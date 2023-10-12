Maraton koşucusu, sokak kedisine yardım etmek için kişisel rekorunu feda etti

Türkiye
AFAD duyurdu: Van'da 4.7 büyüklüğünde deprem
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Bir Cumhuriyet değeri: Sümerbank fabrikaları
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
4 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ABD, Putin'in Rus silahlarının imkanlarına ilişkin sözlerinden endişe duymalı
09:31
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
GÜN ORTASI
Trafik sigortası ve otomotiv sektöründeki gelişmeler
12:00
88 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Otomobil hizmetlerini tek bir uygulamada toplayan Türk girişimi
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SESLİ HABER
Alman basın: Şansölye’nin partisi yerel seçimlerde tarihi yenilgiye uğradı
15:22
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
Lukaşenko'dan Batı'ya uyarı: Ukrayna'daki çatışmayı durdurun, yoksa daha kötü olacak
17:43
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Putin, nükleer silahlarla ilgili açıklamasıyla Rusya'yı suçlayanlara net yanıt verdi
17:52
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
Trump'ın oğlu, 'bir sonraki çatışma bölgesi' için adres verdi
18:19
1 dk
SESLİ HABER
ABD basını: Avrupa, Kiev yardımları sonrası İsrail'e kaynak kalmamasından korkuyor
18:28
1 dk
SESLİ HABER
Romanya Parlamentosu, Zelenskiy'in konuşma yapacağı toplantıyı iptal etti
18:39
1 dk
SESLİ HABER
ABD basını: Rusya'nın Ukrayna'daki Su-34 hamlesi korkutuyor
18:48
2 dk
SESLİ HABER
BM yetkilisi: Gazze'deki mevcut çatışma 2,2 milyon kişinin durumunu daha da kötüleştirecek
18:55
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
SESLİ HABER
Lübnanlı Uzman: Putin'in Valday'daki konuşması çok kutuplu dünyanın başlangıcına dair bir mesajdı
19:12
2 dk
SESLİ HABER
Borrell’den itiraf: ABD'nin Ukrayna'ya sağladığı finansmanda belirsizlik sürüyor
19:21
1 dk
SESLİ HABER
ABD'li ünlü sunucu Carlson: İsrail-Filistin gerilimi ABD hükümetinin iflasına yol açabilir
19:29
2 dk
SESLİ HABER
Volker Türk: ‘HAMAS esirleri serbest bırakmalı’
19:38
1 dk
SESLİ HABER
BM yetkilisi: Gazze'deki mevcut çatışma 2,2 milyon kişinin durumunu daha da kötüleştirecek
19:47
1 dk
SESLİ HABER
Duma Başkanı Volodin: Filistin-İsrail çatışmasından Batı sorumlu
19:56
1 dk
SESLİ HABER
Filistinli uzman: Artık her senaryo gerçekleştirilebilir
20:09
2 dk
SESLİ HABER
Borrell: AB'nin Filistin'e mali yardım sağlamaya devam edecek
20:24
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Devlet Üretme Çiftlikleri
07:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
FETHİ YILMAZ'LA 30 DAKİKA
ABD'nin uçak gemilerinin bilinmeyenleri
10:30
30 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
GÜN ORTASI
AYM, Can Atalay görüşmesini erteledi
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
10 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
73 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
SESLİ HABER
Putin'in zirveye Paşinyan'ın katılmayacağı duyuruldu
17:42
2 dk
SESLİ HABER
‘ABD, BM İnsan Hakları Konseyi seçimlerinde Rusya’nın seçilmemesi için kampanya yürüttü’
17:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Medvedev: IŞİD, Kiev rejiminin geleneksel ortağı
18:14
2 dk
SESLİ HABER
Çin: Ortadoğu'da acil ateşkes gerekli
18:23
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
SESLİ HABER
Borrell'dan İsrail'e uluslararası insancıl hukuka saygı gösterme çağrısı
19:13
2 dk
SESLİ HABER
Filistin’den İsrail’e ‘beyaz fosforlu mühimmat’ suçlaması
19:21
1 dk
SESLİ HABER
ABD, İsrail çatışması nedeniyle İran fonlarını yeniden dondurabilir
20:00
2 dk
SESLİ HABER
FSB Direktörü: Batı, Ukrayna'yı paralı askerler için eğitim sahasına dönüştürdü
20:08
2 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20231012/maraton-kosucusu-sokak-kedisine-yardim-etmek-icin-kisisel-rekorunu-feda-etti-1076229691.html
Maraton koşucusu, sokak kedisine yardım etmek için kişisel rekorunu feda etti
Maraton koşucusu, sokak kedisine yardım etmek için kişisel rekorunu feda etti
Bir maraton koşucusu, yarış esnasında yol kenarındaki başıboş bir kedi yavrusunu kurtarmak maksadıyla kişisel rekorunu feda etti. 12.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-12T14:14+0300
2023-10-12T14:14+0300
yaşam
kedi
maraton
chicago
rekor
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/1e/1073037521_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_9523195bc4caf791eb67652c378a5ecd.jpg
Chicago Maratonu’nda yarışan 26 yaşındaki Boston sakini Sarah Bohan, yarış esnasında kaldırımda terk edilmiş bir kedinin dikkatini dağıtması üzerine ona yardım etmeye karar verdi.Bohan, kişisel yarış rekorunu kırmak üzere olmasına rağmen kediye yardım etmek için maratondan ayrıldı ve kediye yardım etti.Bohan kedi ile ilgili gözlemlerini şu şekilde anlattı:Maraton koşucusu kimsenin kediyi fark etmediğini de sözlerine ekleyerek hemen arkasını dönerek kediyi kucağına aldığını belirtti.Ancak Bohan’ın yine de koşuya devam etmesi gerekiyordu bu sebepten koşarken kediyi elinde tutamayacağının farkındaydı. Fakat başka bir koşucu olan Gia Nigro’nun kendisini gördüğünü ve onun da kediye yardım etmek üzere yanına geldiğini dile getirdi.Bohan, zamanın umrunda olmadığını ve tek odak noktasının o kediyi kurtarmak olduğunu vurgularken bu durumun yine de yarışın gidişatını tamamen değiştirdiğini ifade etti.İki arkadaş yarışa devam etmek için seyircilere: “Kediyi almak isteyen var mı?” diye sorduklarını ve nihayetinde bir süre sonra iki kişinin Kabul ettiğini belirtti. Ancak Bohan yine de emin olmak için bu iki gönüllüye “Kediye bakacaklarını ve seveceklerini teyit etmek için beş kez sorduğunu” ifade etti.Bohan ise yarışı kendi kişisel derecesinden 19 dakika geride 3:31:35’lik bir derece ile tamamladı.Bohan’ın evsiz kedi ve köpeklerin öldürülmemesi için kampanyalar yürüten Paws Chicago için koşan 482 kişiden biri olduğu ifade edildi. Fakat kediyi bulmasının yalnızca tesadüf olduğunu belirtildi. Bohan açıklamasında yarışın beklendiği gibi sonuçlanmamasına rağmen yaptığından pişmanlık duymadığını vurgulayarak şu sözleri dile getirdi:Sosyal medyada olay hakkında yorum yapan kullanıcılar ise olayı "Bütün kahramanlar pelerin giymez" şeklinde yorumladılar.
https://sputniknews.com.tr/20231004/kedi-tirmigindan-kaynaklandigini-zannettigi-sislik-tumor-cikti-aslinda-bana-haber-verdi-1076013743.html
chicago
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/1e/1073037521_0:0:879:659_1920x0_80_0_0_67a2c86be8752b10a9cad956bf618a83.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kedi, maraton, chicago, rekor
kedi, maraton, chicago, rekor

