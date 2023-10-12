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İstanbul’da bir ilk: Uluslararası Rus Dili Haftası düzenleniyor
İstanbul’da bir ilk: Uluslararası Rus Dili Haftası düzenleniyor
İstanbul’da ilk kez Uluslararası Rus Dili Haftası düzenleniyor. Etkinliğe, 20’den fazla ülkeden Rusça öğretmenleri ve Rusça bölüm başkanları katılıyor. 12.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-12T00:38+0300
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yaşam
istanbul
rusça
uluslararası rus dili haftası
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Rusya Bilim ve Kültür Merkezi (Rossotrudniçestvo) Başkan Yardımcısı Pavel Şevtsov, Sputnik’e açıklamasında, “İstanbul, farklı kültürlerin ve dillerin yoğunlaştığı bir yer. Bu nokta, Avrupa, Asya ve Ortadoğu’dan gelen öğretmenler için uygun. Bu etkinliğin her yıl düzenlenmesini istiyoruz. Her bir dil gelişiyor, statik değil. Rus dilinde de pek çok şey değişiyor. Buna, yabancı dil olarak Rusça öğretimine olan bakış açısı da dahil. Dil öğrenimini daha etkili ve rahat yapan yeni yöntemler ve bilgi teknolojileri ortaya çıkıyor. Öğretmenler ne kadar deneyimli olursa, yöntemler ne kadar ilgi çekici olursa, öğrenciler de dili o kadar iyi algılar” dedi.Şevtsov, İstanbul’daki etkinliğe öğretmenlerin yanı sıra, Türk yetkililerin de büyük ilgi gösterdiğini söyledi.Türkiye Rusoloji Eğitmenler ve Tercümanlar Derneği Başkanı Karina Düzçimen, Sputnik’e açıklamasında, İstanbul’daki Uluslararası Rus Dili Haftası’nın pandemiden sonra yüz yüze görüşmek ve deneyim alışverişinde bulunmak için ilk fırsat olduğunu kaydederek geçen yıl Ankara’da düzenlenen etkinliğin karma formatta yapıldığını anımsattı.Proje, deneyim alışverişi, Rusçanın dünya genelinde desteklenmesi ve ilerletilmesi alanındaki uluslararası insani işbirliğinin gelişimi ve iyileştirilmesi, Rusçanın yabancı dil olarak öğretim etkililiğinin artırılması için önemli bir platform haline geldi.Konferans kapsamında, Rusçanın kurslarda, okullarda ve üniversitelerde öğretilmesine yönelik modern yaklaşımlar, yabancı dil olarak Rusça öğretilmesi bağlamında üniversiteler arasındaki işbirliği, filolojide dijital teknolojilerin ve yapay zekanın kullanılması ve diğer birçok konu değerlendirilecek.Konferans sırasında Rusya Halkların Dostluğu Üniversitesi (RUDN) ve İbn Haldun Üniversitesi arasında işbirliği anlaşması imzalandı.Türk üniversite öğrencileri, konferansın yapılacağı üç gün boyunca, Rusya’nın önde gelen bilim insanlarının derslerine ve Rusça öğreti konusunda yapay zeka tarafından oluşturulan dijital yardımcıların kullanılmasıyla ilgili ustalık derslerine katılabilecek.İstanbul’daki Uluslararası Rus Dili Haftası’nın düzenleyicileri Rossotrudniçestvo, Ankara Rus Evi, RUDN Rus Dili Enstitüsü, İbn Haldun Üniversitesi ve Türkiye Rusoloji Eğitmenler ve Tercümanlar Derneği oldu.
https://sputniknews.com.tr/20231011/bagimsiz-devletler-toplulugu-zirvesinde-uluslararasi-rusca-orgutu-ile-ilgili-anlasma-imzalanacak-1076252809.html
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istanbul, rusça, uluslararası rus dili haftası
istanbul, rusça, uluslararası rus dili haftası

İstanbul’da bir ilk: Uluslararası Rus Dili Haftası düzenleniyor

00:38 12.10.2023
© SputnikUluslararası Rus Dili Haftası
Uluslararası Rus Dili Haftası - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2023
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İstanbul’da ilk kez Uluslararası Rus Dili Haftası düzenleniyor. Etkinliğe, 20’den fazla ülkeden Rusça öğretmenleri ve Rusça bölüm başkanları katılıyor.
Rusya Bilim ve Kültür Merkezi (Rossotrudniçestvo) Başkan Yardımcısı Pavel Şevtsov, Sputnik’e açıklamasında, “İstanbul, farklı kültürlerin ve dillerin yoğunlaştığı bir yer. Bu nokta, Avrupa, Asya ve Ortadoğu’dan gelen öğretmenler için uygun. Bu etkinliğin her yıl düzenlenmesini istiyoruz. Her bir dil gelişiyor, statik değil. Rus dilinde de pek çok şey değişiyor. Buna, yabancı dil olarak Rusça öğretimine olan bakış açısı da dahil. Dil öğrenimini daha etkili ve rahat yapan yeni yöntemler ve bilgi teknolojileri ortaya çıkıyor. Öğretmenler ne kadar deneyimli olursa, yöntemler ne kadar ilgi çekici olursa, öğrenciler de dili o kadar iyi algılar” dedi.
Şevtsov, İstanbul’daki etkinliğe öğretmenlerin yanı sıra, Türk yetkililerin de büyük ilgi gösterdiğini söyledi.
Türkiye Rusoloji Eğitmenler ve Tercümanlar Derneği Başkanı Karina Düzçimen, Sputnik’e açıklamasında, İstanbul’daki Uluslararası Rus Dili Haftası’nın pandemiden sonra yüz yüze görüşmek ve deneyim alışverişinde bulunmak için ilk fırsat olduğunu kaydederek geçen yıl Ankara’da düzenlenen etkinliğin karma formatta yapıldığını anımsattı.
Proje, deneyim alışverişi, Rusçanın dünya genelinde desteklenmesi ve ilerletilmesi alanındaki uluslararası insani işbirliğinin gelişimi ve iyileştirilmesi, Rusçanın yabancı dil olarak öğretim etkililiğinin artırılması için önemli bir platform haline geldi.
Konferans kapsamında, Rusçanın kurslarda, okullarda ve üniversitelerde öğretilmesine yönelik modern yaklaşımlar, yabancı dil olarak Rusça öğretilmesi bağlamında üniversiteler arasındaki işbirliği, filolojide dijital teknolojilerin ve yapay zekanın kullanılması ve diğer birçok konu değerlendirilecek.
Konferans sırasında Rusya Halkların Dostluğu Üniversitesi (RUDN) ve İbn Haldun Üniversitesi arasında işbirliği anlaşması imzalandı.
Türk üniversite öğrencileri, konferansın yapılacağı üç gün boyunca, Rusya’nın önde gelen bilim insanlarının derslerine ve Rusça öğreti konusunda yapay zeka tarafından oluşturulan dijital yardımcıların kullanılmasıyla ilgili ustalık derslerine katılabilecek.
İstanbul’daki Uluslararası Rus Dili Haftası’nın düzenleyicileri Rossotrudniçestvo, Ankara Rus Evi, RUDN Rus Dili Enstitüsü, İbn Haldun Üniversitesi ve Türkiye Rusoloji Eğitmenler ve Tercümanlar Derneği oldu.
Yuriy Uşakov - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2023
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'Bağımsız Devletler Topluluğu Zirvesi’nde Uluslararası Rusça Örgütü ile ilgili anlaşma imzalanacak'
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