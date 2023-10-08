https://sputniknews.com.tr/20231008/cumhurbaskani-erdogana-cumhur-ittifaki-liderlerinden-tebrik-telefonu-1076142304.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Cumhur İttifakı liderlerinden tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Cumhur İttifakı liderlerinden tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde, Genel Başkanlığa yeniden seçilmesi dolayısıyla Cumhur İttifakı liderlerinin... 08.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-08T15:52+0300

2023-10-08T15:52+0300

2023-10-08T15:52+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

ak parti

ak parti myk toplantısı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı liderlerinin tebrik telefonlarını kabul etti.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayıp AK Parti'nin 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde, Genel Başkanlığa yeniden seçilmesi dolayısıyla tebriklerini iletti.

https://sputniknews.com.tr/20231007/cumhurbaskani-erdogan-1399-gecerli-oyun-tamamini-alarak-yeniden-ak-parti-genelbaskanisecildi-1076119233.html

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recep tayyip erdoğan, ak parti, ak parti myk toplantısı