Maraton koşucusu, sokak kedisine yardım etmek için kişisel rekorunu feda etti

14:14 12.10.2023
© AAKaradağ'ın kediler kenti: Kotor
Karadağ'ın kediler kenti: Kotor - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2023
© AA
Abone olTelegram
Bir maraton koşucusu, yarış esnasında yol kenarındaki başıboş bir kedi yavrusunu kurtarmak maksadıyla kişisel rekorunu feda etti.
Chicago Maratonu’nda yarışan 26 yaşındaki Boston sakini Sarah Bohan, yarış esnasında kaldırımda terk edilmiş bir kedinin dikkatini dağıtması üzerine ona yardım etmeye karar verdi.
Bohan, kişisel yarış rekorunu kırmak üzere olmasına rağmen kediye yardım etmek için maratondan ayrıldı ve kediye yardım etti.
Bohan kedi ile ilgili gözlemlerini şu şekilde anlattı:
Hepi topu 1 kilo ancak vardı, tüyleri kirden keçeye dönmüştü. İyi bakılmadığı için gözlerinin altında birtakım izler vardı ve kedi sadece ağlıyordu.
Maraton koşucusu kimsenin kediyi fark etmediğini de sözlerine ekleyerek hemen arkasını dönerek kediyi kucağına aldığını belirtti.
Ancak Bohan’ın yine de koşuya devam etmesi gerekiyordu bu sebepten koşarken kediyi elinde tutamayacağının farkındaydı. Fakat başka bir koşucu olan Gia Nigro’nun kendisini gördüğünü ve onun da kediye yardım etmek üzere yanına geldiğini dile getirdi.
Bohan, zamanın umrunda olmadığını ve tek odak noktasının o kediyi kurtarmak olduğunu vurgularken bu durumun yine de yarışın gidişatını tamamen değiştirdiğini ifade etti.
İki arkadaş yarışa devam etmek için seyircilere: “Kediyi almak isteyen var mı?” diye sorduklarını ve nihayetinde bir süre sonra iki kişinin Kabul ettiğini belirtti. Ancak Bohan yine de emin olmak için bu iki gönüllüye “Kediye bakacaklarını ve seveceklerini teyit etmek için beş kez sorduğunu” ifade etti.
Bohan ise yarışı kendi kişisel derecesinden 19 dakika geride 3:31:35’lik bir derece ile tamamladı.
Bohan’ın evsiz kedi ve köpeklerin öldürülmemesi için kampanyalar yürüten Paws Chicago için koşan 482 kişiden biri olduğu ifade edildi. Fakat kediyi bulmasının yalnızca tesadüf olduğunu belirtildi. Bohan açıklamasında yarışın beklendiği gibi sonuçlanmamasına rağmen yaptığından pişmanlık duymadığını vurgulayarak şu sözleri dile getirdi:

İnsani merhamet yükümlülüğü içgüdüsel olarak devreye giriyor ve o noktada yarış umurumda değildi. Sadece 'Bu kedinin birine ihtiyacı var ve ben o kişi olmak zorunda kalabilirim' dedim. Bunu sorun etmiyorum çünkü bu benim sorumluluğum.

Sosyal medyada olay hakkında yorum yapan kullanıcılar ise olayı "Bütün kahramanlar pelerin giymez" şeklinde yorumladılar.
Seden Baş - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2023
TÜRKİYE
Kedi tırmığından kaynaklandığını zannettiği şişlik tümör çıktı: 'Aslında bana haber verdi'
4 Ekim, 12:42
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала