https://sputniknews.com.tr/20231012/ahmet-hakan-bakan-yardimcisi-netanyahuya-gebereceksin-yazmis-herkes-gibi-davranma-luksunuz-yok-1076262539.html
Ahmet Hakan: Bakan Yardımcısı, Netanyahu’ya 'gebereceksin' yazmış, herkes gibi davranma lüksünüz yok
Ahmet Hakan: Bakan Yardımcısı, Netanyahu’ya 'gebereceksin' yazmış, herkes gibi davranma lüksünüz yok
İsrail Başbakanı Netanyahu'nun paylaşımına sosyal medya üzerinden 'gebereceksin' diyen Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Ahmet Hakan'ın da... 12.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-12T09:45+0300
2023-10-12T09:45+0300
2023-10-12T09:50+0300
politika
ahmet hakan
bakan
benyamin netanyahu
eleştiri
israil
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Ahmet Hakan, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun paylaşımına 'gebereceksin' diye yanıt veren Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz'ı eleştirdi.Ahmet Hakan bugün kaleme aldığı yazısının bir bölümünde şu ifadeleri kullandı:
https://sputniknews.com.tr/20231012/israil-basbakani-netanyahu-hamas-uyesi-olan-herkes-oludur-1076256104.html
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ahmet hakan, bakan, benyamin netanyahu, eleştiri, israil
ahmet hakan, bakan, benyamin netanyahu, eleştiri, israil
Ahmet Hakan: Bakan Yardımcısı, Netanyahu’ya 'gebereceksin' yazmış, herkes gibi davranma lüksünüz yok
09:45 12.10.2023 (güncellendi: 09:50 12.10.2023) Abone ol
İsrail Başbakanı Netanyahu'nun paylaşımına sosyal medya üzerinden 'gebereceksin' diyen Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Ahmet Hakan'ın da gündeminde. Ahmet Hakan, 'bakan yardımcısının herkes gibi davranma lüksü yok' dedi.
Ahmet Hakan, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun paylaşımına 'gebereceksin' diye yanıt veren Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz'ı eleştirdi.
Ahmet Hakan bugün kaleme aldığı yazısının
bir bölümünde şu ifadeleri kullandı:
"Netanyahu bir paylaşım yapmış. “Var gücümüzle devam ediyoruz” yazmış. Altına da bombardıman görüntüsü koymuş. Gerçekten insanlıktan nasibini almamış bir paylaşım. Sinir bozucu. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz da buna karşı Netanyahu’ya “Gebereceksin” diye cevap yazmış. Sosyal medyada atış serbest. Herkes istediğini yazıp çiziyor. Ama eğer adınızın altında “Bakan Yardımcısı” yazıyorsa herkes gibi davranma lüksünüz olmaz. Bakan Yardımcısı olmak, bazı lükslerinizin olmaması anlamına geliyor. Mesela şunları herkes yapar ama Bakan Yardımcısı yapamaz: Sosyal medyada sorumsuzca paylaşımlar yapamaz. Türkiye’nin dış politikasını olumsuz etkileyecek paylaşımlar yapamaz. Makamının ağırlığını hafifletecek paylaşımlara girişemez. Türkiye’nin büyük bir dikkatle yürüttüğü politikaya gölge düşüremez. Yaptığı paylaşımın nerelere gideceğinin farkında olmadan davranamaz. Devlet adabından milim çıkamaz."