ordusuna ilişkin verileri cihatçılara aktarıyor
Narışkin: ABD, Rus birlikleri ve Suriye ordusuna ilişkin verileri cihatçılara aktarıyor
Rusya Dış İstihbarat Servisi Direktörü Sergey Narışkin, ABD'nin Suriye ordusu ve Rus birliklerinin yerleri ve hareket rotaları hakkındaki verileri cihatçılara... 12.10.2023, Sputnik Türkiye
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dünya
sergey narışkin
rusya dış istihbart servisi (svr)
rusya federal güvenlik servisi (fsb)
aleksandr bortnikov
bağımsız devletler topluluğu (bdt)
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10-12 Ekim tarihlerinde Bakü'de düzenlenen Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) üyesi ülkelerin istihbarat ve milli güvenlikten sorumlu kurumlarının başkanlarının toplantısına katılan Narışkin, ABD’nin cihatçılara Rus birlikleri ve Suriye ordusunun yerleri ve hareket yolları hakkında veri sağladığını söyledi.Narışkin, "IŞİD'in imkanlarının kullanılması da dahil olmak üzere durumu istikrarsızlaştırmaya yönelik çalışmalar sürüyor. Suriye ordusu ve Rus birliklerinin yerleri ve hareket rotaları hakkında bilgiler cihatçılara aktarılıyor" dedi.'Batı, Afrika'da Rusya’ya dost ülkelere karşı yıkıcı çalışmalar yürütüyor'Narışkin, Batı'nın Afrika'da Rusya'ya dost ülkelere karşı yıkıcı çalışmalar yürüttüğünü, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Moskova ziyareti sırasında Orta Afrika Cumhuriyeti'nde 9 Çin vatandaşının öldürülmesi olayının bunun açık bir örneği olduğunu vurguladı.Narışkin, “Bazı kaynaklara göre, Değişim için Vatanseverler Koalisyonu (CPC) örgütü tarafından 20 Mart'ta Orta Afrika Cumhuriyeti'nin Chimbolo kenti yakınlarındaki bir altın madenine düzenlenen saldırı sonucunda orada çalışan 9 Çin vatandaşı öldürüldü. Ancak Batı, bu olayla ilgili ivdedilikle Rusya’yı suçladı. Garip bir şekilde, olay Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Moskova ziyaretiyle aynı zamana denk geldi’ diye konuştu.'Batı, Rusya'yı parçalamayı ve Avrasya'yı çatışmaya sürüklemeyi hayal ediyor'Batı'nın Rusya'yı parçalama ve Avrasya'yı ‘korkunç bir etnik-dini çatışmaya' sürükleme hayali kurduğunu belirten Narışkin, “ABD ve G7’nin diğer üyelerinin yanı sıra Avrupa Birliği de aktif olarak Rusya'ya karşı çalışıyor. Özellikle Batı'da yerleşik ve açıkça Rus devletini parçalama ve toprak bütünlüğünü bozma çağrılarında bulunan etno-ayrılıkçı terörist yapılar finanse ediliyor. Bunlar arasında ‘Rusya Sonrası Özgür Halklar Forumu’ ve ‘Özgür Uluslar Birliği’ gibi yapılar yer alıyor” dedi.Sömürgecilikten kurtulma sloganlarının arkasına saklanan bu yapıların, Rusya'nın birkaç yarı devlet birimine bölünmesini talep ettiklerini ve üstelik bunun, Avrupa Parlamentosu kürsüsünden ve Avrupa-Atlantik diplomatik ve bilim topluluğunun alkışları arasında yapıldığını kaydetti.'Dünyada klasik bir devrimci durum gelişiyor'Dünyada artık ABD öncülüğündeki Batı'nın küresel ölçekte hakimiyetini sağlayamaması ve yükselen güç merkezlerinin de artık saldırgan Batı diktasına tahammül etmek istememesi nedeniyle klasik bir devrimci durum geliştiğine vurgu yapan Narışkin, “Dış İstihbarat Servisi’nin aldığı bilgiler, dünya düzeninin geleceğine yönelik