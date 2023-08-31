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Suriye: ABD, siyasi amaçlarla teröre yatırım yapıyor
Suriye: ABD, siyasi amaçlarla teröre yatırım yapıyor
Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, ABD ve Batı’nın, siyasi hedeflerine ulaşmak için teröre yatırım yapmaya devam ettiğini belirtti. 31.08.2023, Sputnik Türkiye
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dünya
suriye
ortadoğu
faysal mikdad
iran
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Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, bugün başkent Şam’ı ziyaret eden İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuştu.Mikdad, “Suriye ve İran’ın karşı karşıya olduğu sorunları değerlendirdik. Batı’nın iki ülkeye yönelik saldırgan politikasının devam etmesi dikkatimizi çekti. ABD ve Batı, siyasi hedeflere ulaşmak için başta terörizme yatırım olmak üzere eski ve yeni araçları kullanmaya devam ediyor” ifadesini kullandı.
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suriye, ortadoğu, faysal mikdad, iran, hüseyin emir abdullahiyan
suriye, ortadoğu, faysal mikdad, iran, hüseyin emir abdullahiyan

Suriye: ABD, siyasi amaçlarla teröre yatırım yapıyor

00:52 31.08.2023
© SputnikSuriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad
Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2023
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Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, ABD ve Batı’nın, siyasi hedeflerine ulaşmak için teröre yatırım yapmaya devam ettiğini belirtti.
Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, bugün başkent Şam’ı ziyaret eden İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuştu.
Mikdad, “Suriye ve İran’ın karşı karşıya olduğu sorunları değerlendirdik. Batı’nın iki ülkeye yönelik saldırgan politikasının devam etmesi dikkatimizi çekti. ABD ve Batı, siyasi hedeflere ulaşmak için başta terörizme yatırım olmak üzere eski ve yeni araçları kullanmaya devam ediyor” ifadesini kullandı.
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