https://sputniknews.com.tr/20231012/maraton-kosucusu-sokak-kedisine-yardim-etmek-icin-kisisel-rekorunu-feda-etti-1076229691.html

Maraton koşucusu, sokak kedisine yardım etmek için kişisel rekorunu feda etti

Maraton koşucusu, sokak kedisine yardım etmek için kişisel rekorunu feda etti

Bir maraton koşucusu, yarış esnasında yol kenarındaki başıboş bir kedi yavrusunu kurtarmak maksadıyla kişisel rekorunu feda etti. 12.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-12T14:14+0300

2023-10-12T14:14+0300

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yaşam

kedi

maraton

chicago

rekor

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Chicago Maratonu’nda yarışan 26 yaşındaki Boston sakini Sarah Bohan, yarış esnasında kaldırımda terk edilmiş bir kedinin dikkatini dağıtması üzerine ona yardım etmeye karar verdi.Bohan, kişisel yarış rekorunu kırmak üzere olmasına rağmen kediye yardım etmek için maratondan ayrıldı ve kediye yardım etti.Bohan kedi ile ilgili gözlemlerini şu şekilde anlattı:Maraton koşucusu kimsenin kediyi fark etmediğini de sözlerine ekleyerek hemen arkasını dönerek kediyi kucağına aldığını belirtti.Ancak Bohan’ın yine de koşuya devam etmesi gerekiyordu bu sebepten koşarken kediyi elinde tutamayacağının farkındaydı. Fakat başka bir koşucu olan Gia Nigro’nun kendisini gördüğünü ve onun da kediye yardım etmek üzere yanına geldiğini dile getirdi.Bohan, zamanın umrunda olmadığını ve tek odak noktasının o kediyi kurtarmak olduğunu vurgularken bu durumun yine de yarışın gidişatını tamamen değiştirdiğini ifade etti.İki arkadaş yarışa devam etmek için seyircilere: “Kediyi almak isteyen var mı?” diye sorduklarını ve nihayetinde bir süre sonra iki kişinin Kabul ettiğini belirtti. Ancak Bohan yine de emin olmak için bu iki gönüllüye “Kediye bakacaklarını ve seveceklerini teyit etmek için beş kez sorduğunu” ifade etti.Bohan ise yarışı kendi kişisel derecesinden 19 dakika geride 3:31:35’lik bir derece ile tamamladı.Bohan’ın evsiz kedi ve köpeklerin öldürülmemesi için kampanyalar yürüten Paws Chicago için koşan 482 kişiden biri olduğu ifade edildi. Fakat kediyi bulmasının yalnızca tesadüf olduğunu belirtildi. Bohan açıklamasında yarışın beklendiği gibi sonuçlanmamasına rağmen yaptığından pişmanlık duymadığını vurgulayarak şu sözleri dile getirdi:Sosyal medyada olay hakkında yorum yapan kullanıcılar ise olayı "Bütün kahramanlar pelerin giymez" şeklinde yorumladılar.

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