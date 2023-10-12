Ahmet Hakan: Bakan Yardımcısı, Netanyahu’ya 'gebereceksin' yazmış, herkes gibi davranma lüksünüz yok

"Netanyahu bir paylaşım yapmış. “Var gücümüzle devam ediyoruz” yazmış. Altına da bombardıman görüntüsü koymuş. Gerçekten insanlıktan nasibini almamış bir paylaşım. Sinir bozucu. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz da buna karşı Netanyahu’ya “Gebereceksin” diye cevap yazmış. Sosyal medyada atış serbest. Herkes istediğini yazıp çiziyor. Ama eğer adınızın altında “Bakan Yardımcısı” yazıyorsa herkes gibi davranma lüksünüz olmaz. Bakan Yardımcısı olmak, bazı lükslerinizin olmaması anlamına geliyor. Mesela şunları herkes yapar ama Bakan Yardımcısı yapamaz: Sosyal medyada sorumsuzca paylaşımlar yapamaz. Türkiye’nin dış politikasını olumsuz etkileyecek paylaşımlar yapamaz. Makamının ağırlığını hafifletecek paylaşımlara girişemez. Türkiye’nin büyük bir dikkatle yürüttüğü politikaya gölge düşüremez. Yaptığı paylaşımın nerelere gideceğinin farkında olmadan davranamaz. Devlet adabından milim çıkamaz."