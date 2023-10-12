https://sputniknews.com.tr/20231012/irandan-rusyaya-tahil-ihracati-icin-yardim-teklifi-1076275456.html

İran'dan Rusya’ya tahıl ihracatı için yardım teklifi

İran'dan Rusya’ya tahıl ihracatı için yardım teklifi

İran Ekonomi ve Maliye Ekonomi Politikasından Sorumlu Bakan Yardımcısı Seyid Ali Ruhani, Tahran'ın Moskova'ya Rus tahılının üçüncü ülkelere ihracatı konusunda... 12.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-12T17:57+0300

2023-10-12T17:57+0300

2023-10-12T17:57+0300

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Sputnik’e konuşan Ali Ruhani, İran’ın Rusya’yı uzun vadeli ve güvenilir bir ortak olarak gördüğünü belirtirken, “İran sadece kendi ihtiyaçlarını karşılamak için Rusya'dan tahıl ithal etmekle kalmıyor, aynı zamanda topraklarını Rus tahılının üçüncü ülkelere ihracatı için bir koridor olarak da sağlayabiliyor” ifadelerini kullandı.Küresel tahıl üretiminde büyük pay sahibi olan Rusya’nın alternatif tedarik yolları konusunda henüz bu fırsattan yararlanamadığına dikkat çeken İranlı diplomat, Ukrayna krizi ve ardından gelen Rusya karşıtı yaptırımlar bağlamında İran rotasının önceki tedarik yöntemlerine güvenli bir alternatif haline geldiğinin altını çizdi.Bakan yardımcısı, “Maalesef bu yönde biraz yavaş çalışıyoruz. Ancak bu yol kesinlikle uzun vadeli ortaklığın ve stratejinin yoludur” diye konuştu.Sputnik’e konuşan Rusya Tahıl Birliği analitik departmanı uzmanı Elena Tyurina, eylül ayında İran'ın Rus buğdayının üçüncü büyük alıcısı haline geldiğini belirterek,, Tahran bu dönemde 490 bin ton buğday satın aldığını söyledi.Rusya'dan buğday ithalatında liderliği 780 bin tonla Mısır alırken, ikinci sırada ise 616 bin tonla Türkiye yer alıyor.

https://sputniknews.com.tr/20231004/diplomatik-kaynak-acikladi-karadeniz-tahil-koridorunun-kaderi-ne-olur-1076014939.html

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