https://sputniknews.com.tr/20231012/hirvatistan-lideri-milanovi-israil-gazzede-sivilleri-oldurerek-tum-sempatileri-kaybetti-1076288049.html

Hırvatistan lideri Milanović: İsrail, Gazze’de sivilleri öldürerek tüm sempatileri kaybetti

Hırvatistan lideri Milanović: İsrail, Gazze’de sivilleri öldürerek tüm sempatileri kaybetti

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanović, İsrail’in intikamını Gazze’deki sivilleri öldürerek almakla tüm sempatileri kaybettiğini belirtti. 12.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-12T21:19+0300

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Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanović, ülkenin Dışişleri Bakanlığı’nın binasına İsrail bayraklarının asılmasını değerlendirdi.Milanović, basın mensuplarına açıklamasında, “Bunun, aptalca hareket olduğunu düşünüyorum. İsrail’e sempati duyuyordum, ama maalesef onlar bu sempatileri 15 dakikada kaybetti. Katliamı gerçekleştiren Hamaslılar, Ortadoğu’da hiç kimse, hiçbir hükümet tarafından sevilmiyor, ama ne yazık ki halk ya da halkın bir kısmı onları seviyor. Katliamı kınadım, tiksintimi ve reddimi dile getirdim, lakin kendini savunma hakkı intikam alma ve sivilleri öldürme hakkını içermiyor” ifadesini kullandı.Hırvatistan’ın resmi binalarında ve halka açık yerlerde, özel durumlar dışında devlet bayrağı ve ulusal azınlık bayrakları dışında hiçbir bayrağa yer olmadığını vurgulayan Milanović, ülkenin Dışişleri Bakanlığı’nı sert dille eleştirdi.

https://sputniknews.com.tr/20231012/rusya-disisleri-bakani-lavrov-ile-ummanli-mevkidasi-busaidi-gazzede-ateskesi-gorustu-1076287386.html

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