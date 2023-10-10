https://sputniknews.com.tr/20231010/bakan-yerlikaya-duyurdu-181-gocmen-kacakciligi-organizatoru-suphelisi-yakalandi-1076183057.html
Bakan Yerlikaya duyurdu: 181 göçmen kaçakçılığı organizatörü şüphelisi yakalandı
Bakan Yerlikaya duyurdu: 181 göçmen kaçakçılığı organizatörü şüphelisi yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Jandarma birliklerimizin sınır bölgelerimizde düzenlediği 117 operasyonda 181 göçmen... 10.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-10T08:39+0300
2023-10-10T08:39+0300
2023-10-10T08:39+0300
türkiye
ali yerlikaya
göçmen
göçmen krizi
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sınır bölgelerinde düzenlenen 117 operasyonda 181 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını açıkladı.Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle: "İnsan kaçakçılığı yaparak, ülkemizi düzensiz göçün hedefi haline getirmeye çalışan insan tacirlerine fırsat vermeyeceğiz.Türkiye genelinde Jandarma birliklerimiz tarafından son 5 gün içinde sınır bölgelerimizde gerçekleştirilen İHA, Helikopter ve Cayrokopter destekli 117 operasyonda,181 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Bunlardan 62’si tutuklandı.14’ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Operasyonlarda 4758 düzensiz göçmen yakalandı. Ülkelerine geri gönderme işlemleri başlatıldı. Operasyonları düzenleyen kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum.Terörle, onların iş birlikçileriyle, göçmen kaçakçısı organizatörleriyle, zehir tacirleriyle, çetelerle, organize suç örgütleriyle mücadelemiz milletimizin duası ve desteğiyle kararlılıkla devam edecek."
https://sputniknews.com.tr/20231009/bakan-yerlikaya-duyurdu-21-ilde-duzenlenen-uyusturucu-operasyonlarinda-148-supheli-yakalandi-1076155021.html
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ali yerlikaya, göçmen, göçmen krizi
ali yerlikaya, göçmen, göçmen krizi
Bakan Yerlikaya duyurdu: 181 göçmen kaçakçılığı organizatörü şüphelisi yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Jandarma birliklerimizin sınır bölgelerimizde düzenlediği 117 operasyonda 181 göçmen kaçakçılığı organizatörü şüphelisi yakalandı" ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sınır bölgelerinde düzenlenen 117 operasyonda 181 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını açıkladı.
Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:
"İnsan kaçakçılığı yaparak, ülkemizi düzensiz göçün hedefi haline getirmeye çalışan insan tacirlerine fırsat vermeyeceğiz.
Türkiye genelinde Jandarma birliklerimiz tarafından son 5 gün içinde sınır bölgelerimizde gerçekleştirilen İHA, Helikopter ve Cayrokopter destekli 117 operasyonda,
181 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Bunlardan 62’si tutuklandı.
14’ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Operasyonlarda 4758 düzensiz göçmen yakalandı. Ülkelerine geri gönderme işlemleri başlatıldı. Operasyonları düzenleyen kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum.
Terörle, onların iş birlikçileriyle, göçmen kaçakçısı organizatörleriyle, zehir tacirleriyle, çetelerle, organize suç örgütleriyle mücadelemiz milletimizin duası ve desteğiyle kararlılıkla devam edecek."