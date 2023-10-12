https://sputniknews.com.tr/20231012/esenyurtta-markete-silahli-saldiri-onlarca-kursun-isabet-etti-1076259803.html
Esenyurt’ta markete silahlı saldırı: Onlarca kurşun isabet etti
Esenyurt’ta markete silahlı saldırı: Onlarca kurşun isabet etti
Esenyurt'ta bir marketin önüne gelen 2 şüpheliden biri markete silahla ateş etti. Ölü veya yaralının olmadığı olayda markete onlarca kurşun isabet etti... 12.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-12T06:36+0300
2023-10-12T06:36+0300
2023-10-12T06:36+0300
türkiye
market
esenyurt
kurşun
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Esenyurt’ta kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler markete kurşun yağdırdı. Saldırı, saat 01.00 sırlarında Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı üzerinde meydana geldi. Markette bulunanlar saldırı anında yerlere yatarken markete onlarca kurşun isabet etti. Saldırı sonrası saldırganlar olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Saldırganları arama çalışması sürüyorYaşanan saldırıda ölü ve yaralı olmazken markete isabet eden kurşunlar içeride bulunan market ürünlerine ve camlara zarar verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.Olay yeri inceleme ekipleri market ve çevresinde çalışma yaptı.Polis ekiplerinin kaçan saldırganları arama çalışmaları sürüyor.Ekipler olayla ilgili çalışma başlattı.
https://sputniknews.com.tr/20231006/esenyurt-belediyesinden-fare-goruntulerine-iliskin-aciklama-1076105160.html
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market, esenyurt, kurşun
Esenyurt’ta markete silahlı saldırı: Onlarca kurşun isabet etti
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Esenyurt'ta bir marketin önüne gelen 2 şüpheliden biri markete silahla ateş etti. Ölü veya yaralının olmadığı olayda markete onlarca kurşun isabet etti. Saldırganlar olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.
Esenyurt’ta kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler markete kurşun yağdırdı. Saldırı, saat 01.00 sırlarında Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı üzerinde meydana geldi.
Markette bulunanlar saldırı anında yerlere yatarken markete onlarca kurşun isabet etti. Saldırı sonrası saldırganlar olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.
Saldırganları arama çalışması sürüyor
Yaşanan saldırıda ölü ve yaralı olmazken markete isabet eden kurşunlar içeride bulunan market ürünlerine ve camlara zarar verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Olay yeri inceleme ekipleri market ve çevresinde çalışma yaptı.
Polis ekiplerinin kaçan saldırganları arama çalışmaları sürüyor.
Ekipler olayla ilgili çalışma başlattı.