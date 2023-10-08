https://sputniknews.com.tr/20231008/cumhurbaskani-erdogana-cumhur-ittifaki-liderlerinden-tebrik-telefonu-1076142304.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Cumhur İttifakı liderlerinden tebrik telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Cumhur İttifakı liderlerinden tebrik telefonu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde, Genel Başkanlığa yeniden seçilmesi dolayısıyla Cumhur İttifakı liderlerinin... 08.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-08T15:52+0300
2023-10-08T15:52+0300
2023-10-08T15:52+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
ak parti
ak parti myk toplantısı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı liderlerinin tebrik telefonlarını kabul etti.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayıp AK Parti'nin 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde, Genel Başkanlığa yeniden seçilmesi dolayısıyla tebriklerini iletti.
https://sputniknews.com.tr/20231007/cumhurbaskani-erdogan-1399-gecerli-oyun-tamamini-alarak-yeniden-ak-parti-genelbaskanisecildi-1076119233.html
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recep tayyip erdoğan, ak parti, ak parti myk toplantısı
recep tayyip erdoğan, ak parti, ak parti myk toplantısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Cumhur İttifakı liderlerinden tebrik telefonu
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde, Genel Başkanlığa yeniden seçilmesi dolayısıyla Cumhur İttifakı liderlerinin tebrik telefonlarını kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı liderlerinin tebrik telefonlarını kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayıp AK Parti'nin 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde, Genel Başkanlığa yeniden seçilmesi dolayısıyla tebriklerini iletti.