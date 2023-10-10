Tır çarpması sonucu ölen ayıya sarıldı: 'Aklın, güzelliğin, zekanın simgesinin ölmesine çok üzüldüm'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
İsrail-Filistin gerilimi sürüyor
07:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
GÜN ORTASI
Emeklilerin gözü kabine toplantısında
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
‘Algoritmaları biraz sorgulamak ve bilinçli olmak gerekiyor’
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Prof. Ünal: İsrail’e bu kadar ağır zayiat verdirdiğinizde hiçbir hükümet bu işi sineye çekemez
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
İsrail-Filistin geriliminde 4. gün
07:05
108 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
FETHİ YILMAZ'LA 30 DAKİKA
Gazze’nin yüz ölçümü Beykoz ya da Mamak kadar
10:30
31 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
GÜN ORTASI
Sağlıkta şiddet devam ediyor
12:00
89 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:03
57 dk
ANKARA FARKI
3. Dünya Savaşı'na mı gidiyoruz?
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
SESLİ HABER
İranlı uzman: Rusya, tüm ulusların çıkarlarının dikkate alındığı adil bir dünya için çabalıyor
17:41
1 dk
SESLİ HABER
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı: Macron yalancı ve ikiyüzlü
17:50
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Rusya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi: Rusların yüzde 79'u Putin'i destekliyor
18:10
1 dk
SESLİ HABER
Fransız siyasi analist: Rusya ve Batı, Putin'in altı ilkesini farklı anlayacak
18:19
3 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy'in sözlerinin ardından Fransa'da Ukrayna bayrağı indirildi
18:29
2 dk
SESLİ HABER
FSB: Rusya'ya getirilen çok miktarda sentetik uyuşturucu yakalandı
18:37
2 dk
SESLİ HABER
Tel-Aviv’deki marketlerin rafları boşalıyor
18:45
1 dk
SESLİ HABER
Lukaşenko'dan Batı'ya uyarı: Ukrayna'daki çatışmayı durdurun, yoksa daha kötü olacak
18:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
SESLİ HABER
İranlı uzman: Demir Kubbe, çift kademeli füzelere karşı etkisiz
19:13
2 dk
SESLİ HABER
ABD basını: Rusya’nın yeni füzesi ‘ciddi tehdit’
19:22
2 dk
SESLİ HABER
Lübnanlı Uzman: Putin'in Valday'daki konuşması çok kutuplu dünyanın başlangıcına dair bir mesajdı
19:31
2 dk
SESLİ HABER
AB'nin Kiev'e yaptığı mali yardım ABD'nin yaptığı yardımı aştı
19:41
2 dk
SESLİ HABER
İngiltere'de skandal: İngiliz özel kuvvetlerinin Afganistan'da 80 sivili öldürdüğü ortaya çıktı
19:48
2 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ABD, Putin'in Rus silahlarının imkanlarına ilişkin sözlerinden endişe duymalı
20:00
1 dk
SESLİ HABER
Rus siyasetçi İstanbul'da planlanan Ukrayna toplantısı hakkında konuştu
20:32
2 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20231010/tir-carpmasi-sonucu-olen-ayiya-sarildi-aklin-guzelligin-zekanin-simgesinin-olmesine-cok-uzuldum-1076203078.html
Tır çarpması sonucu ölen ayıya sarıldı: 'Aklın, güzelliğin, zekanın simgesinin ölmesine çok üzüldüm'
Tır çarpması sonucu ölen ayıya sarıldı: 'Aklın, güzelliğin, zekanın simgesinin ölmesine çok üzüldüm'
Çanakkale’de tır çarpması sonucu ölen boz ayı, Yenice Orman İşletme Müdürü Mehmet Akkan’ı üzüntüye boğdu. 10.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-10T15:58+0300
2023-10-10T15:58+0300
yaşam
ayı
çanakkale
