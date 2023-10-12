İçişleri Bakanı Yerlikaya: Türkiye’de 4 milyon 711 bin 622 düzenli göçmen var
© AA / Cem Gencoİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya,
© AA / Cem Genco
Bakan Yerlikaya, düzensiz göçe ilişkin son verileri paylaştı. Türkiye’de 4 milyon 711 bin 622 düzenli göçmen bulunduğu söyleyen Yerlikaya, İstanbul’da yapılan son denetimler sonrasında yakalanacağını anlayan 120 bin 531 yabancının Türkiye’den ayrıldığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’daki medya temsilcileriyle bir araya gelerek terör, uyuşturucu, siber, KOM, asayiş, AFAD ve göçmen kaçakçılığı konularında yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.
Bakan Yerlikaya daha sonra göçmen kaçakçılığına ilişkin verileri paylaştı.
Türkiye’de 4 milyon 711 bin 622 düzenli göçmen bulunduğu verisini paylaşan Bakan Yerlikaya, bunlardan 3 milyon 274 bin 59’unun geçici koruma altındaki Suriyeliler olduğunu söyledi.
İkamet izinli yabancı sayısının 1 milyon 150 bin 386 olduğunu aktaran Yerlikaya, 287 bin 177 kişinin de uluslararası koruma kapsamında olduğunu söyledi.
Bakan Yerlikaya, son 120 günde 309 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi. Yerlikaya, etkisiz hale getirilen teröristlerden 25’inin üst düzey yönetici konumunda olduğunu söyledi.
Bakan Yerlikaya, terörle mücadelenin azim ve kararlılıkla süreceği mesajını verdi.
Organize suç örgütleriyle mücadelenin aralıksız süreceğini söyleyen Bakan Yerlikaya, “Organize suç örgütlerinden, sokak çetelerine kadar bu illegal yapılara karşı kafes operasyonlarını düzenlemeye devam ediyoruz.” dedi.
Bakan Yerlikaya, son 20 gün içinde 2 bin 874 şüphelinin gözaltına alındığını söyledi. Yerlikaya 7’si ulusal, 31’i yerel olmak üzere 38 mafya tipi çetenin çökertildiğini söyledi.
Türkiye’de 4 milyon 711 bin 622 düzenli göçmen bulunduğu verisini paylaşan Bakan Yerlikaya, bunlardan 3 milyon 274 bin 59’unun geçici koruma altındaki Suriyeliler olduğunu söyledi.
İkamet izinli yabancı sayısının 1 milyon 150 bin 386 olduğunu aktaran Yerlikaya, 287 bin 177 kişinin de uluslararası koruma kapsamında olduğunu söyledi.
Bakan Yerlikaya, son 120 günde 309 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi. Yerlikaya, etkisiz hale getirilen teröristlerden 25’inin üst düzey yönetici konumunda olduğunu söyledi.
Bakan Yerlikaya, terörle mücadelenin azim ve kararlılıkla süreceği mesajını verdi.
Organize suç örgütleriyle mücadelenin aralıksız süreceğini söyleyen Bakan Yerlikaya, “Organize suç örgütlerinden, sokak çetelerine kadar bu illegal yapılara karşı kafes operasyonlarını düzenlemeye devam ediyoruz.” dedi.
Bakan Yerlikaya, son 20 gün içinde 2 bin 874 şüphelinin gözaltına alındığını söyledi. Yerlikaya 7’si ulusal, 31’i yerel olmak üzere 38 mafya tipi çetenin çökertildiğini söyledi.