https://sputniknews.com.tr/20231012/msb-kaynaklari-turkiyeye-ait-sihayi-dusuren-abd-ucaginin-nereden-kalktigini-acikladi-1076269287.html
MSB kaynakları, Türkiye’ye ait SİHA’yı düşüren ABD uçağının nereden kalktığını açıkladı
MSB kaynakları, Türkiye’ye ait SİHA’yı düşüren ABD uçağının nereden kalktığını açıkladı
Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Suriye’de Türkiye’ye ait SİHA’yı düşüren ABD uçağının İncirlik’ten kalktığına dair iddiaları yalanlayarak “Uçağın... 12.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-12T12:00+0300
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MIA „Rosiya Segodnya“
milli savunma bakanlığı (msb)
milli savunma bakanlığı (msb)
MSB kaynakları, Türkiye’ye ait SİHA’yı düşüren ABD uçağının nereden kalktığını açıkladı
12:00 12.10.2023 (güncellendi: 12:03 12.10.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Suriye’de Türkiye’ye ait SİHA’yı düşüren ABD uçağının İncirlik’ten kalktığına dair iddiaları yalanlayarak “Uçağın İncirlik’ten kalktığı tamamıyla spekülasyon, böyle bir durum söz konusu değil” yanıtını verdi. Uçağın nereden kalktığına ilişkin soruya da kaynaklar “Uçak Ürdün’den kalktı” dedi.