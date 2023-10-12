https://sputniknews.com.tr/20231012/maraton-kosucusu-sokak-kedisine-yardim-etmek-icin-kisisel-rekorunu-feda-etti-1076229691.html
Maraton koşucusu, sokak kedisine yardım etmek için kişisel rekorunu feda etti
Maraton koşucusu, sokak kedisine yardım etmek için kişisel rekorunu feda etti
Bir maraton koşucusu, yarış esnasında yol kenarındaki başıboş bir kedi yavrusunu kurtarmak maksadıyla kişisel rekorunu feda etti. 12.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-12T14:14+0300
2023-10-12T14:14+0300
2023-10-12T14:14+0300
yaşam
kedi
maraton
chicago
rekor
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Chicago Maratonu’nda yarışan 26 yaşındaki Boston sakini Sarah Bohan, yarış esnasında kaldırımda terk edilmiş bir kedinin dikkatini dağıtması üzerine ona yardım etmeye karar verdi.Bohan, kişisel yarış rekorunu kırmak üzere olmasına rağmen kediye yardım etmek için maratondan ayrıldı ve kediye yardım etti.Bohan kedi ile ilgili gözlemlerini şu şekilde anlattı:Maraton koşucusu kimsenin kediyi fark etmediğini de sözlerine ekleyerek hemen arkasını dönerek kediyi kucağına aldığını belirtti.Ancak Bohan’ın yine de koşuya devam etmesi gerekiyordu bu sebepten koşarken kediyi elinde tutamayacağının farkındaydı. Fakat başka bir koşucu olan Gia Nigro’nun kendisini gördüğünü ve onun da kediye yardım etmek üzere yanına geldiğini dile getirdi.Bohan, zamanın umrunda olmadığını ve tek odak noktasının o kediyi kurtarmak olduğunu vurgularken bu durumun yine de yarışın gidişatını tamamen değiştirdiğini ifade etti.İki arkadaş yarışa devam etmek için seyircilere: “Kediyi almak isteyen var mı?” diye sorduklarını ve nihayetinde bir süre sonra iki kişinin Kabul ettiğini belirtti. Ancak Bohan yine de emin olmak için bu iki gönüllüye “Kediye bakacaklarını ve seveceklerini teyit etmek için beş kez sorduğunu” ifade etti.Bohan ise yarışı kendi kişisel derecesinden 19 dakika geride 3:31:35’lik bir derece ile tamamladı.Bohan’ın evsiz kedi ve köpeklerin öldürülmemesi için kampanyalar yürüten Paws Chicago için koşan 482 kişiden biri olduğu ifade edildi. Fakat kediyi bulmasının yalnızca tesadüf olduğunu belirtildi. Bohan açıklamasında yarışın beklendiği gibi sonuçlanmamasına rağmen yaptığından pişmanlık duymadığını vurgulayarak şu sözleri dile getirdi:Sosyal medyada olay hakkında yorum yapan kullanıcılar ise olayı "Bütün kahramanlar pelerin giymez" şeklinde yorumladılar.
https://sputniknews.com.tr/20231004/kedi-tirmigindan-kaynaklandigini-zannettigi-sislik-tumor-cikti-aslinda-bana-haber-verdi-1076013743.html
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kedi, maraton, chicago, rekor
kedi, maraton, chicago, rekor
Maraton koşucusu, sokak kedisine yardım etmek için kişisel rekorunu feda etti
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Bir maraton koşucusu, yarış esnasında yol kenarındaki başıboş bir kedi yavrusunu kurtarmak maksadıyla kişisel rekorunu feda etti.
Chicago Maratonu’nda yarışan 26 yaşındaki Boston sakini Sarah Bohan, yarış esnasında kaldırımda terk edilmiş bir kedinin dikkatini dağıtması üzerine ona yardım etmeye karar verdi.
Bohan, kişisel yarış rekorunu kırmak üzere olmasına rağmen kediye yardım etmek için maratondan ayrıldı ve kediye yardım etti.
Bohan kedi ile ilgili gözlemlerini şu şekilde anlattı:
Hepi topu 1 kilo ancak vardı, tüyleri kirden keçeye dönmüştü. İyi bakılmadığı için gözlerinin altında birtakım izler vardı ve kedi sadece ağlıyordu.
Maraton koşucusu kimsenin kediyi fark etmediğini de sözlerine ekleyerek hemen arkasını dönerek kediyi kucağına aldığını belirtti.
Ancak Bohan’ın yine de koşuya devam etmesi gerekiyordu bu sebepten koşarken kediyi elinde tutamayacağının farkındaydı. Fakat başka bir koşucu olan Gia Nigro’nun kendisini gördüğünü ve onun da kediye yardım etmek üzere yanına geldiğini dile getirdi.
Bohan, zamanın umrunda olmadığını ve tek odak noktasının o kediyi kurtarmak olduğunu vurgularken bu durumun yine de yarışın gidişatını tamamen değiştirdiğini ifade etti.
İki arkadaş yarışa devam etmek için seyircilere: “Kediyi almak isteyen var mı?” diye sorduklarını ve nihayetinde bir süre sonra iki kişinin Kabul ettiğini belirtti. Ancak Bohan yine de emin olmak için bu iki gönüllüye “Kediye bakacaklarını ve seveceklerini teyit etmek için beş kez sorduğunu” ifade etti.
Bohan ise yarışı kendi kişisel derecesinden 19 dakika geride 3:31:35’lik bir derece ile tamamladı.
Bohan’ın evsiz kedi ve köpeklerin öldürülmemesi için kampanyalar yürüten Paws Chicago için koşan 482 kişiden biri olduğu ifade edildi. Fakat kediyi bulmasının yalnızca tesadüf olduğunu belirtildi. Bohan açıklamasında yarışın beklendiği gibi sonuçlanmamasına rağmen yaptığından pişmanlık duymadığını vurgulayarak şu sözleri dile getirdi:
İnsani merhamet yükümlülüğü içgüdüsel olarak devreye giriyor ve o noktada yarış umurumda değildi. Sadece 'Bu kedinin birine ihtiyacı var ve ben o kişi olmak zorunda kalabilirim' dedim. Bunu sorun etmiyorum çünkü bu benim sorumluluğum.
Sosyal medyada olay hakkında yorum yapan kullanıcılar ise olayı "Bütün kahramanlar pelerin giymez" şeklinde yorumladılar.