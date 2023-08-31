https://sputniknews.com.tr/20230831/suriye-abd-siyasi-amaclarla-terore-yatirim-yapiyor-1075065608.html

Suriye: ABD, siyasi amaçlarla teröre yatırım yapıyor

Suriye: ABD, siyasi amaçlarla teröre yatırım yapıyor

Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, ABD ve Batı’nın, siyasi hedeflerine ulaşmak için teröre yatırım yapmaya devam ettiğini belirtti. 31.08.2023, Sputnik Türkiye

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dünya

suriye

ortadoğu

faysal mikdad

iran

hüseyin emir abdullahiyan

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Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, bugün başkent Şam’ı ziyaret eden İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuştu.Mikdad, “Suriye ve İran’ın karşı karşıya olduğu sorunları değerlendirdik. Batı’nın iki ülkeye yönelik saldırgan politikasının devam etmesi dikkatimizi çekti. ABD ve Batı, siyasi hedeflere ulaşmak için başta terörizme yatırım olmak üzere eski ve yeni araçları kullanmaya devam ediyor” ifadesini kullandı.

suriye

iran

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suriye, ortadoğu, faysal mikdad, iran, hüseyin emir abdullahiyan