https://sputniknews.com.tr/20231012/ak-parti-genel-baskanligina-yeniden-secilen-cumhurbaskani-erdogana-mazbatasi-takdim-edildi-1076287278.html
AK Parti Genel Başkanlığına yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mazbatası takdim edildi
AK Parti Genel Başkanlığına yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mazbatası takdim edildi
AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde yeniden genel başkanlığa seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mazbatası takdim edildi. 12.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-12T20:34+0300
2023-10-12T20:34+0300
2023-10-12T20:34+0300
türkiye
ak parti
recep tayyip erdoğan
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mazbatasının takdim edildiği ana ilişkin fotoğrafa yer verdi.Kandemir paylaşımında şunları kaydetti:"7 Ekim Cumartesi günü büyük bir coşkuyla gerçekleştirdiğimiz AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde, delegelerimizin oylarının tamamını alarak yeniden AK Parti Genel Başkanı seçilen, AK Partimizin kurucu mimarı, Büyük Türkiye vizyonunun taşıyıcısı, arkasından yol yürümekten onur duyduğumuz, liderimiz, Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mazbatasını takdim ettik. Liderimizin öncülüğünde daha nice başarılara inşallah."
https://sputniknews.com.tr/20231008/cumhurbaskani-erdogana-cumhur-ittifaki-liderlerinden-tebrik-telefonu-1076142304.html
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ak parti, recep tayyip erdoğan
ak parti, recep tayyip erdoğan
AK Parti Genel Başkanlığına yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mazbatası takdim edildi
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AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde yeniden genel başkanlığa seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mazbatası takdim edildi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mazbatasının takdim edildiği ana ilişkin fotoğrafa yer verdi.
Kandemir paylaşımında şunları kaydetti:
"7 Ekim Cumartesi günü büyük bir coşkuyla gerçekleştirdiğimiz AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde, delegelerimizin oylarının tamamını alarak yeniden AK Parti Genel Başkanı seçilen, AK Partimizin kurucu mimarı, Büyük Türkiye vizyonunun taşıyıcısı, arkasından yol yürümekten onur duyduğumuz, liderimiz, Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mazbatasını takdim ettik. Liderimizin öncülüğünde daha nice başarılara inşallah."