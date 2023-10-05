https://sputniknews.com.tr/20231005/aymden-can-atalay-karari-1076054569.html
AYM'den Can Atalay kararı
AYM'den Can Atalay kararı
AYM, Can Atalay'ın başvurusunu Genel Kurul'a sevk etti. 05.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-05T14:04+0300
2023-10-05T14:04+0300
2023-10-05T14:55+0300
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can atalay
AYM'den Can Atalay kararı
14:04 05.10.2023 (güncellendi: 14:55 05.10.2023) Abone ol
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AYM, Can Atalay'ın başvurusunu Genel Kurul'a sevk etti.