mücadelenin yoğunlaştığını gösteriyor. Uluslararası alanda klasik bir devrimci durumla karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz. ABD liderliğindeki Batı artık küresel ölçekte kendi hakimiyetini sağlayamıyor. Buna karşılık yükselen güç merkezleri de artık saldırgan Batı diktasına tahammül etmek istemiyor" ifadelerini kullandı.'Batı, egemenliğini sürdürebilmek için teröristler ve aşırılık yanlılarıyla flört ediyor'ABD ve müttefiklerinin teröristlerle flört ederek küresel hakimiyetlerini korumaya çalıştıklarına vurgu yapan Narışkin, “Bir eğilim olduğunu açıkça görüyoruz. Şu veya bu ‘sorunlu’ bölgede normalleşme işaretleri görülür görülmez, Anglo-Saksonlar yerel teröristler ve aşırılık yanlılarıyla temaslarını yoğunlaştırıyor. Bunun en çarpıcı örneği Suriye'dir. Terörizm, aşırıcılık ve etnik ayrılıkçılık kartını oynayan ABD ve müttefikleri, dünya düzeninin geleceği tehlikede olduğu için her şeyi göze alıyor gibi görünüyor. Bu tam anlamıyla ateşle oynamaktır" dedi.Narışkin, Afganistan örneğinin terörist grupların kontrol edilebilirliğinin koşullara bağlı olduğunu ve sonunda kontrolden çıkarak onları silahlandıran ülkeler için tehdit oluşturmaya başladıklarını gösterdiğine dikkat çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:FSB Direktörü: Batı, Ukrayna'yı paralı askerler için eğitim sahasına dönüştürdüÖte yandan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü’de dün başlayan BDT Üye Devletleri Güvenlik Teşkilatları ve İstihbarat Başkanları Konseyi toplantısında konuşan Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov, yalnızca Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde Ukrayna silahlı kuvvetleri için 17 militan eğitim kampı bulunduğunu belirtmişti.FSB Direktörü Bortnikov “Batı koalisyonunun kasıtlı eylemleri sonucunda Ukrayna, teröristlerin ve paralı askerlerin modern savaş yöntemleri konusunda eğitildiği ve bu deneyimin BDT ve dünyanın diğer bölgelerinde uygulandığı bir platforma dönüştü” ifadelerini kullandı.Bortnikov, Kolektif Batı’nın istihbarat merkezleri ve sivil toplum örgütlerinin de Ukrayna silahlı oluşumlarının çıkarları doğrultusunda farklı ülkelerdeki terör örgütlerinin üyelerini işe aldığına değinirken, işe alınanlar arasında Nazi sempatizanları ile birlikte Afganistan, Ortadoğu, Avrupa ve okyanus ötesinde eğitim almış paralı askerlerin yer aldığını belirtti.“IŞİD ve benzeri gruplaşmaların İçkerya ve Kırım Tatar birlikleri kapsamında bize karşı savaştığına dair elimizde güvenilir bilgilere sahibiz” diyen FSB Direktörü, bu birliklerin aynı zamanda saldırı ve terör eylemleri düzenlemek üzere Rusya topraklarına gönderilen sabotaj ve keşif gruplarının da bir parçası olduğunu sözlerine ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230831/suriye-abd-siyasi-amaclarla-terore-yatirim-yapiyor-1075065608.html
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sergey narışkin, rusya dış istihbart servisi (svr), rusya federal güvenlik servisi (fsb), aleksandr bortnikov, bağımsız devletler topluluğu (bdt)
sergey narışkin, rusya dış istihbart servisi (svr), rusya federal güvenlik servisi (fsb), aleksandr bortnikov, bağımsız devletler topluluğu (bdt)

