https://sputniknews.com.tr/20230831/suriye-abd-siyasi-amaclarla-terore-yatirim-yapiyor-1075065608.html
Suriye: ABD, siyasi amaçlarla teröre yatırım yapıyor
Suriye: ABD, siyasi amaçlarla teröre yatırım yapıyor
Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, ABD ve Batı’nın, siyasi hedeflerine ulaşmak için teröre yatırım yapmaya devam ettiğini belirtti. 31.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-31T00:52+0300
2023-08-31T00:52+0300
2023-08-31T00:52+0300
dünya
suriye
ortadoğu
faysal mikdad
iran
hüseyin emir abdullahiyan
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Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, bugün başkent Şam’ı ziyaret eden İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuştu.Mikdad, “Suriye ve İran’ın karşı karşıya olduğu sorunları değerlendirdik. Batı’nın iki ülkeye yönelik saldırgan politikasının devam etmesi dikkatimizi çekti. ABD ve Batı, siyasi hedeflere ulaşmak için başta terörizme yatırım olmak üzere eski ve yeni araçları kullanmaya devam ediyor” ifadesini kullandı.
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suriye, ortadoğu, faysal mikdad, iran, hüseyin emir abdullahiyan
suriye, ortadoğu, faysal mikdad, iran, hüseyin emir abdullahiyan
Suriye: ABD, siyasi amaçlarla teröre yatırım yapıyor
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Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, ABD ve Batı’nın, siyasi hedeflerine ulaşmak için teröre yatırım yapmaya devam ettiğini belirtti.
Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, bugün başkent Şam’ı ziyaret eden İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuştu.
Mikdad, “Suriye ve İran’ın karşı karşıya olduğu sorunları değerlendirdik. Batı’nın iki ülkeye yönelik saldırgan politikasının devam etmesi dikkatimizi çekti. ABD ve Batı, siyasi hedeflere ulaşmak için başta terörizme yatırım olmak üzere eski ve yeni araçları kullanmaya devam ediyor” ifadesini kullandı.