https://sputniknews.com.tr/20231012/findikta-kahverengi-kokarca-tehlikesi-yuzde-25-zarara-yol-acti-1076263764.html

Fındıkta kahverengi kokarca tehlikesi: 'Yüzde 25 zarara yol açtı'

Fındıkta kahverengi kokarca tehlikesi: 'Yüzde 25 zarara yol açtı'

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, tarımsal ürünlere zarar veren bir böcek türü olan "kahverengi kokarca"nın fındıkta bu yıl... 12.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-12T10:37+0300

2023-10-12T10:37+0300

2023-10-12T10:37+0300

yaşam

ziraat

tzob

türkiye ziraat odaları birliği (tzob)

kahverengi kokarca

osuruk böceği

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104128/45/1041284525_0:73:1000:636_1920x0_80_0_0_aa24f918b3fe131c06465931df086e51.jpg

Bayraktar, yaptığı açıklamada, söz konusu zararlının önemli bir tehdit haline geldiğini bildirdi.Kahverengi kokarcanın, başta fındık olmak üzere, elma, armut, turunçgiller, şeftali, ceviz, Trabzon hurması, mısır, fasulye, domates, biber, patlıcan gibi ülke ekonomisi için stratejik öneme sahip bitkilere zarar verdiğine dikkati çeken Bayraktar, "Fındıkta, Karadeniz Bölgesi illerinde bu yıl yüzde 25'lere varan oranlarda zarara neden olduğu tahmin ediliyor. Zararın boyutları üreticilerimizi mağdur ediyor. Bu hastalık nedeniyle randımanın yüzde 30-35'e kadar düşmesiyle bazı üreticilerimiz fındığını satamadı." ifadesini kullandı.Bayraktar, tedbir alınmadığı taktirde, fındıkta 12,8 milyar lira olan üretim değerinin 6,4-9,6 milyar lirasının ve 2,1 milyar dolara varan ihracat değerinin de 1,1-1,6 milyar dolarının tehdit altında olacağına işaret etti.Söz konusu zararlının, Türkiye'nin önemli ihracat ürünü olan fındıkta kötü sonuçlara yol açmaması için topyekun mücadele edilmesi gerektiğini vurgulayan Bayraktar, şu değerlendirmede bulundu:Bayraktar, üreticilerin bu konuda eğitim almalarının da şart olduğunu belirterek şunları kaydetti:Kokarcanın hareketli olduğu dönemlerde, Tarım ve Orman Bakanlığınca ruhsatlandırılan bitki koruma ürünleriyle tarım alanlarında ilaçlı mücadele yapılması gerektiğini ifade eden Bayraktar, biyolojik ve biyoteknik mücadelede Bakanlığın daha fazla inisiyatif alması çağrısında bulundu.

https://sputniknews.com.tr/20231010/ziraatcilar-uyardi-bu-bocegi-gordugunuz-yerde-oldurun-1076205442.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ziraat, tzob, türkiye ziraat odaları birliği (tzob), kahverengi kokarca, osuruk böceği