Narışkin: ABD, Rus birlikleri ve Suriye ordusuna ilişkin verileri cihatçılara aktarıyor

20:11 12.10.2023 (güncellendi: 20:17 12.10.2023)
© SputnikRusya Dış İstihbarat Servisi Direktörü Sergey Narışkin
Rusya Dış İstihbarat Servisi Direktörü Sergey Narışkin - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2023
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Rusya Dış İstihbarat Servisi Direktörü Sergey Narışkin, ABD'nin Suriye ordusu ve Rus birliklerinin yerleri ve hareket rotaları hakkındaki verileri cihatçılara aktardığını belirtti.
10-12 Ekim tarihlerinde Bakü'de düzenlenen Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) üyesi ülkelerin istihbarat ve milli güvenlikten sorumlu kurumlarının başkanlarının toplantısına katılan Narışkin, ABD’nin cihatçılara Rus birlikleri ve Suriye ordusunun yerleri ve hareket yolları hakkında veri sağladığını söyledi.
Narışkin, "IŞİD'in imkanlarının kullanılması da dahil olmak üzere durumu istikrarsızlaştırmaya yönelik çalışmalar sürüyor. Suriye ordusu ve Rus birliklerinin yerleri ve hareket rotaları hakkında bilgiler cihatçılara aktarılıyor" dedi.

'Batı, Afrika'da Rusya’ya dost ülkelere karşı yıkıcı çalışmalar yürütüyor'

Narışkin, Batı'nın Afrika'da Rusya'ya dost ülkelere karşı yıkıcı çalışmalar yürüttüğünü, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Moskova ziyareti sırasında Orta Afrika Cumhuriyeti'nde 9 Çin vatandaşının öldürülmesi olayının bunun açık bir örneği olduğunu vurguladı.
Narışkin, “Bazı kaynaklara göre, Değişim için Vatanseverler Koalisyonu (CPC) örgütü tarafından 20 Mart'ta Orta Afrika Cumhuriyeti'nin Chimbolo kenti yakınlarındaki bir altın madenine düzenlenen saldırı sonucunda orada çalışan 9 Çin vatandaşı öldürüldü. Ancak Batı, bu olayla ilgili ivdedilikle Rusya’yı suçladı. Garip bir şekilde, olay Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Moskova ziyaretiyle aynı zamana denk geldi’ diye konuştu.

'Batı, Rusya'yı parçalamayı ve Avrasya'yı çatışmaya sürüklemeyi hayal ediyor'

Batı'nın Rusya'yı parçalama ve Avrasya'yı ‘korkunç bir etnik-dini çatışmaya' sürükleme hayali kurduğunu belirten Narışkin, “ABD ve G7’nin diğer üyelerinin yanı sıra Avrupa Birliği de aktif olarak Rusya'ya karşı çalışıyor. Özellikle Batı'da yerleşik ve açıkça Rus devletini parçalama ve toprak bütünlüğünü bozma çağrılarında bulunan etno-ayrılıkçı terörist yapılar finanse ediliyor. Bunlar arasında ‘Rusya Sonrası Özgür Halklar Forumu’ ve ‘Özgür Uluslar Birliği’ gibi yapılar yer alıyor” dedi.
Sömürgecilikten kurtulma sloganlarının arkasına saklanan bu yapıların, Rusya'nın birkaç yarı devlet birimine bölünmesini talep ettiklerini ve üstelik bunun, Avrupa Parlamentosu kürsüsünden ve Avrupa-Atlantik diplomatik ve bilim topluluğunun alkışları arasında yapıldığını kaydetti.

'Dünyada klasik bir devrimci durum gelişiyor'

Dünyada artık ABD öncülüğündeki Batı'nın küresel ölçekte hakimiyetini sağlayamaması ve yükselen güç merkezlerinin de artık saldırgan Batı diktasına tahammül etmek istememesi nedeniyle klasik bir devrimci durum geliştiğine vurgu yapan Narışkin, “Dış İstihbarat Servisi’nin aldığı bilgiler, dünya düzeninin geleceğine yönelik mücadelenin yoğunlaştığını gösteriyor. Uluslararası alanda klasik bir devrimci durumla karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz. ABD liderliğindeki Batı artık küresel ölçekte kendi hakimiyetini sağlayamıyor. Buna karşılık yükselen güç merkezleri de artık saldırgan Batı diktasına tahammül etmek istemiyor" ifadelerini kullandı.

