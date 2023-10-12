https://sputniknews.com.tr/20231012/aymden-can-atalay-karari-1076263451.html
AYM'den Can Atalay kararı: Gerekçesi belli oldu
AYM'den Can Atalay kararı: Gerekçesi belli oldu
Anayasa Mahkemesi, cezaevinde bulunan TİP Milletvekili Can Atalay'ın bireysel başvurusunun görüşmesini ileri bir tarihe erteledi. Bir üyenin dosyaya... 12.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-12T10:30+0300
2023-10-12T10:30+0300
2023-10-12T11:24+0300
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Yüksek Mahkeme, Gezi Parkı davasında yerel mahkemece 18 yıl hapse mahkum edildikten sonra 14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde milletvekili seçilen, tahliye ve yargılamanın durması istemi Yargıtay 3. Ceza Dairesi tarafından reddedilen Can Atalay'ın avukatları tarafından yapılan ihlal başvurusunu ele aldı.Atalay'ın avukatları, milletvekili seçilerek yasama dokunulmazlığı kazanan başvurucunun yargılamada durma kararı verilmesi talebinin reddedilerek yargılamaya devam edilmesi nedeniyle seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının, tahliye talebinin reddedilmesi nedeniyle de kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğini öne sürmüştü.Gerekçesi ortaya çıktıAnayasa Mahkemesi Genel Kurulu başvurunun görüşülmesini erteledi.Bir üyenin dosyaya hazırlanamadığını belirtmesi üzerine, Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü gereği dosyanın görüşülmesinin başka güne bırakıldığı öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20231005/aymden-can-atalay-karari-1076054569.html
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aym, anayasa mahkemesi (aym)
aym, anayasa mahkemesi (aym)
AYM'den Can Atalay kararı: Gerekçesi belli oldu
10:30 12.10.2023 (güncellendi: 11:24 12.10.2023) Abone ol
Anayasa Mahkemesi, cezaevinde bulunan TİP Milletvekili Can Atalay'ın bireysel başvurusunun görüşmesini ileri bir tarihe erteledi. Bir üyenin dosyaya hazırlanamadığını belirtmesi üzerine, Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü gereği dosyanın görüşülmesinin başka güne bırakıldığı öğrenildi.
Yüksek Mahkeme, Gezi Parkı davasında yerel mahkemece 18 yıl hapse mahkum edildikten sonra 14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde milletvekili seçilen, tahliye ve yargılamanın durması istemi Yargıtay 3. Ceza Dairesi tarafından reddedilen Can Atalay'ın avukatları tarafından yapılan ihlal başvurusunu ele aldı.
Atalay'ın avukatları, milletvekili seçilerek yasama dokunulmazlığı kazanan başvurucunun yargılamada durma kararı verilmesi talebinin reddedilerek yargılamaya devam edilmesi nedeniyle seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının, tahliye talebinin reddedilmesi nedeniyle de kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğini öne sürmüştü.
Gerekçesi ortaya çıktı
Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu başvurunun görüşülmesini erteledi.
Bir üyenin dosyaya hazırlanamadığını belirtmesi üzerine, Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü gereği dosyanın görüşülmesinin başka güne bırakıldığı öğrenildi.