hayvan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/0a/1076202068_0:157:721:563_1920x0_80_0_0_30f9c78149cf239be809ccdb0c67c368.jpg
Çanakkale'de, Biga-Çan karayolu üzerinde boz ayıya tır çarptı. Tırın çarptığı boz ayı öldü. İhbar üzerine olay yerine ulaşan Yenice Orman İşletme Müdürü Mehmet Akkan, karşılaştığı manzara karşısında adeta büyük üzüntü yaşadı. Müdür Akkan yaşadığı üzüntüyü sosyal medya hesabından paylaştığı şu cümlelerle dile getirdi
https://sputniknews.com.tr/20211231/tuncelide-boz-ayi-goruntulendi-kis-uykusunda-olmasi-gerekiyordu-1052278862.html
çanakkale
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/0a/1076202068_0:90:721:631_1920x0_80_0_0_881c27352c529dc6e133939982c4868d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ayı, çanakkale, hayvan
ayı, çanakkale, hayvan

Tır çarpması sonucu ölen ayıya sarıldı: 'Aklın, güzelliğin, zekanın simgesinin ölmesine çok üzüldüm'

15:58 10.10.2023
© İHA / MUSTAFA SUİÇMEZ-AW049890Tır çarpması sonucu ölen ayıya sarıldı: 'Aklın, güzelliğin, zekanın simgesinin ölmesine çok üzüldüm'
Tır çarpması sonucu ölen ayıya sarıldı: 'Aklın, güzelliğin, zekanın simgesinin ölmesine çok üzüldüm' - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2023
© İHA / MUSTAFA SUİÇMEZ-AW049890
Abone olTelegram
Çanakkale’de tır çarpması sonucu ölen boz ayı, Yenice Orman İşletme Müdürü Mehmet Akkan’ı üzüntüye boğdu.
Çanakkale'de, Biga-Çan karayolu üzerinde boz ayıya tır çarptı. Tırın çarptığı boz ayı öldü. İhbar üzerine olay yerine ulaşan Yenice Orman İşletme Müdürü Mehmet Akkan, karşılaştığı manzara karşısında adeta büyük üzüntü yaşadı.
Müdür Akkan yaşadığı üzüntüyü sosyal medya hesabından paylaştığı şu cümlelerle dile getirdi
“Gücün, akıllılığın, güzelliğin, zekanın simgesi, Kazdağlarının gerçek sahibi, erkek boz Ayının (Ursus arctos) elim bir trafik kazası sonucu ölmesine çok üzüldüm. Anavatanı Avrupa ve Kuzey Asya'dır. Her ne kadar etçil hayvan olarak sınıflandırılırsa da etten çok sebze ve meyvelerle beslenirler. Boz ayılar aynı zamanda ağaçlara da iyi tırmanırlar. Ortalama 1.80-2.00 m. boyunda ve 150-200 kg. ağırlığında olabilen boz ayılar hemen hemen bütün düşmanları ile baş edebilecek kadar güçlüdürler. Buna rağmen genellikle sakin olan boz ayılar kızdırıldıkları veya yaralandıkları zaman çok tehlikeli olurlar. Yaz aylarında yeterince yiyecek bularak şişmanlayan boz ayılar havaların soğuması ile beraber inlerine çekilerek derin bir uykuya dalarlarsa da bu gerçek bir kış uykusu değildir. Bu uyku esnasında sık sık uyanarak dışarıya çıktıkları olur. Hatta yavrular bile bu uyku esnasında dünyaya gelirler. Ayıların gebelik müddetleri 200-250 gün arasındadır. Doğduklarında çok küçük olan ayı yavruları 180-350 gr. civarında olurlar. Dişi ayı yavrularına çok düşkün olup onları soğuğa karşı korur ve büyüyünceye kadar 2 yıl müddetle özenle bakar. Boz ayılar yaklaşık 40 yıl kadar yaşarlar. Trafik Kazası sonucu yaşamını yitiren boz ayı da yaklaşık 2,5-3 metre boyunda, 150-200 kg ağırlığında olup, yetişkin bir erkekti. Yenice tarafında yaşayan, ilgiyle ve severek takip ettiğim, köylülerimizce de korunan ormanların, Kazdağlarının ve Biga Yarımadasının gerçek sahibi olan boz ayının yaşamını yitirmesi beni derinden üzdü”
Boz ayı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.12.2021
YAŞAM
Tunceli’de yolda boz ayı görüntülendi: 'Kış uykusunda olması gerekiyordu'
31 Aralık 2021, 00:42
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала