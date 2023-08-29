Kısırlaştırılmaya götürülen kedi, aracın camını kafasıyla kırıp kaçtı

“O gün 3 tane kedi yakaladım. Getirdim buraya. Bir tanesi kafesten kaçmış. Yakalayayım derken, çamurluğun üzerindeki cama kafayı vurup ve camı kırıp kaçması bir oldu. Ben de şaşırdım, insan gücüyle kırılamayacak şeyi kedi kafasıyla nasıl kırdı, nasıl kaçtı? Cam çatlak falan değildi. Camın fiyatını sordum, 30 bin TL dediler. 30 bin TL’nin önemi yok, önemli olan o hayvanın sağlıklı olması. Hayvanın başına bir şey gelmesin ya da bir yerde yaralı yatmasın. Çünkü ben kendimi hayvanlar için adadım. Bunlar için 30 bini bırakalım da 60 bin feda olsun. Keşke her vatandaş da böyle olsa”