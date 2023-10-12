AK Parti Genel Başkanlığına yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mazbatası takdim edildi

HABERLER Saat başı başlıkları 5 dk 07:00

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SESLİ HABER Batı basını: ABD, Putin'in Rus silahlarının imkanlarına ilişkin sözlerinden endişe duymalı 1 dk 09:31

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DÜNYA HABERİ Dünyadan öne çıkan başlıklar 9 dk 11:30

ENERJİNİN SEYRİ Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar 9 dk 11:50

GÜN ORTASI Trafik sigortası ve otomotiv sektöründeki gelişmeler 88 dk 12:00

PARANIN HAREKETİ Ekonomide neler oluyor? 9 dk 13:50

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SESLİ HABER Alman basın: Şansölye’nin partisi yerel seçimlerde tarihi yenilgiye uğradı 1 dk 15:22

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SESLİ HABER Rus uzman: Putin, nükleer silahlarla ilgili açıklamasıyla Rusya'yı suçlayanlara net yanıt verdi 2 dk 17:52

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SESLİ HABER ABD basını: Avrupa, Kiev yardımları sonrası İsrail'e kaynak kalmamasından korkuyor 1 dk 18:28

SESLİ HABER Romanya Parlamentosu, Zelenskiy'in konuşma yapacağı toplantıyı iptal etti 1 dk 18:39

SESLİ HABER ABD basını: Rusya'nın Ukrayna'daki Su-34 hamlesi korkutuyor 2 dk 18:48

SESLİ HABER BM yetkilisi: Gazze'deki mevcut çatışma 2,2 milyon kişinin durumunu daha da kötüleştirecek 1 dk 18:55

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SESLİ HABER Lübnanlı Uzman: Putin'in Valday'daki konuşması çok kutuplu dünyanın başlangıcına dair bir mesajdı 2 dk 19:12

SESLİ HABER Borrell’den itiraf: ABD'nin Ukrayna'ya sağladığı finansmanda belirsizlik sürüyor 1 dk 19:21

SESLİ HABER ABD'li ünlü sunucu Carlson: İsrail-Filistin gerilimi ABD hükümetinin iflasına yol açabilir 2 dk 19:29

SESLİ HABER Volker Türk: ‘HAMAS esirleri serbest bırakmalı’ 1 dk 19:38

SESLİ HABER BM yetkilisi: Gazze'deki mevcut çatışma 2,2 milyon kişinin durumunu daha da kötüleştirecek 1 dk 19:47

SESLİ HABER Duma Başkanı Volodin: Filistin-İsrail çatışmasından Batı sorumlu 1 dk 19:56

SESLİ HABER Filistinli uzman: Artık her senaryo gerçekleştirilebilir 2 dk 20:09

SESLİ HABER Borrell: AB'nin Filistin'e mali yardım sağlamaya devam edecek 1 dk 20:24

HABERLER Saat başı başlıkları 5 dk 07:00

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HABERLER Saat başı başlıkları 5 dk 10:00

FETHİ YILMAZ'LA 30 DAKİKA ABD'nin uçak gemilerinin bilinmeyenleri 30 dk 10:30

HABERLER Saat başı başlıkları 5 dk 11:00

GÜN ORTASI AYM, Can Atalay görüşmesini erteledi 90 dk 12:00

PARANIN HAREKETİ Ekonomide neler oluyor? 10 dk 13:50

HABER Saat başı başlıkları 5 dk 14:00

YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü 55 dk 14:05

HABERLER Saat başı başlıkları 4 dk 16:00

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SESLİ HABER Medvedev: IŞİD, Kiev rejiminin geleneksel ortağı 2 dk 17:42

SESLİ HABER ‘ABD, BM İnsan Hakları Konseyi seçimlerinde Rusya’nın seçilmemesi için kampanya yürüttü’ 2 dk 17:51

HABERLER Saat başı başlıkları 8 dk 18:00

SESLİ HABER Putin'in katılacağı zirveye Paşinyan'ın katılmayacağı duyuruldu 2 dk 18:17

SESLİ HABER Çin: Ortadoğu'da acil ateşkes gerekli 2 dk 18:26

SESLİ HABER İranlı uzman Jelalzadeh: Hamas’ın İsrail operasyonunun bölge dışında da sonuçları olacak 2 dk 18:36

SESLİ HABER Beyaz Saray’dan Ukrayna’ya 'kötü haber': Sonsuza kadar yardım edemeyiz 1 dk 18:44

SESLİ HABER ABD basını: Pentagon, Ukrayna ve İsrail nedeniyle yaşayabileceği mühimmat sıkıntısından endişeli 2 dk 18:54

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SESLİ HABER Borrell'dan İsrail'e uluslararası insancıl hukuka saygı gösterme çağrısı 2 dk 19:38

SESLİ HABER İsviçre parlamentosu, Hamas'ın terör örgütü olarak tanınmasını istedi 1 dk 19:48

SESLİ HABER Pentagon'dan Sputnik'e açıklama: İsrail'e ikinci uçak gemisi gönderilecek mi? 1 dk 19:55

SESLİ HABER ABD, İsrail çatışması nedeniyle İran fonlarını yeniden dondurabilir 2 dk 20:00

SESLİ HABER FSB Direktörü: Batı, Ukrayna'yı paralı askerler için eğitim sahasına dönüştürdü 2 dk 20:08

SESLİ HABER İstanbul’da bir ilk: Uluslararası Rus Dili Haftası düzenleniyor 2 dk 20:20

SESLİ HABER Mısır Cumhurbaşkanı ve BAE liderinden Filistin'e yardım 1 dk 20:28

SESLİ HABER Batı basını: ABD, Ortadoğu'daki askerlerine yönelik saldırılardan korkuyor 2 dk 20:37