https://sputniknews.com.tr/20231006/esenyurt-belediyesinden-fare-goruntulerine-iliskin-aciklama-1076105160.html

Esenyurt Belediyesi'nden fare görüntülerine ilişkin açıklama

Esenyurt Belediyesi'nden fare görüntülerine ilişkin açıklama

Esenyurt Belediyesi'nden sokağı basan ve görüntüleri sosyal medyada da yer alan farelere ilişkin yapılan açıklamada, Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinin... 06.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-06T21:25+0300

2023-10-06T21:25+0300

2023-10-06T21:25+0300

türkiye

esenyurt

esenyurt belediyesi

kemirgen

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İstanbul Esenyurt’ta bir mahalleyi dev fareler bastı. Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde yapımı süren parktaki kazı sırasında yer altında yuva yapan fare ve kemirgenler yüzeye çıktı.Telefonla kaydedilen ve farelerin yüzeye çıktığı ana ait görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti. 'Söz konusu yerde herhangi bir olumsuz durum kalmamıştır'Esenyurt Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:İstanbul Büyükşehir Belediyesi'den açıklamaGörüntülerin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) de açıklama yapıldı.İBB'den yapılan açıklamada, Sağlık Daire Başkanlığının dün sosyal medyada yer alan Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 2299 Sokak'taki fare ve kemirgen görüntüleri üzerine harekete geçtiği belirtildi.Kemirgenlerle mücadele ekibinin inceleme yaptığı aktarılan açıklamada, bölgede çok sayıda fare yuvası tespit edildiği bildirildi.Açıklamada, kemirgenleri bertaraf etmek için 5 bin 500 gram mum blok ilaç kullanıldığı belirtilerek ayrıca Atmaca Caddesi ve 2289 Sokak'taki boş arazide kedi köpek barınakları için vatandaşların bıraktığı yemek artıklarının, kemirgenleri bölgeye çektiğinin anlaşıldığı kaydedildi.Buradaki fare yuvalarının da bertaraf edildiği, iki ekibin bölgede nöbet tutarak kemirgen yuvaları ve üreme noktalarını kontrol altına alacağı bildirildi.

https://sputniknews.com.tr/20210622/avustralyada-son-on-yillarin-en-kotu-fare-istilasi-yuzunden-cezaevi-bosaltildi-1044790652.html

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