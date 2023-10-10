https://sputniknews.com.tr/20231010/ziraatcilar-uyardi-bu-bocegi-gordugunuz-yerde-oldurun-1076205442.html

Ziraatçılar uyardı: 'Bu böceği gördüğünüz yerde öldürün'

Ziraatçılar uyardı: 'Bu böceği gördüğünüz yerde öldürün'

Samsun Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, bölgede popülasyonu giderek artan, tarım zararlısı kahverengi kokarca böceğiyle mücadele konusunda Acil Eylem Planı... 10.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-10T16:42+0300

2023-10-10T16:42+0300

2023-10-10T16:42+0300

yaşam

böcek

böcek ilacı

ziraat

osuruk böceği

kahverengi kokarca

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Terme ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Samsun Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, bitki ve tarım ürünlerine zarar veren istilacı bir tür olan kahverengi kokarcanın, Türkiye'de ilk defa 2017 yılında görüldüğünü, özellikle Karadeniz'de yayılım gösterdiğini vurguladı.Kahverengi kokarcanın varlığının tehlikeli boyuta ulaştığının altını çizen Sağlam, böcekle mücadele hususunda adeta seferberlik yapılması gerektiğini belirtti.'Önümüzdeki yıllarda eğer tedbir almazsak daha büyük zarar verecekler'Tarım zararlısı kahverengi kokarcayı, bu yıla kadar tuzaklarla takip ettiklerini anlatan Sağlam, "Çünkü her zararların belli bir eşiği var. O eşiği yakalamadan ilaçlama yapmak, faydalı böcekleri de öldürüyor. Kahverengi kokarca bu yıl temmuzun ortalarına kadar bu eşiği hiç yakalamadı. Temmuz ayından sonra havaların mevsim normallerinin üstünde gitmesinden dolayı artış gerçekleşti. Eylül ayının ilk haftalarına kadar büyük şekilde zarar vermeye başladı. Önümüzdeki yıllarda eğer tedbir almazsak daha büyük zarar verecekler." dedi.Bu böceklerin, kışı kapalı alanlarda geçirdiğini anlatan Sağlam, "Evlerde, ambarlarda, kullanılmayan yerlerde bunların imhasının yapılması gerekir. Evlerimizin kullanılmayan kısımlarını, kullanılmayan evleri mutlak surette ilaçlamamız lazım. İlk etapta gördüğümüz yerde imha edeceğiz. Zaten yeşil kokarca eskiden beri vardı ama kahverengi kokarca ne kadar bahar dönemine az çıkarsa bölgemizde o kadar daha faydalı olacak. Mücadeleyi toplu yapmamız gerekiyor. Bütün bahçelerde mutlak surette yapılmalıdır. Eğer yapmazsak bu kaybımız, ileriki yıllarda çok fazla olacaktır." diye konuştu.Ziraat Yüksek Mühendisi Dr. Asuman Sezer de yaptığı sunumda, kahverengi kokarcanın varlığının, Samsun'da ilk defa 2019 yılında Terme ilçesinde saptandığını söyledi.Kışı kapalı alanlarda geçiren erginlerin baharda dışarı çıktıklarında verecekleri zararın büyük olacağını ifade eden Sezer, "Evimize giren her böceğin imhası, öldürülmesi bizim için önemli. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum." uyarısında bulundu.

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böcek, böcek ilacı, ziraat, osuruk böceği, kahverengi kokarca