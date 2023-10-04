https://sputniknews.com.tr/20231004/kedi-tirmigindan-kaynaklandigini-zannettigi-sislik-tumor-cikti-aslinda-bana-haber-verdi-1076013743.html

Kedi tırmığından kaynaklandığını zannettiği şişlik tümör çıktı: 'Aslında bana haber verdi'

Kedi tırmığından kaynaklandığını zannettiği şişlik tümör çıktı: 'Aslında bana haber verdi'

İzmir'deki bir hastanede sağlık memuru olarak görev yapan 30 yaşındaki Seden Baş, 'Şans' isimli kedisinden kaynaklandığını düşündüğü göğsündeki şişlik için... 04.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-04T12:42+0300

2023-10-04T12:42+0300

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türkiye

kedi

yavru kedi

kanser

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İzmir'de Seden Baş, 6 yıl önce sokaktaki bir manav tezgahının altında bulduğu yavru kediyi sahiplendi. 'Şans' ismini verdiği kedisinin, 1 yıl önce sürekli sağ memesinin üstüne yatması veya atlaması nedeniyle oluştuğunu düşündüğü şişlik nedeniyle hastaneye başvuran Baş, yapılan tetkikler sonrası meme kanseri olduğunu öğrendi. Baş, kemoterapi ve immünoterapi ile meme kanserini yenmeyi başardı.Baş, kedisi Şans'ın ona ikinci bir yaşam şansı verdiğine inandığını söyledi.Şans'ın çok hırçın bir kedi olduğunu ve kimseye yaklaşmadığını anlatan Baş, "Anneleri ölmüş yavrulardan bir tanesini sahiplendim. Şu an 6 yaşında. Çok zor bir dönemden geçiyordum. Bana uğur getirmesini istediğim için ona Şans adını verdim. Bana böyle bir hayat şansı vereceğini asla bilmiyordum" dedi.'Şans oradaki tümörü bana haber verdi aslında'Kedisi Şans'ın sürekli, daha sonra tümör olduğu belirlenen sağ göğsüne yattığını dile getiren Baş, şöyle devam etti:"Şans oradaki tümörü bana haber verdi aslında. Geçen sene ekim ayında başladı ağrılarım. Doktorlara gittiğim zaman bu öyküyü anlattığımda kedi tırmığı olarak nitelenen bir hastalık olabileceğini söylediler. 3 ay zaman kaybettim. Ocak ayında evre 3 C meme kanseri tanısı aldım. Şans benim gerçekten şansım oldu. Adının karşılığını verdi. Hikayem böyle başladı."Kemoterapinin mayıs ayında tamamlandığını radyoterapinin de son dönemlerinde olduğunu söyleyen Baş, sağlığına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu aktardı.Seden Baş, hastalığı süresince Şans'ın hiç yanından ve göğsünden ayrılmadığını, tümörden kurtulunca kedisinin de normale döndüğünü ifade etti.

https://sputniknews.com.tr/20230829/kisirlastirilmaya-goturulen-kedi-aracin-camini-kafasiyla-kirip-kacti-1075032629.html

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kedi, yavru kedi, kanser