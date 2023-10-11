https://sputniknews.com.tr/20231011/bagimsiz-devletler-toplulugu-zirvesinde-uluslararasi-rusca-orgutu-ile-ilgili-anlasma-imzalanacak-1076252809.html

'Bağımsız Devletler Topluluğu Zirvesi’nde Uluslararası Rusça Örgütü ile ilgili anlaşma imzalanacak'

'Bağımsız Devletler Topluluğu Zirvesi’nde Uluslararası Rusça Örgütü ile ilgili anlaşma imzalanacak'

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, 13 Ekim Cuma günü Bişkek’te yapılacak Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Zirvesi’nde Uluslararası Rusça Örgütü’nün... 11.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-11T20:36+0300

2023-10-11T20:36+0300

2023-10-11T20:36+0300

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Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, bugün basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Zirvede imzalanacak belgeler arasında, Uluslararası Rusça Örgütü’nün kurulmasıyla ilgili anlaşmaya dikkat çekmek isterim. Bu örgüt sadece BDT ile sınırlı olmayacak” dedi.Dünyada Rusçanın yaygınlaştırılmasına yönelik hükümetler arası bir yapının kurulması fikrinin Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev’den geldiğini anımsatan Uşakov, “Böylelikle 13 Ekim’deki toplantının ardından bağımsız bir uluslararası yapı oluşturulacak. Bu yapı, hedef ve ilkelerini paylaşan tüm ülkeler için açık olacak” ifadesini kullandı.Uşakov, ayrıca Semerkant’ın 2024 yılında BDT’nin kültür başkenti ilan edilmesi planlandığını bildirdi.‘BDT Zirvesi’nde gözlemci ve ortak statüleriyle ilgili belge imzalanacak’Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Uşakov, BDT Zirvesi’nde topluluğun gözlemcisi ve ortağı statülerinin oluşturulmasını öngören belgenin imzalanacağını belirtti.Uşakov, “BDT’de gözlemci ve ortak statülerinin oluşturulmasıyla ilgili karar önemli olacak. Bu karar, mümkün olan en geniş yelpazedeki dost ülke ve kuruluşların teşkilatımızla sürekli ve etkili işbirliği kurmasına olanak tanıyacak” diye konuştu.Zirvede çok sayıda ortak belgenin imzalanacağını kaydeden yetkili, BDT liderlerinin bu toplantıda topluluk topraklarında güvenliğin sağlanması konusunda büyük dikkat ayıracağını belirterek, “Terör ve aşırıcılıkla mücadele, organize suç, yasa dışı uyuşturucu kaçakçılığı ve yolsuzluk gibi alanlarda koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik bir dizi kararın alınması bekleniyor” dedi.‘Putin ve Aliyev, Karabağ’ı görüşecek’Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, zirve öncesinde 12 Ekim Perşembe günü Azerbaycanlı mevkidaşı İlham Aliyev’le görüşeceğini bildiren Uşakov, Rusya’nın bu görüşmeye büyük önem verdiğini kaydederek sözlerini şöyle sürdürdü: Karabağ’da görev yapan Rus barış gücü birliğine verilen yetkinin 2025 Aralık ayında biteceğini kaydeden Uşakov, “Görüşmede, Karabağ Ermenilerinin, Eylül ayında yaşanan olaylardan sonra bıraktıkları ikamet yerlerine olası geri dönüşlerinin sağlanması da dahil, barış gücü birliğimizin kullanılmasıyla ilgili çeşitli seçenekler değerlendirilecek” ifadesini kullandı.Ermenistan tarafıyla da görüşmelerin devam ettiğini söyleyen Uşakov, Başbakan Nikol Paşinyan’ın belli sebeplerden dolayı BDT Zirvesi’ne katılmayacağını belirterek, “Zirveye katılacak Aliyev’le görüşme konusunda anlaşmaya vardık. Paşinyan da gelseydi yüzde 100 garanti veriyorum ki onunla da görüşme organize edilirdi” diye ekledi.Uşakov, Filistin Başkanı Mahmud Abbas’ın Rusya ziyaretinin planlandığını belirterek, “Henüz net tarih veremeyeceğim. Ama oldukça yakın tarihte olacak” ifadesini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20231010/putinin-de-katilacagi-bagimsiz-devletler-toplulugu-zirvesine-pasinyanin-katilmayacagi-duyuruldu-1076204831.html

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