'Batı, egemenliğini sürdürebilmek için teröristler ve aşırılık yanlılarıyla flört ediyor'

ABD ve müttefiklerinin teröristlerle flört ederek küresel hakimiyetlerini korumaya çalıştıklarına vurgu yapan Narışkin, “Bir eğilim olduğunu açıkça görüyoruz. Şu veya bu ‘sorunlu’ bölgede normalleşme işaretleri görülür görülmez, Anglo-Saksonlar yerel teröristler ve aşırılık yanlılarıyla temaslarını yoğunlaştırıyor. Bunun en çarpıcı örneği Suriye'dir. Terörizm, aşırıcılık ve etnik ayrılıkçılık kartını oynayan ABD ve müttefikleri, dünya düzeninin geleceği tehlikede olduğu için her şeyi göze alıyor gibi görünüyor. Bu tam anlamıyla ateşle oynamaktır" dedi.
Narışkin, Afganistan örneğinin terörist grupların kontrol edilebilirliğinin koşullara bağlı olduğunu ve sonunda kontrolden çıkarak onları silahlandıran ülkeler için tehdit oluşturmaya başladıklarını gösterdiğine dikkat çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Batı'nın artık uluslararası ilişkilerin ana ve tek öznesi olmaması umut verici. Daha sorumlu küresel ve bölgesel oyuncular bir araya gelerek Amerikan ve Britanya maceralarına direnme ve sorunlu durumları bağımsız olarak çözebilme imkanlarına pekala sahip. Güçlerin birleştirilmesi ülkelere istikrar ve stratejik derinlik kazandırır; bu, dünyanın yeniden dönüşümü ve tek kutupluluktan çok kutupluluk durumuna zor geçiş ortamında son derece gereklidir."

FSB Direktörü: Batı, Ukrayna'yı paralı askerler için eğitim sahasına dönüştürdü

Öte yandan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü’de dün başlayan BDT Üye Devletleri Güvenlik Teşkilatları ve İstihbarat Başkanları Konseyi toplantısında konuşan Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov, yalnızca Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde Ukrayna silahlı kuvvetleri için 17 militan eğitim kampı bulunduğunu belirtmişti.
FSB Direktörü Bortnikov Batı koalisyonunun kasıtlı eylemleri sonucunda Ukrayna, teröristlerin ve paralı askerlerin modern savaş yöntemleri konusunda eğitildiği ve bu deneyimin BDT ve dünyanın diğer bölgelerinde uygulandığı bir platforma dönüştü” ifadelerini kullandı.
Bortnikov, Kolektif Batı’nın istihbarat merkezleri ve sivil toplum örgütlerinin de Ukrayna silahlı oluşumlarının çıkarları doğrultusunda farklı ülkelerdeki terör örgütlerinin üyelerini işe aldığına değinirken, işe alınanlar arasında Nazi sempatizanları ile birlikte Afganistan, Ortadoğu, Avrupa ve okyanus ötesinde eğitim almış paralı askerlerin yer aldığını belirtti.
IŞİD ve benzeri gruplaşmaların İçkerya ve Kırım Tatar birlikleri kapsamında bize karşı savaştığına dair elimizde güvenilir bilgilere sahibiz” diyen FSB Direktörü, bu birliklerin aynı zamanda saldırı ve terör eylemleri düzenlemek üzere Rusya topraklarına gönderilen sabotaj ve keşif gruplarının da bir parçası olduğunu sözlerine ekledi.
Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2023
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Suriye: ABD, siyasi amaçlarla teröre yatırım yapıyor
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